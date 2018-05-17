Терезия Яценюк: Арсений с детьми - сам как ребенок

УНИАН продолжает серию интервью с женами кандидатов в Президенты Украины. (Интервью с Викторией Тигипко читайте тут, с Оксаной Ващенко (женой Симоненко) - тут)

На наши вопросы ответила и жена самого молодого кандидата на пост Президента и председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Арсения Яценюка «Открой Украину» Терезия Яценюк

Жена кандидата в Президенты – это большая ответственность и работа. На сегодня ваша социальная роль – обеспечение семейного уюта, или Вы помогаете мужу готовиться к выборам? Думаю, поддержка и понимание – это моя главная помощь.

Когда Арсений стал кандидатом в Президенты, не могу сказать, что в нашей жизни много изменилось, – ведь у мужа всегда была ответственная и напряженная работа.

Мой “фронт”, как и раньше, – это дом, дети (Христине – 10 лет, Софии – 5) и работа. Я работаю в Благотворительном фонде «Открой Украину» (Open Ukraine), возглавляю наблюдательный совет. Этот фонд учредил мой муж. Весь день расписан, и свободного времени действительно немного.

В жизни Вашего мужа были не только подъемы: пришлось уйти из НБУ, оставить кресло спикера. Как переживал эти периоды Арсений Петрович?

Ни то, ни другое не было для него катастрофой. Домой он никогда не приносит плохое настроение.

После увольнения из Нацбанка Арсений написал книгу “Банковская тайна времен Оранжевой революции”. Около трех месяцев у него был перерыв в работе. Но он и дома работал, учил английский. А затем мы собрали вещи и переехали в Одессу – его назначили заместителем главы обладминистрации. Тогда уже родилась Софийка. Кстати, когда старшая – Христина – была маленькой, мы точно так же переезжали в Крым, где Арсений был министром экономики. Для него высокий пост никогда не был самоцелью. Его всегда больше интересует конкретный результат работы, что он смог сделать на той или иной должности, какие планы реализовать.

Арсений Петрович оставил кресло спикера с двумя мечтами: выучить французский и с Вашей помощью научиться играть на фортепиано. Он оказался способным учеником?

Французский он действительно давно собирается выучить, ведь его мама – преподаватель французского языка. Но пока лучше знает английский. А на фортепиано новые мелодии он разучивает со старшей дочерью – Христиной. У Арсения хороший слух.

Арсений Петрович заявил, что трижды на неделю таскает железо в тренажерном зале. Тяжело соответствовать такому мужу? Я тоже стараюсь держать себя в форме, ведь всегда была очень требовательна к своему внешнему виду. Просыпаюсь в 6-7 утра, пробежка, зарядка. Пока был один ребенок, успевала ходить в тренажерный зал.

Как-то Ваш муж признался, что прекрасно готовит яичницу. Какие еще кулинарные таланты он скрывает?

В воскресенье он готовит нам всем свой фирменный омлет на завтрак – это наша семейная традиция. Если честно, готовить ему некогда. Да и, видимо, Арсений не стремится отрицать мое первенство на кухне – ему нравится, как я готовлю. Но я подозреваю, что до конца не знаю, какие еще таланты он скрывает...

А чем вкусненьким Вы его балуете? Я часто пробую новые рецепты – у меня целая коллекция кулинарных книг. Арсению особенно нравятся блины с яблоками. Еще – утка в апельсиновом соку, по рецепту моей мамы.

Исполняет ли Арсений Петрович какие-то домашние обязанности, помогает ли Вам по хозяйству?

Если женщина вышла замуж за человека, который посвящает свою жизнь таким объемам работы, ставит перед собой такие цели... Жена не должна быть эгоисткой.

Арсений иногда может заехать купить по пути продукты...

Сколько времени Арсений Петрович уделяет дочкам? Все свободное время. Когда он приходит домой – дочери просто от него не отходят. У Арсения особенный подход к детям, он с ними сам как ребенок – играет, рисует. Когда читает Софийке сказки – это целое представление в ролях! Дети его обожают. С котом они играются вместе. Мы недавно котенка взяли, думали, мышей будет ловить на даче. Из дворового котенка вырос перс, он не ловит и не собирается ловить мышей, на улицу не выходит: он просто ест и спит. Зовут Персик, а Арсений называет его как кота в мультфильме – Гарфилд.

У детей есть няня, гувернантка или дома их воспитываете только Вы с мужем? Когда дети были маленькими, нам помогала няня. И, конечно, большое спасибо моей маме и маме Арсения. Сейчас уже легче, девочки подросли – ходят в школу и в садик. Мои родители живут в Киеве. Отец продолжает преподавать (он доктор философских наук). Мама на пенсии. Родители Арсения живут в Черновцах. Когда я приезжаю к свекрови, то могу отдыхать – она все заботы берет на себя.

А что касается воспитания детей, то я считаю, что методы и взгляды родителей должны совпадать. Потому я советуюсь с мужем всегда. Иногда он советует мне быть лояльнее, но, вообще-то, он тоже требователен к детям. Особенно в том, что касается учебы, образования, развития. Арсения дети слушаются, он умеет, когда нужно, быть строгим.

Недавно Ваш муж запел “Песню о зайцах”. Как часто он поет дома?

Иногда поет. Это могут быть украинские народные песни, например. У Арсения музыкальный слух и приятный баритон.

Виктор Ющенко рассказал недавно, что галстуки ему выбирает исключительно жена. Арсений Петрович, выбирая одежду, тоже полагается на Ваш вкус? У Арсения прекрасный вкус, и он сам покупает одежду. Я, например, галстуки ему люблю дарить, рубашки необычные. Он любит галстуки, всегда следит за тенденциями моды. Иногда советуется со мной.

В прессе писали, что с будущим мужем Вы познакомились на новогодней вечеринке в банке, где оба работали. Чем он Вас покорил?

Я не знаю, откуда взялась эта информация. Мы действительно вместе работали в кредитном отделе и познакомились именно там, а не на вечеринке. Он поразил меня чувствам юмора. Все знали, что он пришел на работу, потому что слышны были его заразительный смех, шутки. У всех сразу же улучшалось настроение.

И еще, что я всегда ценю в мужчинах, – это ум. Мне было интересно с Арсением, мы часами разговаривали на абсолютно разные темы. Сначала мы дружили, а затем дружба переросла в любовь, в семью. Я считаю, то, что мы с Арсением вместе, – это судьба.

Анна Ященко