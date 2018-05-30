Арсений: спасти кандидата

Воинственные интонации кампании Яценюка – словно перенесены на украинскую землю из России, продолжающей воевать на Северном Кавказе. Не надо быть Кучмой, чтобы понять: Украина – не Россия…

В политических кругах хорошо знают, что Арсения Яценюка еще пару лет назад всерьез рассматривали в качестве преемника Виктора Ющенко. Молодой, перспективный политик, с западным мышлением и ценностями, пользовался не только уважением Виктора Андреевича, но и доверием Катерины Ющенко. Видимо, этот факт дал повод экс-главе Секретариата Президента Виктору Балоге заявить, что Катерина Михайловна влияет на кампанию Арсения Петровича.

Обладатель внушительного послужного списка, самый молодой председатель парламента в Европе, после удаления из спикерского кресла активно взялся за избирательную кампанию. Сумел оперативно организовать «Фронт перемен» (общественная организация, вопреки обещаниям, так и не превратилась в политическую партию) и начал вояжировать по стране. Высокая узнаваемость в сочетании с хорошо подвешенным языком и умеренной оппозиционностью позволила молодому политику вплотную приблизиться к паре фаворитов Тимошенко – Янукович. Хотя, как справедливо заметил, кажется, политолог Дмитрий Выдрин (ныне замсекретаря СНБО), он так и не определился в своей политической платформе. У него нет ясной и четкой позиции по большинству актуальных вопросов.

Уроженец Черновцов Яценюк умело собирал на Западной Украине голоса разочарованных в БЮТ и благоразумно не совался в юго-восточный регион, где ничего не мог противопоставить влиянию Партии регионов. В итоге в начале лета Яценюк стал полноценным участником президентской гонки, претендующим на статус представителя третьей силы, альтернативной и власти, и оппозиции. Этому способствовали бенефисы экс-спикера на телеканале «Интер», в эфире которого он появлялся так часто, словно проходил кастинг на роль ведущего.

Сообщалось, что приблизительно в то же время в окружении политика появились российские политтехнологи – Искандер Валитов, Дмитрий Куликов, Тимофей Сергейцев. По жизни эта компания обслуживает интересы Виктора Пинчука, по всей видимости, и на этот раз не обошлось без реализации амбиций Виктора Михайловича. За последователями методолога Щедровицкого тянется по Украине скандальный шлейф, при этом специалисты по политической истории страны не смогли припомнить за технологической троицей ни одной масштабной победы в украинских избирательных кампаниях национального масштаба.

Хотя сам Яценюк утверждает, что не работает с политтехнологами, а только консультируется с ними (иначе говоря, курит, но не затягивается), упомянутая команда оказалась уже третьей, пробовавшей свои силы с этим кандидатом в Президенты. Судя по масштабности агитационных усилий, они и останутся с Яценюком до конца выборов. Результативность их работы, скорее всего, оценят избиратели, но один результат налицо: благодаря интенсивному обороту людей во «Фронте перемен» о происходящем в штабе на Верхнем Валу у украинских СМИ не осталось секретов, включая рассадку в офисе и внутренние расклады. Наверное, такой и должна быть «прозрачная» кампания, ведь Арсений Петрович обещает даже отчитаться об источниках ее финансирования.

Яценюка часто называют «украинским Обамой», наверное, поэтому технологическая команда, работающая с ним, стала активно использовать сеть Интернет. Мышиная возня вокруг «настоящих» и «ненастоящих» аккаунтов политика в популярных социальных сетях была призвана повысить к нему интерес Интернет-сообщества, спровоцировать дискуссию. Но активных пользователей Всемирной Сети на мякине не проведешь: трудно сказать, добавляют ли популярности лидеру «Фронта перемен» боты в «живых журналах».

Гипертрофированную активность Яценюка в Интернете смогли переплюнуть только бигборды с его изображением, уже месяц то ли пугающие, то ли радующие жителей практически всех крупных городов страны. Камуфляжные тона и воинственные интонации словно перенесены из России, продолжающей воевать на Северном Кавказе, на мирную украинскую землю. К этому можно добавить агитационные палатки армейского образца. Сдается, что политтехнологи Яценюка немного ошиблись страной, взяв на вооружение тезис о «едином постсоветском народе». Не надо быть Кучмой, чтобы понять, что Украина – не Россия. С другой стороны, в своих интервью Арсений Петрович охотно использует воинственные тезисы, больше подходящие Владимиру Путину. Да и не все пункты обещанной им «новой индустриализации» вызовут понимание среди сограждан. Например, строительство новых АЭС – весьма спорный пункт будущей президентской программы как для страны, пережившей Чернобыль.

Еще одна проблема самого молодого кандидата в Президенты – отсутствие даже намеков на команду единомышленников, которая будет строить новое качество страны после его гипотетической победы. Партии или фракции в парламенте, на которую можно опереться, в распоряжении Яценюка нет. «Мама» Светлана Войцеховская от предвыборных дел отодвинута, на сайте «Фронта перемен» периодически появляется только однокашник Арсения Петровича, Андрей Пышный. Другие единомышленники Яценюка остаются неизвестными, что не только выглядит несколько странно, но и значительно сужает пространство для маневра.

Арсений Яценюк имеет одно преимущество: молодость. Для него это первая президентская кампания, в которой есть и право на ошибку, и возможность опробовать различные политические технологии. Но уже сегодня можно сказать, что непопадание политика во второй тур выборов будет означать для него значительные проблемы. У него нет запасных политических позиций, а самые щедрые спонсоры не любят неудачников.

Антонина Палий, Андрей Пономаренко