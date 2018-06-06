Местные выборы как пособие по развитию отечественного фальсификата

Признаком фальсификации стало промедление с обнародованием данных о явке избирателей... В некоторых округах никто и не будет считать голоса, результаты просто нарисуют... НЕДВУСМЫСЛЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ

Подводя итоги голосования, власть получает последний, при этом самый удобный шанс для искажения воли избирателей. То, что она этим шансом воспользовалась, видим, в частности, по приостановлению подсчета на участковых комиссиях в Запорожье. Известно, что на городских выборах там побеждал кандидат от “Батькивщины” Александр Син. В Одессе власти засекретили протоколы подсчета голосов на отдельных участках. Еще один признак фальсификации в эти дни оппозиция видит в промедлении с обнародованием официальных данных о явке избирателей.

“Это может свидетельствовать только об одном – что во многих регионах под руководством Партии регионов, местных администраций и продолжают фиктивное голосование, а именно – перераспределение голосов за счет нереализованных бюллетеней в интересах провластных кандидатов», – утверждает соратник Юлии Тимошенко Александр Турчинов.

Это подтверждается и сообщениями о сотнях тысяч “пробных” бюллетеней, которые не содержали никаких степеней защиты и производились в первой попавшейся типографии.

– Для оппозиции сейчас важнее всего – получить копии протоколов с избирательных участков, – сказал в комментарии УНИАН эксперт по избирательному права, участник всех предвыборных кампаний, автор украинских пособий для членов избиркомов Александр Барабаш. – По закону, протоколы получают члены комиссий и наблюдатели. Главная задача, чтобы в протокол ТИК были включены именно те цифры, которые есть протоколах избирательных комиссий. Могу припомнить, как в 2004 году представителям “Нашей Украины” удалось “отбить” десять участков в Черкасской область, добившись правильного внесения результатов в протокол ЦИК, и это дало 3 тысячи голосов кандидату в президенты Ющенко. Переписывание протоколов – давний способ власти. Я читал информацию о том, что на отдельных избирательных участках главы комиссий подписывали чистые листы бумаги. Якобы это экономит время. Но подписывать пустые бланки протоколов – уголовное преступление. Есть специальная статья закона... Процесс подсчета и переноса голосов в протоколы ТИК – очень опасный период именно для местных выборов. Этот момент для местного самоуправления во стократ важнее агитации и регистрации. Потому что избрание кандидата в поселковый или районный совет могут решить несколько голосов. И фальсификация даже на одном участке может изменить результаты выборов.

АРТПОДГОТОВКА Политтехнологи, члены штабов, политики, считавшие, что после торжества админресурса в 2002 году, транзитного сервера и других “тонкостей” президентской кампании 2004-го, видели всю горькую правду украинских выборов, признают, что политическое прошлое возвращается. Создается впечатление, что журналисты достали старые публикации и возродили всю лексику шестилетней давности: “партия власти”, “админресурс”, “карусель”.

Судя по всему, изголодавшаяся и перепуганная годами демократии власть на этих выборах синтезировала весь опыт отечественной избирательной фальсификации, проводя выборы «в донецкой манере», но с попытками юридического сопровождения. А еще поднесла обязательные элементы как бы гражданского общества, наблюдателей от так называемой ОДКБ, института СНГ и других типа “международных” наблюдатели, которые кинулись защищать выборы в Украине.

То, что происходило вчера, стало следствием активной предыдущей подготовки. Подготовительный процесс начался еще с принятия закона о выборах, который давал партии власти право формировать как ей захочется теризбиркомы и участковые комиссии.

Еще перед выборами “Батькивщина” заявила, что их представителей не включили в состав свыше трех тысяч участковых избирательных комиссий. В целом как комплектовались ТИК и участковые комиссии, - это поэзия админресурса... Гражданская сеть “Опора”, проводившая мониторинг выборов, обнародовала интересные, порой смешные вещи. Например, Днепропетровская ТИК очень сократила количество своих членов (оставили только представителей парламентских партий), поскольку, шестеро лишних на ее взгляд (очевидно, оппозиционных), но предусмотренных законом, людей могли нарушить «санитарно-гигиенические нормы» в помещении. (Суд отменил это решение). Что такое парламентские партии в понимании власти, очень тонко поняли на Ровенщине. Там в участковых комиссиях больше всего мест досталось ПР и… Республиканской партии. Эта партия принадлежит Юрию Бойко, известному партийно-энергетическому деятелю. Ее другой уважаемый член – министр иностранных дел Константин Грищенко сегодня сказал, что украинская демократия в хорошем настроении.

История “Батькивщины” с ее борьбой против клонов, созданных властью, стала притчей во языцех. Власть регистрировала на выборах списки партийных организаций, которые возглавляли лица, давно исключенные из настоящей “Батькивщины”. Когда члены этой партии начали голодовку, разбив палатки возле ЦИК и требуя зарегистрировать настоящих партийцев, власть «остроумно» там же же возле самого ЦИК устроила сельскохозяйственную ярмарку. Хотя возле ЦИК аграрных ярмарок отродясь не бывало.

– Простое большинство комиссий по всей стране состояло из представителей парламентской коалиции, – говорит в комментарии УНИАН независимый эксперт Александр Палий. – Не стоял вопрос кворума для принятия решений комиссиями... В некоторых округах никто и не будет считать голоса, результаты просто нарисуют. К руководителям больших предприятий подходили и говорили: или у тебя будет вот такой результат, или ты здесь не будешь работать. Аналогичные задания ставились по всей стране перед властной вертикалью. Людей «стимулировали» к получению результата любым путем, в том числе и уголовно наказуемым.

Иван Заец, народный депутат Украины от НУ-НС, эксперт по избирательному праву сказал:

– Представители правящей власти часто требовали от людей, которые шли на выборы, сняться, угрожая им увольнением с работы. Это было массовое явление. Думаю, оппозиционные силы оказались в очень сложной ситуации ввиду этих препятствий. На этих выборах отрабатывалось много технологий. О подкупе много говорилось. Отменялись округа, изменялись их границы, что тоже сбивало людей с толку. Нуждается в анализе и само наблюдении: каково представительство наблюдателей, какова их заинтересованность...

– Это не были выборы в европейском понимании этого слова, – сказал УНИАН народный депутат (внефракционный), бывший руководитель избирательного штаба кандидата в президенты (в 2004 году) Виктора Януковича Тарас Чорновил. – Я бы и выборами их назвал достаточно условно. По-видимому, главная и единственная особенность этих выборов – абсолютное попустительство, стопроцентный правовой нигилизм, наплевательство на законы, на нормы. Мол, а зачем нам законы, зачем точно считать количество бюллетеней? Сто тысяч туда, сто тысяч сюда. Но за такое, еще несколько лет назад даже люди от власти сели бы в тюрьму. Такого в Украине себе еще не позволяли никогда.

Но Чорновил, видимо, забыл, как в 2004 году во время выборов голосовали и мертвые, и живые, и нерожденные. В этот раз о том, как в Крыму голосовали младенцы и покойники, рассказал коммунист Леонид Грач. Гражданская сеть “Опора” сделала подробный отчет об избирательной кампании.

Что каасется реакции судов… Вице-спикер Николай Томенко отметил, что в некоторых регионах руководители УИК и ТИК не выполняли по два-три решения суда, а в городе Александрия - 65. Наверно, и раньше случалось, что из участковых комиссий в ночь выборов из окна выбрасывали бюллетени и били кандидатов. Наверно, такое уже было. Но за шесть лет мы привыкли к хотя бы относительной чистоте во время голосования и подсчета голосов.

ОСОБЕННОСТИ КАМПАНИИ

Когда говорят, что страна устала и деморализована, это правда лишь отчасти. Если бы обществу было безразлично, то не случалось бы таких неожиданностей, как (без пяти минут) фактическая победа кандидатов в мэры от “Батькивщины” в Харькове и Запорожье, извечных вотчинах регионалов. Не все голосуют ногами, есть те, которые голосуют руками, и даже сердцем.

Об особенностях выборов…

– Неожиданностью я считаю провал Тигипко, – считает Александр Барабаш. – Следует отметить падение “Батькивщины” из-за того, что ее не допустили к выборам в базовых регионах. По результатам выборов можно констатировать подъем “Свободы”, которая становится партией национального масштаба, партии “Удар” и “Фронта Змин”.

– Для меня странными выглядят результаты экзит-полов, например, на Закарпатье, где регионы получили очень много, – говорит Александр Палий, – Непонятно как Партии Регионов удалось получить много в Киевской области, в Кировоградской области. То есть там, где ПР никогда не была популярна настолько. Конечно, это ни что иное, как результат админресурса.

– Всех удивил большой рывок, не только на западе, но и в центре Украины «Свободы», – сказал Тарас Чорновил. – Хотя меня это совсем не удивило. Здесь есть три причины: другой реальной оппозиции в стране нет, все остальные себя полностью дискредитировали, а людям все-таки за кого-то нужно голосовать. Второе – полное разочарование в существующих наверху парламентских политсилах. Третье – определенная радикализация общества. Но пока лишь радикализация в восприятии лозунгов, а не в восприятии действий.

Среди тех, с кем нам пришлось общаться, есть люди, которые видят плюс в прошедшей избирательной кампании. “Регионалы” “засветили” влияние своего админресурса на выборы по всей стране, от Львова до Луганска. Раньше они делали это стыдливо, лишь на своей территории. Кроме того, когда бульдозер Партии Регионов зачищал старую оппозицию, то у многих возникло опасение, что эти как бы свободные выборы могли быть последними. Но возможно, сегодняшние выборы станут импульсом для роста новых оппозиционных сил. Появление “Свободы” делает острым запрос на умеренную национал-демократическую силу. Выборы показали, что у ПР проблем больше, чем она решила. Что делать с парламентскими выборами? Когда идти на выборы, если сегодняшние результаты не такие уж и победные, при наличии админресурса? Кроме того, как будут взаимодействовать те люди, которых избрали (они же избраны) с назначенными? Кто будет руководить городом, там где мер, избран от оппозиции, а вертикаль – от власти?

Выходит, для Партии Регионов все только начинается...

Анна Ященко, Оксана Климончук, Маша Мищенко