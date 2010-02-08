В избирком затесался человек, который находился в международном розыске

Сотрудники милиции обнаружили и задержали среди членов одной из избирательных комиссий человека, который находился в международном розыске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО, не уточнив при этом, за что этот человек находился в розыске и какую политическую силу представлял.

Вместе с тем, продолжая эту тему, он отметил, что случаи выявления людей, которые были членами избирательных комиссий, но имели непогашенную судимость, неодиночные, в частности, только в Одесской области таких человек выявлено 35.