Бандера, рога и копыта и революционная ситуация (репортаж из Львова)

В первый раз в истории областного совета его выездная сессия проходила во Львове под открытым небом - на площади возле памятника Степану Бандере. Депутаты собрались, чтобы принять заявление-протест против отмены звания Героя Украины лидеру ОУН.

Возле постамента Бандере под «очистительным дождем» (по определению депутата облсовета Ирины Фарион) и звучание рождественских колядок в исполнении академической капеллы Украины «Трембита» собрались депутаты областного и Львовского городского совета, председатели районных советов и городские головы городов областного значения, а еще сотни львовян, которые под флагами «Свободы», «Батькивщины», Народной партии, Конгресса украинских националистов, Народного движения Украины скандировали «Слава Украине!», «Героям слава!».

После регистрации депутатов (столик для этого поставили под деревом, зонтики над ним держали сами же депутаты, потому что дождь заливал бумаги) и исполнения Гимна Украины председатель Львовского областного совета Олег Панькевич и секретарь Львовского городского совета Василий Павлюк под песню «Не пора» возложили корзину с цветами к памятнику Степану Бандере.

Зарегистрировались 68 депутатов Львовской облсовета, их пришли поддержать 58 депутатов горсовета. Сессия продолжалась 40 минут, однако пылких речей депутатов хватило бы на несколько заседаний. Прохожие, которые спешили на железнодорожный вокзал, расположенный неподалеку, останавливались, чтобы послушать выступления депутатов, невзирая на сильный дождь со снегом вынимали мобилки и фотоаппараты, чтобы сфотографировать установленный возле памятника Бандери штандарт главы Львовского областного совета и депутатов, которые голосуют под открытым небом.

«...Эти собаки панически боятся интеллектуального наследия неистребимого Бандеры, одного из мощнейших интеллектуалов 20 века. Пришло время новых националистов, которые в изысканных рубашках и галстуках войдут в парламент и вверх дном перевернут эту стаю олигархов», - заявила в выступлении депутат облсовета от ВО «Свобода» Ирина Фарион.

Она же отметила, что следует наращивать силу «чтобы продемонстрировать этим существам во главе власти, что есть только два пути: или бандеризация, или бандитизация Украины».

Ирина Фарион призывала львовян быть эгоистичными, эгоцентрическими, агрессивными, наступательными, безусловными и посоветовала забыть о «ругательных словах – «компромиссы» и «толерантность». Также Ирина Фарион заверила, что не считает представителей Партии регионов людьми.

«Только тогда, когда автохтон, а именно украинец, станет эгоистичным, эгоцентричным, агрессивным, наступательным, безусловным – только тогда эта орда отступит. Украина 20 лет тонет в срединном пути выбора, и из-за того, что она все время пытается примирить непримиримое, во главе государства – бандиты», - отметила депутат облсовета, добавляя, что опаснейшая идеологией для сегодня, по мнению ВО «Свобода», - идеология либеральная.

«Я уже молчу о «регионалах» - я не считаю их людьми идеологии, потому что я не считаю их людьми вообще», - прибавила она.

Ирина Фарион отметила, что «на протяжении 20 лет во главе нашего государства не было ни одного президента, который бы предложил Украине нациоцентрическую идеологию. Это все – существа, которые своими рогами и копытами застряли в прошлом веке и тысячелетии. Это все существа, которые воспитаны на произведениях Маркса и Энгельса».

Даже привыкшие к радикальным призывам и выступлениям во время митингов и пикетов львовские милиционеры, которые стояли по периметру площади, начали перешептываться между собой, когда депутат Львовского городского совета Юрий Михальчишин в речи заявил, что «будет тот день, когда мы такую сессию проведем на улицах Киева и Донецка! Наша бандеровская армия перейдет Днепр, перейдет Донецк, и выбросит ту синежопую банду, которая сегодня узурпировала власть, из Украины!». Какой-то водитель, который проезжал на черным джипе-паджеро мимо площади, сигналом клаксона присоединился к скандированию на площади «Героям слава!».

Юрий Михальчишин напомнил, что «бандеровцы – это люди, которые вынудили москалей уважать украинцев!», а секретарь Львовского городского совета Василий Павлюк выразил убеждение, что украинцы должны подняться с колен и сказать решительно «Нет, гниды!», требовать у Президента Украины «прекратить эту вакханалию» и предупредил, что «мы готовы идти на радикальные шаги, как шли наши родители и деды в отстаивании своих требований – вплоть до вооруженного восстания».

После обсуждения и выступлений депутатов и представителей общественности сессия единодушно приняла заявление с решительным протестом против отмены Указа «О присвоении Степану Бандере звание Герой Украины». Также сессия постановила обратиться к мэрам городов областного и районного значения, других населенных пунктов Львовской области с предложением принятия решений о присвоении Степану Бандери звания почетного гражданина города (поселка, села), а также рекомендацией относительно изменения названий улиц Степана Бандеры и Романа Шухевича – на улицы Героя Украины Степана Бандеры и Героя Украины Романа Шухевича и обратиться к органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям и общественности Львовщины с предложением активно приобщиться к завершению строительства памятника Степану Бандере во Львове.

18 председателей районных советов Львовщины, присутствующих на сессии, поддержали заявление Львовского областного совета. Не было лишь двух глав-«регионалов» районных советов.

Бурное одобрение собравшихся вызывало сообщение секретаря Львовского городского совета Василия Павлюка о том, что Львовский городской совет также будет принимать заявление о Степане Бандере 27 января и будет обсуждаться вопрос о переименовании улицы Степана Бандеры во Львове в улицу Героя Украины Степана Бандеры.

За этим всем наблюдал, стоя прямо возле памятника Бандере, бывший главный коммунист Львовщины, член ЦК КПУ, председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр Калинюк.

В комментарии журналистам, которые поинтересовались, что привело нынешнего члена ЦК КПУ «на сессию по Бандере», Александр Калинюк ответил, что «пришел посмотреть на клоунаду», а также послушать, какое решение будет принято сессией, где, по его наблюдениям голосования проводилось «вакханально и поднимали руки все, кто стоял на площади. Определить и посчитать, где депутаты, а где не депутаты – было практически невозможно таким способом и за такое время».

А еще коммунист пожаловался, что его пытался спровоцировать на драку известный общественный деятель, писатель Игорь Калинец, обвинив его в том, что он во время исполнения Гимна Украины не снял шляпы.

Обошлось все мирно.