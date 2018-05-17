Виктория Тигипко: Сергей дрова рубит... Он ведь мужчина... Несмотря на то, что кандидат

Как-то Билл и Хиллари Клинтон путешествовали на своем авто и заехали на автозаправку. В работнике заправки Хиллари узнала своего бывшего поклонника времен юности. “Вот видишь, если бы ты за него вышла замуж, ты бы сейчас была женой автозаправщика”, – шутил Билл. На что Хиллари, улыбаясь, ответила: “Если бы я была его женой, он был бы Президентом”. УНИАН решил начать серию интервью с супругами кандидатов в Президенты. Не исключено, что кто-то из наших сегодняшних собеседниц через полтора месяца получит звание первой леди и статуса сотворца успеха Президента. Кто из них больше всего подходит к этой должности – решайте сами. Первой на вопросы УНИАН ответила супруга Сергея Тигипко Виктория Тигипко.

Сергея Леонидовича называют самым сексуальным кандидатом в Президенты. Вам это льстит? Мне приятно, что у нас с женщинами одинаковый вкус. Если он нравится женщинам – это супер. Он этого стоит.

Не ревнуете мужа?

Он не дает повода. Ревность – вообще чувство деструктивное, и если оно возникает, значит проблема с самооценкой, и разбираться и работать нужно в первую очередь с собой. В доверительных отношениях, где нет места эгоизму по отношению друг к другу, нет места и для ревности.

Внешность – это часть имиджа, в том числе и предвыборной кампании. Кто создает образ Сергея Леонидовича: профессиональный стилист или эту миссию берете на себя Вы? Стилиста у Сергея нет. Он сам чувствует, как и когда должен выглядеть, присутствует некое природное чувство стиля. Помощники ему в этом не нужны. Хотя с благодарностью принимает все советы, в том числе и мои. Одежду выбирает сам. Делает это очень быстро. Если что-то нужно срочно – я беру “под козырек” и подключаюсь.

А то, как он выглядит, - это спасибо маме с папой, генетике.

Сколько времени он тратит на салоны, маникюр, спортзал? 20 минут 2 раза в месяц, чтобы подстричь эту “серьезную” шевелюру (улыбается – Авт.). Это все, что он делает. Маникюр в понимании нашем, женском, он сроду не делал. Сергей сам ухаживает за собой, как и любой мужчина.

А вот спорт с ним был всегда. И не только для того, чтобы хорошо выглядеть, - это вторично. Благодаря спорту Сергей выдерживает такой напряженный рабочий ритм. Бег, плавание, штанга – неотъемлемая часть его жизни.

Что входит в домашние обязанности мужа, Сергей Леонидович выполняет какую-то работу по дому? Прибить, повесить, починить – это все папа. Всю мужскую работу по дому выполняет он, а на пикниках и дрова рубит. Он ведь мужчина. Несмотря на то, что кандидат… и все его регалии.

Дома на участке деревья тоже сажает сам. Сергей не боится никакой работы. Поэтому с ним очень надежно и комфортно.

Чувство комфорта не портит охрана, которая его сопровождает?

Эти ребята – его помощники. Нет машины сопровождения и мигалок. Он в этом плане достаточно аскетичен. А машине, на которой он ездит, уже 5 лет.

А у вас есть охрана?

У меня охраны нет. В ней, Слава Богу, нет необходимости.

Виктория, Вы часто посещаете различные светские мероприятия. Недавно были на столичном кинофестивале “Уик-энд в Каннах”. Но в последнее время на людях появляетесь одна. Насколько комфортно себя чувствуете без сопровождения мужа? При его перегруженном графике, а особенно сейчас в период предвыборной кампании, у него просто физически нет времени. Хотя Сергей искусство уважает и ценит – раньше ни одной интересной театральной постановки не пропускали, то же и с джазовыми концертами. Особая тема – интеллектуальное кино – у нас дома отличная коллекция, которую пополняем сами и регулярно радуем новинками друзей.

Два года назад Сергей поддержал инициативу проведения фестивалей артхаусного кино в Украине. Вначале были полупустые залы, но мы не переживали, несмотря на то, что это кино рассчитано на нишевую, образованную и готовую думать аудиторию. В Украине она есть, особая гордость – молодежь. И когда сегодня мы видим на всех показах аншлаг, приятно вдвойне, потому что такое кино развивает, дает глубокие эмоциональные переживания, изменяет восприятие мира, отношений. Такие проекты нужны в первую очередь украинской молодежи, которая сегодня очень слабо защищена.

Вы современная бизнесвумен, супруга кандидата в Президенты и мать троих детей. Кто помогает заботиться о них?

Конечно, помогают воспитатели (очень хорошие люди и дети их любят). По-другому не получается. Трое детей, работа, дом и многое другое - все это ускоряет ритм жизни. Но наше свободное время – полностью в распоряжении детей.

Утро начинается в 6 утра. Первые подъемы. Потому что в 7:00 отправляем первый «транш» – старший сын уезжает в школу. В 8:00 – уезжает в садик дочь. И только младший сын остается “на хозяйстве”.

Завтракаем мы все вместе. Это семейная традиция. Накрываем в столовой. Где-то в 6:30-6:40. И каждый за эти 20 минут должен успеть обменяться всей полезной и бесполезной информацией, посмеяться, построить планы на выходные, определиться с культурной программой. А в воскресенье они втроем нас разрывают на части. Дом стоит на ушах и это заряжает энергией всех нас.

Завтрак, как Вы сказали, - это семейная традиция. Готовите сами?

Выходной у нас, к сожалению, один – воскресенье. Готовим сами, кто первый встал. Ничего особенного - овсяная каша, сырники или блинчики с “нутеллой” – любимое лакомство детей - ели бы их каждый день утром, в обед и вечером.

Перед выходными у нас вовсю работает “стол заказов”. Дети придумывают, чего бы им хотелось вкусненького, а мы все это исполняем. Папа отлично и быстро готовит, и в этом процессе ему никто не должен мешать.

Дети обожают пикники. Воздух, картошка, сосиски на мангале – простые вещи радуют больше всего.

Какой последний подарок получили от мужа?

Последний подарок я ему сделала. Купила на благотворительном аукционе его куклу. Очень позитивная. Может, и не очень на него внешне похожа, но ассоциируется у меня со здоровым образом жизни. Я ему позвонила, рассказала о подарке. Он смеялся. Теперь она у нас красуется на фортепиано, и дочке играть намного приятнее.

Муж умеет преподносить подарки, чувствует момент. Не к датам, а когда есть ощущение праздника. По возможности Сергей сам заезжает на Бессарабку и покупает мне и дочке цветы. И что приятно - делает он это сам, не водитель, не помощники...

Вы – успешная бизнес леди, Сергей Леонидович – известный политик, финансист. У вас есть совместное имущество?

Да, у нас есть совместное бесценное и неделимое имущество- это дети. Трое!

Трое - это лимит или на достигнутом не останавливаетесь? Разве можно детей лимитировать? Ася уже замучила с вопросом о сестричке. Теперь она уже говорит: “Я поняла, что у нас папа главный, значит, пусть он мне и родит”. Она ходит за ним хвостиком и требует, чтобы папа срочно решил и этот вопрос.

А папа что отвечает? Обещает, что обязательно решит.

Новогодние праздники в этом году где планируете проводить?

Мы отмечаем Новый год дома, к нам съезжаются бабушки, дедушки, так что празднуем всей большой семьей. В этом году мы замучили Интернет в поисках больших шариков на елку, которая растет у нас на участке. Дети хотят, чтобы именно эта елка была наряжена.

Папа у нас очень креативный человек, с ярким чувством юмора. Дедом Морозом в прошлом году был он. Дети даже не поняли, что это был папа. Они нервничали, вспоминали стихи, которые готовили. Маленькая Ася вся извелась, запуталась в словах, а потом начала плакать и просить подарок. А самый маленький (ему было тогда два месяца) тоже готовился, был в костюме Деда Мороза.

В Новый год хочется спокойствия, комфорта. “Оливье”, домашних соленых помидоров, … походить по скрипучему снежку… (надеемся, что он в этом году он будет).

Разговаривала Анна Ященко