В избирком затесался человек, который находился в международном розыске
16:39, 08 февраля 2010Политика
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Милиция задержала
Сотрудники милиции обнаружили и задержали среди членов одной из избирательных комиссий человека, который находился в международном розыске.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Александр САВЧЕНКО, не уточнив при этом, за что этот человек находился в розыске и какую политическую силу представлял.
Вместе с тем, продолжая эту тему, он отметил, что случаи выявления людей, которые были членами избирательных комиссий, но имели непогашенную судимость, неодиночные, в частности, только в Одесской области таких человек выявлено 35.
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