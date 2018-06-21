Инаугурация Януковича: перед новым Президентом закрылись двери в Верховную Раду (фото, видео)

На инаугурацию новоизбранного Президента Виктора Януковича фракция БЮТ абсолютно ожидаемо не явилась. Не было в сессионном зале ВР ни главного конкурента Януковича на выборах – действующего (пока еще?) премьера Юлии Тимошенко, ни ее доверенного лица – первого президента Украины Леонида Кравчука. Не пришел на церемонию и Виктор Ющенко, заявив, что они с Януковичое должны встретиться после инаугурации, чтобы Ющенко имел возможность провести "формальные процедуры, которые делают люди, которые уходят с должности". По мнению теперь уже экс-главы государства, именно эта встреча и должна стать “демонстрацией того, что страна получила нового президента”. В зале ВР присутствовал лишь Леонид Кучма.

Это первый в истории Украины отказ экс-президентов засвидетельствовать передачу власти очередному преемнику, который при желании можно трактовать как недобрый знак начала нового правления.

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Впрочем неожиданное событие, которое вполне тянет на примету, произошло еще до того, как Янукович имел возможность увидеть отсутствие своих предшественников в зале ВР, где ему надлежало приносить президентскую присягу. Когда Виктор Федорович шел по крыльцу Верховной Рады, буквально перед его лицом сами собой начали закрываться входные двери парламента... Ситуацию спасли двое солдат из почетного караула – злостно нарушая протокол юноши ринулись вперед и оттолкнули двери к стенам.

Дальше дело пошло по накатанной. Глава КС Андрей Стрижак заявил, что новоизбранный Президент выполнил все конституционные требования относительно несовместимости с пребыванием в этой высокой должности. И засвидетельствовал отсутствие других обстоятельств, которые делали невозможным бы принесение президентской присяги Виктором Януковичем.

Присягу Виктор Федорович, как и его предшественник на этом посту, приносил, положив руку на Пересопницкое Евангелие, а локоть – на Конституцию Украины. Удостоверение президента, которое ему вручил председатель ЦИК Владимир Шаповал, Виктор Федорович, продемонстрировав залу, положил в нагрудный карман.

В своей инаугурационной речи Виктор Янукович пообещал:

1. сократить расходы на содержание Секретариата главы государства и бюрократической системы;

2. выполнить все свои обещания, которые он давал во время избирательной кампании;

3. выплатить все задолженности по зарплатам и пенсиям, «чего так и не сделало действующее правительство» (за счет пункта первого);

4. одним из первых подписать указ о выполнении пункта первого...

Впрочем, первыми были подписаны такие указы нового главы государства: о создании Администрации Президента (очевидно, вместо ющенковского Секретариата) и назначении ее главой Сергея Левочкина. Именно ему новый президент велел в недельный срок предоставить предложения относительно уменьшения на 20% предельной численности работников своего Секретариата. О назначении Анны Герман и Ирины Акимовой заместительницами Левочкина. О назначении нового руководителя ДУСи. А также о назначении двух руководителей главных управлений: документального обеспечения и по вопросам региональной и кадровой политики... По данным официального сайта Президента, по состоянию на 13 часов 25 февраля, других документов новоназначенный глава государства не подписывал.

Встреча экс-президента Виктора Ющенко в рабочем кабинете с действующим коллегой Виктором Януковичем, по данным пресс-секретаря Ющенко Ирины Ванниковой, была очень короткой. Главное, что сказал Ющенко Януковичу: «Виктор Федорович, Украина – превыше всего».

Анна Ткаченко

Фото Анастасии Сироткиной, Владимира Гонтара / УНИАН