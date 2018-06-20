Адвокат Бандеры: Он был и оставался гражданином Украинского государства

Внуку Бандеры даже не сообщили о решении донецкого суда... После обещаний, которые дал в Москве новый президент, выиграть это дело тяжело. Но мы будем бороться...

Сидор Кизин – адвокат украинских правых. Он официальный представитель внука Степана Бандеры по делу отмены указа Ющенко о присвоении лидеру национально-освободительного движения Героя Украины. Также в ближайшие дни он будет защищать в таком же деле Юрия Шухевича от посягательств на его звание. Мы поставили господину Кизину несколько вопросов.

2 апреля донецкий суд принял решение о незаконности присвоения Степану Бандере звания Героя Украины. С каких пор вы стали адвокатом внука Бандеры?

13 апреля я получил доверенность от внука Степана Бандеры на ведение дела. Апелляционную жалобу на это решение он подписал в украинском консульстве в Торонто в срок, предусмотренный законодательством. В тот же день я от себя, как представитель Бандеры, направил апелляционную жалобу по почте. Таким образом, решение Донецкого окружного административного суда об отмене указа президента не вступило в силу, и дело будет рассматриваться Апелляционным судом.

А экс-президент Виктор Ющенко, который также обжаловал решение, подал апелляцию независимо от вас?

Я так понимаю, что в иске Оленцевича (истца в деле «против Бандеры») было написано, что он считает истцом не просто президента. А именно президента Ющенко, потому Ющенко как физическое лицо, права которого затрагиваются данным решением, может подать апелляцию. Знаю, что многочисленные общественные организации подавали апелляцию после отмены указа, отдельные граждане подавали заявления о своем участии по судебному делу. Но суд не привлек их к участию по делу.

А почему, как вы думаете?

Я не получал постановление об отказе в участии по делу. Но могу предполагать, что суд мотивировал отказ тем, что отменой этого указа их права как граждан не нарушаются. Донецкий суд увидел в присвоении звания Героя Бандере нарушение прав Оленцевича. Но суд не увидел нарушения прав людей, которые хотят обжаловать отмену Героя.

Многие из ваших коллег считают, что возможность отмены указа о награждении Бандеры – это вина Ющенко. Он, мол, нарушил наградное законодательство, не нашел лазейки, которая бы помогла обойти вопрос гражданства Бандеры.

А ваши коллеги (журналисты. - Авт.) учли еще шестнадцать человек, которые получили звание Героя Украины, не имея украинского гражданства. Это и люди, которые ликвидировали пожар на ЧАЭС, это и герои Второй мировой войны. Это достойные люди, и никто бы не стал подвергать сомнению их гражданство или звание, если бы не заговорили о Бандере.

Степан Бандера – человек, который за последние 150 лет больше всего причастен к делу независимости Украины. Бандера был гражданином Украинской Народной Республики, которая объединилась с Западноукраинской Народной Республикой. Он родился в 1909 году. Когда ему было девять лет, провозгласили Западноукраинскую Народную Республику, которая в 1919 году объединилась с УНР. 30 июня 1941 года во Львове был провозглашен Акт о восстановлении украинской государственности, поэтому фактически Бандера был и оставался гражданином Украинского независимого соборного государства. Он за него боролся. В акте провозглашения Независимости от 1991 года и в Декларации о суверенитете отмечается, что она опирается на эти традиции создания государства, а мы тут слышим, что Бандера не является гражданином Украины, потому что он родился до 1991 года.

Прецедент отмены указа влечет признание нелегитимными указов о других гражданах. Оленцевич в прошлом году судился об отмене звания Шухевичу и проиграл суд. А теперь он подал жалобу, и на двадцатые числа апреля назначено рассмотрение этого дела. Кстати, сын Юрия Шухевича звонил мне, и я тоже буду представлять его в суде. Он готовит доверенность, после того как я ее получу, буду изучать материалы.

На чем будет строиться защита Бандеры?

Я еще не получил текста решения суда первой инстанции. Суд привлек внука Бандеры как третье лицо по делу, но даже не сообщил ему о решении. Если бы Степан Бандера сам, прочитав о будущем суде в печати, не проявил инициативу, не вышел на украинское посольство в Канаде с просьбой подтвердить эту информацию, то ему бы никто об этом не сообщил. Он официально по почте не получал повестку. Только 30 марта он попросил посольство послать отсканированный материал. Посольство выслало ему повестку в Донецкий суд по электронной почте. Напомню, что слушания назначались на 2 апреля. Степан Бандера написал официальное письмо с объяснением, что он находится в Калгари, а это несколько тысяч километров даже от Торонто, поэтому он физически не успевает на процесс, ищет адвоката и попросил перенести суд. Говорил, что хочет успеть на заседание. И суд, несмотря на это, 2 апреля принял решение, не дав ему возможности принять участие в делк. Даже если бы Степан Бандера жил в Донецке, в городе рассмотрения, ему бы должны были сообщить за неделю. Суд не сообщает о рассмотрении дела гражданину Канады и даже не направляет ему копию решения. Бандера узнает о решении из сообщений информационных агентств, опять ищет решения через посольство.

О законности этих манипуляций уже и не говорю. Но по-человечески это просто некрасиво.

Верите ли вы в возможность выиграть процесс?

После тех обещаний, которые дал в Москве новый президент, - это очень тяжело. Но мы будем бороться. Мы будем делать все возможное из того, что позволяет украинское законодательство. И используем все возможности украинского суда, каким бы этот суд не был. Но в случае неудачи в Украине, мы будем обращаться в международные суды.

А почему внук Степана Бандеры обратился именно к вам? Ему стало известно, что я защищаю в суде Николая Коханивского – человека, который повредил нос памятнику Ленина. Там была целая история, даже Всемирный конгресс украинцев обращался к президенту и премьеру с возмущением...

Хочу сказать, что берусь за дела Бандеры и Шухевича не из меркантильных интересов, не за деньги. Для меня честь защищать интересы этих украинцев.

Не хотите, чтобы героев вам назначал донецкий суд с Оленцевичем?

Я не буду комментировать... Но мне нравится то, что вы сказали (смеется).

Кстати, о Коханивском. Я его понимаю, но если честно, по-человечески, то не нужно было нос Ленину трогать...

Да, нужно было, чтобы памятник демонтировала власть. В 1991 году власть демонтировала монумент Ленина на Площади Независимости. И тогда нужно было ликвидировать все памятники по стране, существование которых является издевательством над всеми гражданами Украины. Этими памятниками мы чествовали людей, которые уничтожили независимость и миллионы украинцев. Президент издал три указа о демонтаже памятников лицам, причастным к политическим репрессиям и Голодомору. Указы не выполнялись. На тот момент, когда началась история с носом, памятник был исключен из всех реестров исторических достопримечательностей. По большому счету, с носом или без, тот Ленин даже по формальному юридическому статусу тихо ждал своего демонтажа. Но власть проявила бездействие, поэтому люди решили сами его демонтировать, за что и попали в милицию.

Как вы думаете, у милиции при новой власти есть какое-то предубеждение к журналистам, которые поддерживают патриотические силы?

Проиллюстрирую ответ примером своей клиентки. Есть такая журналиста Елена Белозерская, она активно пишет, фотографирует и поддерживает правых, это все публикует в своем блоге. Когда-то она снимала акцию “Автономное сопротивление”, и где-то был снимок, как малолетние ребята забрасывали шашками магазин меха. Она просто фотографировала. Это ее работа. Дело даже на админнарушение не тянет. К ней явились утром милиционеры, устроили обыск. «Репортеры без границ» сделали заявление: это впервые за пять лет устроили обыск у журналиста.

Беседовала Маша Мищенко