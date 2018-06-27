Мочить хохлов в Интернете – есть такая работа

Слава (Russian Federetion): “Все укры – нация неполноценных, вместе с национальным символом Вурдалаком Шевченко”. Кто такие поллюцеры и кто их содержит... Иной раз даже чувствуешь к ним что-то вроде сочувствия. Как представишь себе этот нудный, рутинный труд! Вот они садятся за свои компьютеры, заходят в Сеть, открывают “подшефные” сайты и начинают “общаться”. Цель “общения” проста – “мочить” оппонентов или идеи, которые те исповедуют, и, наоборот – “раскручивать” (по научному говоря, формировать позитивный имидж) того, на кого работаешь.

Конечно, некоторое время может это быть и интересно. А если заниматься этим изо дня в день? Невзирая на имеющиеся в такой работе элементы творчества, поливание грязью – оно и есть поливание грязью. Даже если называешь себя блогером или спамером, есть и другое слово, которое начинает все больше приживаться, – поллюцер (от английского pollute – загрязнять, замусоривать). Соответственно, то чем занимаешься, как его не облагораживай – pollution. И переводить не нужно.

При этом есть, так сказать, поллюцеры внутреннего потребления. Эти занимаются сугубо украинскими “разборками”, в зависимости от штабной приписки. Соответственно, “мочат” ту, которая “работает”, – “онания” или “профессора” – и, напротив, “раскручивают” своего, белого и пушистого заказчика. Но о них – в другой раз...

“Пишу вам, в ваш Бандерштат...”

Сегодняшняя история касается, так сказать, специалистов международного масштаба. Cайт УНИАН как один из лидеров среди новостийных Интернет-ресурсов давно стал “подшефным” для людей упомянутой профессии из одной очень соседней страны. Уровень литературного и политического мастерства, конечно, отличается, но функция одна – “мочить” “хохлов”, бандеровцев, “Юща”, а, в общем говоря, Украину и все, что дает ей возможность идентифицироваться как независимой стране. С образцами этого творчества каждый желающий может легко ознакомиться в комментариях практически под любой публикацией на тему украинско-российских взаимоотношений. Меняются ники, то есть псевдонимы “авторов”, адреса, регионы, откуда якобы пишутся комментарии. Неизменной остается лишь тональность, терминология и выводы – “хохлы крадут газ, “хохли – это бандеровцы”, “оранжоиды”, правит ими “оранжевая чума”, и скоро все они там, в своем Бандерштате, наконец загнутся.

Конечно, кто-то возьмется убеждать нас, что все это народное Интернет-творчество. Мол, граждане соседней свободной, демократической страны, возглавляемой самыми демократическими в мире президентом и премьером, выражают свою “обеспокоенность” и “озабоченность” судьбой практически родной им Украины. Однако достаточно потратить час-другой на анализ адресов, стилистики и типичных приемов этого “творчества”, чтобы убедиться, что это не так. Словесные штампы, своеобразная лексика и “уши”, которые периодически взлезают из таких “коментов”, безошибочно указывают, кто занимается этим “творчеством”.

И не так уже и важно, где сидят “авторы” – на Лубянке, где-то под Москвой или в российской глубинке (благо дело современные коммуникации дают для этого все возможности). Безразлично, и где именно они получают свой “гонорар” – непосредственно в “органах”, в бухгалтерии фирмы, которая формально не имеет никакого отношения к ним, или в PR-агентствах, которые работают на подряде. Важно лишь, что это не идейные “энтузиасты”-одиночки (из “любви к искусству” такую работу априори никто не потянет), а нацеленные на конкретный результат люди, технически и финансово обеспеченные, с четкой системой организации труда и продвинутой технической базой.

Как это делается Следовательно, группа людей работает на “нашем” направлении. Кто-то сидит в “конторе”, кто-то, присматривая за ребенком, трудится дома, кто-то совмещает работу маркетолога или рекламиста с “комментированием”. У каждого – десяток-полтора постоянных ников, да еще, в зависимости от ситуации, можно сгенерировать их неограниченное количество.

Например, эдакий Filipppok... Пишет в стиле : “Автор статьи или идиот, или хорошо проплачен бандой Ющенко”.

А вот – просто “Слава”: “Вы типичные свидомые укрожлобы, страдающие от собственной втросортности. Все укры – нация неполноценных, вместе с презом Пчеловодом и нац. Символом Вурдалаком Шевченко”.

Вот – Serg : “Недавно здесь трех хохлов видел – рожи еще те... тупые... тупые...”

А еще бывают “Мститель”, «Циник», “Арий Зороастр”, “Капец Хохляндии” и много других. Сначала, где-то год назад, подписывались своими никами, но указывали при этом украинские города. Мы поставили идентификаторы, благодаря чему комент мог выглядеть приблизительно так: “Сергей, Луцк”, а дальше, в скобках, компьютер определял – “Russian Federation”. Повозмущались, потом смирились и уже не придуривались с обратными, вроде бы украинскими, адресами.

“Подшефный” сайт (в данном случае – УНИАН) отслеживается нашими друзями-“поллюцерами” постоянно. Откровенно говоря, не знаем, мониторят они все публикации или нет, но, вне всяких сомнений, ключевыми являются слова типа “Медведев”, “Путин”, “Кремль”, “Россия”. Приемы, которыми наши “поллюцеры” ведут “полемику”, особым разнообразием не отличаются.

Одна категория комментаторов “мочит” в лоб. “Афтар – Вы балбес!» Более простой вариант: “Автор – мудак!” Или так: “Залезь обратно в свой схрон, чмо бандеровское”. Точка.

Другие, так сказать, косят под интеллигентов. И, соответственно, прибегают к историческим экскурсам, философским обобщениям, подводят под “комменты” мировоззренческую базу. Например, так: “ В ЕС примут Украину только вслед за Косово, а косовары в Европе нужны только, чтобы мыть посуду и гальюны. Эх, Вы, а рветесь в ту же ЭУРОПУ!» Или так: «Когда еще родится поколение с полноценным высшим образованием на украинском языке, глядишь, и индустрия рухнула. Так что все комментарии наркоманов от диктатуры украинского языка надо читать как диагноз. Все, кто втаптывает русский язык, пойдут на удобрения».

При этом один и тот же поллюцер применяет в «дискуссии» набор из нескольких ников, имея, таким образом, возможность для маневра. Например, если «дискуссия» при участии поллюцера-“интелектуала” зашла в нежелательное русло или аргументы оппонентов оказались более убедительными, поллюцер выходит “в эфир” от имени эдакого “жлоба”, набрасываясь с матерными словами на оппонента (типа того же “залезь в схрон...”) и, таким образом, срывает “дискуссию”.

Координируется ли работа поллюцеров? Судя по тому, что “линия партии” (Центра, как хотите это называйте), невзирая на все творческие отклонения, более-менее прослеживается, – да, координируется. Источники в российских PR-агентствах, знакомых с такими «подрядами», также подтверждают это. Координатор группы рассылает что-то вроде темников, известных в Украине с кучмовских времен. Ими “поллюцеры” и руководствуются, обеспечивая ту же “линию”. Это можно проследить на каждой теме, очевидно, определенной тамошним Центром как “важная и актуальная”.

Например, зимний газовый конфликт. Сначала “оттуда” пошли месиджи: ага, доигрались, бандеровцы (стилистические нюансы, конечно, варьировались), теперь позамерзаете там, в своем Бандерштате (Хохляндии и тому подобное). Когда стало понятно, что не позамерзаем, наверное, поступил новый “темник”, поскольку основным аргументом стало что-то вроде: “А, так вы еще и впрок себе наворовали?” Параллельно “разрабатывалась” тема – “Из-за вас вся Европа замерзнет”. Когда, в конечном итоге, удалось достичь договоренностей и газ пошел в Европу, в ход пошел тезис: “А заплатить за купленный газ вы все равно не сможете!” После того же, как стало видно, что таки “сможем”, аргументов не хватило, и тему, очевидно, согласно с новыми “темниками” решили присушить. Конечно – до определенного времени.

А вот ситуация с часами Патриарха Кирилла. После того, как в Интернете Патриарх засветился со своими часами стоимостью под 30 тысяч евро, “народные” комментаторы заорали: фальшивка, монтаж («Все это – жидобандеровский фотошоп и католический оптический обман»). Когда стало понятно, что не монтаж, пошел в ход тезис: “Дешевая китайская имитация, в действительности часы не такие дорогие”. Тезис оказался неубедительным. Поэтому, не исключено, Центр ее отозвал. Появилась другая: “Часы Патриарху подарили, так почему их не носить?» Тоже не очень убедительно, по крайней мере, на фоне гневного осуждения Патриархом роскоши во всех ее проявлениях в его публичных выступлениях в Киеве. Вытащили другой тезис: “Так вы на своих святых отцов посмотрите” («Эй вы, шушера, повторяю свой вопрос – стоимость часов вашего хозяина, быстро, в студию!»). И пошло-поехало..

Ну, а когда напряжение спадает, так сказать, материал отработан, появляется, кто-то под ником из серии “простого как двери” пользователя из народа и подытоживает: «Чаво мусолить? Гавно вопрос». Значит, пошел на другую тему.

Как “казахи” Президенту Медведеву поддержку в Украине обеспечили

Кроме продуцирования “комментов”, у наших северо-восточных спамеров, или поллюцеров, есть еще одно задание – формировать общественное мнение с помощью Интернет-опросов. Как вы догадываетесь, это когда на каком-то сайте появляется вопрос вроде “поддерживаете ли вы действия России в газовом конфликте с Украиной?”... Здесь от спамера-поллюцера не требуется даже минимума интеллектуальных усилий: только отыщи нужную кнопку (“Да, поддерживаю.”) и нажимай на нее, пока твой голос будет засчитываться (в зависимости от степени защиты, это может быть и одно “да, поддерживаю”, а может и множество таких “да”).

На одном из опросов мы и “нарвались” на наших великорусских спамеро-поллюцеров.

12 августа на сайте УНИАН мы предложили нашим посетителям ответить на вопрос “Как Вы оцениваете заявление Медведева относительно Украины?” Интернет-пользователи могли выразить свою поддержку заявления (“Положительно, все правильно сказано” или “В целом положительно, хотя по форме это было грубовато”), его невосприятие (“Негативно, это очередная антиукраинская кампания” или “В целом негативно, хотя частично он прав”), или другую позицию (“Не читал и не смотрел”, “Не знаю”, “Мне безразлично”, “Свой вариант”).

Опрос был предложен поздно вечером. А уже на утро следующего дня мы увидели, что проголосовало почти 7 тысяч посетителей. При этом почти 80% участников опроса ответили: “Положительно, все правильно сказано”.

Мягко говоря, мы удивились такой позиции посетителей нашего сайта. Не первый день работая в Украине и зная реальные политические настроения людей, просто не поверили такой “единодушной” поддержке действий Кремля.

Что-то здесь не так.

Стали разбираться, что к чему.

Оказалось: практически все голоса (95%) в интересах позиции Кремля были получены с одного адреса – 212.116.245.54 “Пробили” по имеющимся базам данных. Оказалось, в. Казахстане.

Что бы это значило?

Можно допустить, что в этой стране, за три тысячи километров от Украины, политически образованную публику настолько волнуют украинско-российские отношения, что она практически круглосуточно сидит возле компьютера и активно голосует. Но почему тогда все тысячи политически активных казахов сидят на одном компьютере?

Выяснили, кому принадлежит ІР-адрес. Оказалось, рекламному агентству STYX &Leo Burnett с офисом в Алматы. Нашли телефон, дозвонились. Руководство агентства и специалисты IT-отдела были весьма удивлены нашему сообщению об их участии в голосовании. Нас заверили, что никто такими вещами не занимается, и, очевидно, их адрес использовали “в темную”. Признаться, особых сомнений в этом у нас нет, поскольку нужно быть очень недальновидным, чтобы фальсифицировать голосование с собственного компьютера. Тем более, технически нисколько не сложно “попользоваться” чужим ІР-адресом, сидя за тысячи километров. Я - не я и ручки не мои...

Значительно более реальным является другое: результаты голосования обеспечивают именно герои нашего сегодняшнего разговора. При этом, конечно, никто реально не нажимает на нужную кнопку тысячи раз – это делает так называемый “робот”: конкретному компьютеру с “портом приписки” в казахском сегменте Инета задается алгоритм голосования, и машина себе “голосует”. Кстати, с неплохой скоростью – три голоса в секунду.

Таки недаром ребята хлеб едят!

Что было делать? Можно было заблокировать суперактивный казахский IP-адрес. Но иногда, согласитесь, полезно предпринять не тот шаг, которого от тебя ожидают. Так сказать, действовать асимметрично. Решили провести эксперимент, к которым обычно не прибегаем. А именно: поменять местами варианты ответов и вынудить тем самым кремлевского “робота” работать против Президента Медведева. Заодно, думалось, проверим, насколько наши невидимые прокремлевские “друзья” внимательны. Не могут же они тупо сидеть все время возле компьютера и поминутно следить за “правильностью” голосования. Запустили, наверное, “робота” да и пьют себе кофе или гуляют где-то по сайтам с “клубничкой”. А следовательно, далеко не сразу заметят, когда что-то пойдет на по плану. Сделали даже ставки: по самому оптимистичному прогнозу, они должны были проснуться через полчаса, по самому пессимистичному – за два часа.

Откровенно признаемся, недооценили мы наших “друзей”.

Кремлевские “казахи” “перестроились” за 1 минуту 52 секунды. За это время “робот” быстренько переключился с кнопки, на которую он был запрограммирован (еще бы, теперь здесь стоял ответ “Негативно, это очередная антиукраинская кампания”), на другую, “правильную” кнопку, и с той же скоростью (три клика в секунду) стал молотить голоса в поддержку Медведева.

Все-таки нужно отдать им должное, недаром наши голосовальщики хлеб едят!

Еще некоторое время голосование на сайте продолжалось. Но оно после наших экспериментов, понятно, уже не отражало реального состояния общественного мнения. Потому мы прекратили его. Сегодня же, аннулировав все “накрутки”, которые были сделаны во время голосования, мы можем сообщить реальные результаты опроса по состоянию на вечер, 15 августа.

Итак, в голосовании приняло участие свыше 27 тысяч посетителей сайта УНИАН, 63% респондентов считают медведевское письмо к Ющенко продолжением антиукраинской кампании, а 25,9%, в противовес им, убеждены, что Президент России написал правильное послание. Именно такое соотношение является реальным отражением мнения посетителей сайта УНИАН.

Пользуясь случаем приносим свои извинения людям, которые в течение двух суток не могли видеть реальных результатов голосования. Мы получали довольно много звонков, СМС-сообщений с вопросами о том, не фальсифицируются ли кем-то результаты. Теперь у вас есть ответ и вы знаете, кто это делал.

Вот так оно, жить рядом с империей…

Какие выводы из этого можно сделать?

Во-первых, благородным с точки зрения Кремля делом, то есть “мочиловом” хохлов в Интернете, не просто занимается значительное количество людей. Они делают это системно, добросовестно и практически круглосуточно.

Во-вторых, так же можно сделать вывод: в известной мере они все-таки пытаются действовать осторожно, напролом не идут. Ведь, откровенно говоря, технически несложно использовать не казахский proxy-сервер, чтобы с него закидывать липовые голоса на сайт агентства, а наш, украинский. Но они этого не делают. Очевидно, опасаются, что здесь, в Украине, их можно будет быстрее вывести на чистую воду. Хорошо, есть хоть такие опасения.

И наконец, выводы, так сказать, более широкого характера.

Как говорит один известный политолог, нам, к сожалению, не повезло жить рядом с империей. Что бы мы не делали, она, пока существует, никогда не оставит нас в покое. Всеми способами, всеми частями тела, “хоть тушкой, хоть чучелом”, применяя все имеющиеся технические возможности, они будут совать нос в наши дела и добиваться того, чтобы мы в своем доме жили так, как они того желают. Интернет в этом сегодня играет особую роль. На Интернет-форумах в значительной мере формируется общественное мнение, производится позиция тех, кого зачисляют в группы влияния в социальной среде. Потому, поставив на службу власти печатные и телевизионные ресурсы, они пришли в Интернет. Его возможности дают возможности уже не только для зомбирования россиян, но и для того, чтобы играть на нашей территории. И они играют.

Колоссальные ресурсы бросаются на то, чтобы создать впечатление, что миллионы российских Интернет-пользователей дружно поддерживают политику своей государственной власти и гневно осуждают тех, кто в Украине пытается отбиться от “дружбы” Кремля. Они пытаются убедить нас, что капитан из Рязанского десантного училища, учитель из Санкт-Петербурга, врач из Костромы, менеджер по продаже мыла из Иркутска живут исключительно тем, что восстанавливают сексуальную энергию за счет пропагандистской сублимации в спорах с украинскими визави. Все эти люди, мол, о ужас, мечут молнии в адрес тех, кто уничтожает русский язык в Украине или выгоняет российский флот из Севастополя, а при слове «Крым» вообще впадают в истерию, буйство.

Двадцать четыре часа на сутки они занимаются этим.

Что делать?

Признаться, у автора этих строк нет четкого и исчерпывающего ответа. Очевидно лишь то, что адекватность ответов в первую очередь зависит от нас, журналистов, политиков, политологов и политтехнологов, социологов, наконец, будем называть вещи своими именами, работников спецслужб, которые должны доказать, что эти службы у нас таки есть. Автор предлагает этот материал считать лишь началом разговора.

Вот и сейчас, можете не сомневаться, вы еще не дочитали эти строки до конца, а наш поллюцер сидит себе за тысячи километров и пишет комментарий якобы от вашего имени.

“Есть такая работа...”

Александр Харченко, главный редактор УНИАН