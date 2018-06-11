О судьбе украинской ГТС Азаров промолчал дважды

«Регионалы» и коммунисты подтанцовывали премьеру подобострастно… Симоненко гордо занял место «националистов», которые не договорились с олигархами… Ахметову почти не осталось места возле президента… Сегодня в Верховной Раде была создана парламентская коалиция и утверждено новое правительство…

СЛЕДУЯ КОНСТИТУЦИОННОМУ ДОЛГУ, СФОРМИРОВАЛИ «КОНСТИТУЦИОННОЕ» БОЛЬШИНСТВО

Боюсь, что где-то так у нас все и будет происходить. После оглашения в парламенте, сделанного спикером Владимиром Литвином, о создании коалиции «Стабильность и реформы», в сессионном зале объявили перерыв, досогласовывали документы по правительству. Тоскливо пустые кулуары парламента, деловая суетливая беготня «регионалов» и коммунистов – участников предстоящего праздника жизни по разделу портфелей... Это был очень ответственный день… Журналисты, столпившись у входов в сессионный зал, ждали прихода президента. Депутаты-бютовцы Олег Ляшко и Сергей Соболев рассказывали об угрозах неконституционного большинства. «Регионалы» обещали скорый подъем всех отраслей.

– И что Блок Литвина получит за участие в коалиции? – спросила я Сергея Гриневецкого, члена литвиновской фракции (до этого он вдохновенно рассказывал журналистам о том, что появился шанс для экономического подъема).

– Работу и еще раз работу, - ответил мне Гриневецкий.

– Лично вы ее получите – в родной Одесской области? – уточнила я у бывшего одесского губернатора.

– Ну почему же? И тут работы много.

Он спешил на заседание комитета нацбезопасности и обороны, где должна была рассматриваться кандидатура Валерия Хорошковского на пост главы СБУ.

Бютовцев и нунсовцев было очень мало. Наверное, они затаились. Говорят, что нынешний руководитель фракции НУ-НС Николай Мартыненко ездил к Виктору Ющенко, когда тот был в Моринцах, просил, чтобы он не смещал его с поста руководителя фракции. Известно, что уже есть подписи за возвращение в это кресло Вячеслава Кириленко. «Мартыненко решил, что раз не вышло стать руководителем Энергоатома, то он останется руководителем фракции», - поделился с нами один из депутатов-«заукраинцев». Чем закончилась возвращение блудного любого друга пока неизвестно.

– Пан Роман, где оппозиционный драйв? – интересуюсь у нашеукраинца Романа Зварыча – Где все? Где шум?

– Я работал над представлением в Конституционный суд депутатского обращения по поводу признания неконституционными изменения в Регламент, сейчас идет проверка подписей депутатов, после двух часов оно должно поступить в Суд.

Зварыч не верит, что Конституционный суд признает изменения в Регламент конституционными, поскольку не сможет принять решение, противоречащее своему же решению прошлого года. Еще сказал, что у страны есть шанс - если все оппозиционные политики объединяться.

На третьем этаже проходило заседание комитета обороны под руководством Анатолия Гриценко. Среди прочих заметила Валерия Хорошковского. Депутаты говорили негромко, но судя по всему, что-то неприятное. Хорошковский сидел с каменным лицом. Фотографы бодренько защелкали камерами, снимая будущего главу СБУ.

КОММУНИСТЫ ОХОТНО ПЛЮХНУЛИСЬ В КРЕСЛО НАЦИОНАЛИСТОВ

Приехал президент Виктор Янукович. Началось заседание. Президент, «следуя конституционному долгу» (слова представления), создав свое типа большинство, подал на утверждение парламента кандидатуру премьер-министра Николая Азарова, а также кандидатуры министров своей квоты - министра обороны Михаила Ежеля, главы СБУ Валерия Хорошковского, главы МИДа Константина Грищенко.

Для затравки вышел один из главных спикеров ПР Александр Ефремов. Сказал, что страна так дальше жить не может. Что все 235 человек новосозданной коалиции проголосовали за то, чтобы премьер-министром стал Николай Азаров.

Азаров выступал по-украински. Он умеет убедить. Во всяком случае, на время своего выступления. И даже, когда ему приписывают грехи за былое отключение света и задержку зарплаты, то хорошо помнишь, что в 1997–1998 годы, правительством руководил не Азаров. Все восемь минут последнего выступления, когда он говорил о режиме жесткой экономии, о том, что через месяц будет новый бюджет, о том, что проведет международный аудит госсобственности и состояния госфинансов, а накануне весенне-полевых работ снизит ставки кредитов для предприятий АПК и что он начинает структурные реформы, – все казалось взвешенным.

Дальше по процедуре были вопросы. «Регионалы» и коммунисты подтанцовывали привычно и подобострастно: знаете ли вы истинное положение дел в экономике, скажите ли народу всю правду, поддержите ли программы жилья молодым, с каким настроением вступаете в должность, будете ли вести диалог с профсоюзами, ну и плюс поздравления и комплименты.

Слушая коллег Азарова, думала, как, наверное, приятно говорить приятные вещи премьеру и при этом задавать вопросы, требующие только однозначного ответа.

Потом вышел с пламенной речью лидер украинских коммунистов Петр Симоненко. Еще недавно, когда говорили о коалиции «Регионов» и НУ–НС, он клеймил позором олигархов, которые договорились с националистами. Но как только националисты отпали, красные радостно плюхнулись на освободившееся место партнеров тех, кого называли олигархами. Симоненко сделал попытку объяснения такого поворота: оказывается, коммунисты пришли во власть, чтобы обеспечить гармонию всех ее ветвей и… выполнить программу Януковича. Вот, оказывается, кого не хватало, для гармонии власти. Все думали, что в расбалансированности ветвей виновата Конституция и отсутствие политической культуры. А оказывается, это не хватало коммунистов. Хорошо, что сообщили, теперь знать будем, кто в украинской политике источник гармонии. Вторая половина речи коммунистов была посвящена окончанию «помаранчевого безумия». Думаю, ненависть Петра Симоненко к помаранчевым – это подсознательный страх перед естественными процессами ухода своего избирателя. Помаранчевый избиратель уже есть, и лет ему не так много. А вот красный… Да ну ладно...

Интересный вопрос кандидату в премьеры задала Инна Богословская. Она спросила, как он будет работать при нынешней коррумпированности власти. На что Азаров дал такой ответ: «Если глава правительства лично не берет, если министр не берет, то и с коррупцией справиться можно будет. Я буду жестко наказывать тех, на кого ляжет тень коррупции. Я легкой жизни своим министрам не обещаю. Не та обстановка».

Поворотным годом для экономики, учитывая обещания второй волны кризиса, Азаров считает 2012 год.

ПОМОГАТЬ АЗАРОВУ БУДЕТ ГЕРОЙ УКРАИНЫ ВАСИЛИЙ ЦУШКО

За назначение Николая Азарова проголосовали двести сорок два депутата. Я прям прониклась. Прониклась ровно до того момента, пока новый премьер не прочитал состав нового правительства.

Для реализации своих масштабных задач Азаров предложил семь вице-премьеров. Среди них есть новые-старые – такие, как Виктор Слаута (нардеп прошлого созыва, экс-вице-премьер по вопросам АПК), а есть очень старые. Как-то прославившийся разве что своей дружбой с женой экс-президента Кучмы вице-премьер-министр 2001–2002 годов Владимир Семиноженко (пока писался материал, он уже объявил, что будет менять систему внешнего оценивания знаний. – Авт.). Еще один вице-премьер – луганчанин Виктор Тихонов, тот самый против которого было в свое время возбуждено дело по факту сепаратизма и тот, у которого был конфликт с Ринатом Ахметовым. Из людей Ахметова в правительстве на первый взгляд разве что – вице-премьер Борис Колесников. Из тех вице-премьеров, кто бросается в глаза, – автор дела о якобы фальсификации отравления Ющенко нардеп Владимир Сивкович. Из министров – вечный-вечный Анатолий Толстоухов. В общем, этим списком явно не были обижены друзья Януковича, имевшие какой-то статус пострадавших от помаранчевых или особую историю борьбы против помаранчевых. Непонятно только, зачем они нужны Азарову. Помогать с экономикой ему будет беглый герой Василий Цушко, который в свое время, будучи министром внутренних дел, завел в Генпрокуратуру «Беркут», чтобы не допустить назначения нового генпрокурора. Против него было возбуждено дело. Потом Цушко куда-то исчез, оставив после себя заборы с надписями «Цушко – герой Украины». И всплыл только вот недавно. Вчера уголовное дело по нему закрыли.

Минтопэнерго будет возглавлять основатель «РосУкрЭнерго» Юрий Бойко.

Зал всех утвердил. Упомянутые фамилии вряд ли обнадеживают януковиче-оптимистов.

Знаете, мне казалось, что был момент, когда залу становилось стыдно. Вот, например, когда Анатолий Гриценко объявил, что его комитет нацбезопасности и обороны не поддержал кандидатуру Валерия Хорошковского на пост главы СБУ, поскольку его бизнес-статус вступает в конфликт с интересами службы, – зал промолчал. Коалиция промолчала и нажала кнопки – Хорошковский шеф СБУ. Дисциплина. Министром иностранных дел стал Константин Грищенко. А министром обороны – Михаил Ежель.

В общем, на все про все «регионалам» понадобилось два часа, и одно на сегодняшний день заседание было закрыто.

После всех назначений из сессионного зала со стороны фракции «Регионов» стали вываливаться депутаты. Вышел радостный Ярослав Сухой, с шутками и прибаутками: «Ну все… Извините, что все назначения прошли без драк…» Увидев меня скорчил смешную рожу, мне было некогда дискутировать, начиналась пресс-конференция премьер-министра.

КОШЕЛЕК НАЧАЛЬНИКА СБУ – НЕ ПОВОД НЕ НАЗНАЧАТЬ ЕГО НА ДОЛЖНОСТЬ?

Азаров пришел к журналистам с опозданием.

– Будете ли встречаться с вашей предшественницей, принимать дела?

– Я не против встреч. Если ей хватит совести прийти и посмотреть мне в глаза.

– Как будете строить отношения с Россией?

– Отношения с Россией будут нормальные. У нас с Россией есть долговременные стратегические интересы. Есть договоренность наших президентов о создании межгосударственных комиссий, и будут приняты документы, которые наполнят ее новым содержанием.

Азаров также сказал, что его правительство в ходе будущих переговоров с Россией будет добиваться оптимальной цены на газ.

– Вы будете создавать консорциум с Россией по совместному управлению нашей ГТС? – этот вопрос автор этих строк задала дважды, но премьер-министр умолчал.

Но зато удостоил ответом другой мой вопрос.

– Вы сказали, что при малейшем подозрении о коррупции будете увольнять министров. Касается ли это также министра топлива и энергетики Юрия Бойко и главы СБУ Валерия Хорошковского?

– А у вас что-то есть такое о Валерии Хорошковском? – спросил премьер, разумно обойдя личность основателя РУЭ Юрия Бойко.

– Профильный парламентский комитет возражал против его назначения из-за его бизнес-интересов, – ответила я.

– Кошелек Валерия Хорошковского не должен быть свидетельством эффективности политика. Но ему нужно будет разделить свой бизнес и работу в государственных органах.

После пресс-конференции меня в кулуарах остановил пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко. – Вы спросили о главе СБУ, так вот, это назначение президента.

Я извинилась и хотела продолжить мысль, что в свое время, будучи главой налоговой, Николай Азаров жаловался президенту Кучме, когда бизнесмены отказывались платить налоги. И это было правильно. Также хотела сказать, что бизнес и политику в одном человеке разделить сложно… Но все это я не успела озвучить.

– В следующий раз я не допущу вопроса, который не касается компетенции правительства, – строго сказал Виталий Лукьяненко.

Вот где-то так и будем сейчас работать…

Маша Мищенко