Жена Симоненко: муж сам себе гладит рубашки и брюки

УНИАН продолжает серию интервью с супругами кандидатов в Президенты Украины

Почти год назад личная жизнь главного коммуниста страны стала притчей во языцех. Новую возлюбленную Петра Симоненко журналистку Оксану Ващенко и бракоразводный процесс с первой женой активно обсуждали и в политических кругах, и в СМИ, и в семейных разговорах на кухне. Со временем ажиотаж поутих. Петр Николаевич женился во второй раз и в третий раз стал папой. О жизни супружеской пары сегодня Оксана Ващенко рассказала в интервью УНИАН.

Оксана, Вы, молодая прогрессивная девушка, во всем разделяете политические взгляды Петра Николаевича?

Я не могу сказать, что он не прогрессивный. Он человек с большим опытом, масштабный как политик, и как мужчина. Я могу соглашаться или не соглашаться с какими-то его политическими решениями, и я этого никогда не скрываю. Но это политика. А у него больше опыта.

А к Вашему мнению он прислушивается?

Прислушивается. Но принимает решения самостоятельно. Я уважаю его политические взгляды… У нас жизнь не из окна автомобиля. Мы ходим в магазин. И не выбираем на базаре картошку под кучей камер, как это бывает среди наших политиков – выход раз в полгода. Мы ходим в магазины, общаемся с людьми. Он мне ходит цветы покупает. Видит жизнь. А сейчас он в основном в регионах пропадает…

Вы помогаете мужу готовиться к выборам?

Мы с вами коллеги по профессии. Я тоже занимаюсь журналистикой, политической журналистикой. Начинала с парламентского корреспондента… Когда ребенку исполнилось 4 месяца, я вышла на работу и сейчас веду на “Эре” прямые эфиры с политиками. В моей жизни ничего не изменилось.

Какие-то свои знания об избирательной кампании, опыт я применяю и сейчас. В плане медийном: радио, информационное обеспечение – это лежит на мне. Все, что касается политических идей, технологий – я участвую как собеседник. Мы можем что-то обсудить, посоветоваться, но Петр Николаевич принимаете решение самостоятельно. Он в этом деле не новичок – принимал участие практически во всех избирательных кампаниях.

У меня роль не только жены, которая подскажет, какого цвета галстук одеть.

А галстуки все же помогаете выбирать или Петр Николаевич пользуется услугами стилиста?

За последние 3-4 года, если вы даже сравните предыдущие фотографии, его внешний вид существенно изменился, но не потому, что я участвую в подборе галстука, рубашки или костюма, а потому что ему хочется хорошо выглядеть. Когда человеку внутренне хочется хорошо выглядеть – он сам принимает участие в выборе одежды. Он сам может пойти и купить себе галстук или те же рубашки. Я люблю покупать не столько костюмы, как свитера, джинсы. Ему безумно хорошо в этом, он и любит такую одежду больше, но носит редко.

Стилиста как такового нет. Есть что-то вроде семейного совета. Он может надеть какую-то вещь и спросить: “Как мне?” Он недавно купил очень красивый галстук, но он не подходил к голубой рубашке, а подходил к белой. Я об этом сказала, и он сразу переодел. Он доверяет моему вкусу. Хотя если спешит, то может сказать: “Как-нибудь потом поменяю”.

То, что ему хочется хорошо выглядеть – это правда. Он сам старается. Сам себе гладит рубашки и брюки. В воскресенье у него идет подготовка на неделю. Когда-то я с ним ездила по регионам и для меня было открытие, что он сам себе гладил вещи в коридоре.

Петр Николаевич тратит много времени на парикмахерские, маникюр?

Я не знаю, будет ли это открытием, но маникюр он сам себе делает. Парикмахер у него есть в Верховной Раде. Там приемлемые цены и довольно профессионально стригут. Когда я работала в Верховной Раде журналистом, многие девочки-коллеги ходили к этим специалистам. Петр Николаевич всегда ходит к одному мастеру. Это уже традиция. Я знаю, что ее зовут Оксана.

А физическую форму поддерживает?

Сейчас времени не хватает. У нас стоит пару тренажеров. Я все собираюсь подойти, но никак не получается. Он может сесть на велосипед покрутить. А вообще Петр Николаевич очень любит плавать, он ведь кандидат в мастера спорта по плаванию.

Оксана, раньше Вы посещали светские мероприятия в качестве журналиста. Теперь Вы – непосредственная участница. Комфортно себя чувствуете в новой роли?

Совершенно комфортно. Даже если с Петром Николаевичем появляемся на каком-то событии и нас начинают фотографировать с разных ракурсов – я реагирую абсолютно спокойно. Мы ведем себя естественно.

Раньше Петр Николаевич светских мероприятий не посещал. Сейчас он активно на них бывает. Ему это нравится. Человек живет полноценной жизнью. Когда приезжал Гару (известный канадский музыкант – Авт.) в Киев и мы появились на концерте, то все обалдели: “Симоненко пришел на Гару!”. Какая новость! Ведь его как человека практически никто и не знает. Ему нравится песня “Belle”, нравится мюзикл “Нотр-Дам де Пари”…

Петр Николаевич уже в годах. Хватает сил и времени нянчить маленькую дочь?

Хватает ли сил и времени Петру Николаевичу?! Конечно, хватает. Ему же не 70 лет. Наоборот, он заряжается от дочери энергией, когда с ней общается, играется.

Часто бывает, что в субботу-воскресенье, когда он дома, я могу поехать в магазин или по каким-то своим делам, и оставляю их вдвоем. Он ее сам и покормит, и погуляет, и оденет, – тут проблем вообще нет. Он и весь день может с ней быть.

А няня у Вас есть?

Нет. Помогают в основном мои родители. Я полностью на них полагаюсь. С бабушкой первая половина дня, со мной или дедушкой – вторая. Все по очереди стараемся. Все-таки посторонние люди есть посторонние люди. Хотя я прекрасно понимаю, что она еще немного подрастет, нам от этого никуда не деться. Нужно будет искать, чтобы кто-то помогал в воспитании. Я не хочу полностью отказаться от работы, и Петра Николаевича ведь тоже не могу отправить в декретный отпуск на год.

Начало Вашей семейной жизни ознаменовалось скандалами и многочисленными публикациями в прессе. Как Вы на них реагировали?

Я не могу сказать, что я или Петр Николаевич были безразличны к происходившему. Понятно, где-то было неприятно. Но мы к этому были готовы. Я понимала, что это публичный человек. В то же время понимала, что где-то мои коллеги немного преувеличивают. Чтобы что-то оценивать – нужно знать изнутри. Никто ведь не знал, как зарождались наши отношения, как он жил 35 лет в браке, (даже я этого не знала). Судить о чем-то на тот момент было слишком преждевременно.

Сейчас все затихло. Думаю, со временем вообще все забудется. Главное, что у него нормальные отношения с детьми. Для меня это тоже очень важно.

А Вы поддерживаете отношения с сыновьями Петра Николаевича?

Если видимся у Петра Николаевича на работе или еще где-то – мы здороваемся. Как будет дальше – посмотрим. Надеюсь, что будет все хорошо.

У Вас была довольно скромная свадьба. Это было Ваше желание?

У меня ведь была не первая свадьба. В моей жизни было и белое платье, и застолье на 120 человек, когда мне было 23 года. Кстати, половину этих людей я видела в первый раз. Как правило, так и происходит. Эту свадьбу мы делали для себя, для своей семьи. Я вообще думала, что будет достаточно узкий круг. Вместе с нами было 18 человек, включая моих родителей и сестру Петра Николаевича. Были самые близкие люди – это настолько уютно. Что мы должны были пригласить 450 депутатов, которые с ним работают?

Медовый месяц был?

Нет. Совпало с избирательной кампанией. Думаю, может после выборов получится куда-нибудь поехать. Хочется в какое-то спокойное место. Может со снегом, может, без снега. Но это не рассматривается как медовый месяц.

У нас до свадьбы и после ничего не изменилось. Это была определенная формальность, которая делалась прежде всего из-за того, что Петр Николаевич публичный человек, и для ребенка. И я не хотела, чтобы в прессе обо мне писали: Симоненко “со своей гражданской женой”, или “со своей любовницей”, “пассией”.

Для меня, ровно как и для него, штамп в паспорте ничего не означает. Много людей, и даже кандидатов в президенты у нас живут со штампом в паспорте, которые вторых половинок и не видят, только выходят с ними проголосовать перед камерами. Это все формальности.

Беседовала Анна Ященко