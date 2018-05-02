Почему БЮТ теряет штыки?

Голосование фракции БЮТ по отставке Луценко стало сюрпризом даже для ее лидеров.

Второй подряд раскол во фракции БЮТ становится неприятным сюрпризом для самих лидеров парламентской фракции. Фракционеры Тимошенко периодически публично демонстрируют несогласие с «генеральной линией партии». И вот на днях БЮТ формализовал потерю еще двух штыков: из фракции исключили Александра Едина и Василия Хмельницкого. Напомним, что после «предварительного» голосования за отставку министра внутренних дел Юрия Луценко, когда ВР приняла документ с рекомендацией премьер-министру Виктору Януковичу направить в Раду представление на увольнение Луценко, «за» высказались аж 18 членов фракции БЮТ. И это сильно удивило лидера фракции Александра Турчинова. «Это для меня действительно стало неожиданностью, поскольку мы не ожидали, что 14 человек, если реально говорить, потому что других четырех мы исключили из фракции, нарушат партийную дисциплину», – сказал он.

После воспитательной беседы с нарушителями партийной дисциплины, которую пообещал журналистам и, судя по итогам второго в тот день голосования по Луценко, провел Турчинов, из 18 раскольников в одном строю с антикризисной коалицией осталось 11. На следующий день – во время «окончательного» волеизъявления, когда Луценко таки отправили в отставку – число готовых окончательно заявить о смене политического окраса «бютовцев» еще уменьшилось. Но все равно оказалось выше ожидавшегося.

С троих из пятерки трижды предателей спрос невелик. Отрезанный ломоть. Михаила Гладия (после того как он голосовал за назначение Януковича премьером) выперли из фракции еще в сентябре. Максим Луцкий и Дмитрий Крючков также побили горшки с фракцией, и вначале учебного года написали заявления о вступлении в «антикризисную» коалицию. Так что голосование этих нардепов было вполне предсказуемым. Кстати, Инга Вершинина, из той же компании, во время решающего голосования по Луценко почему-то не отметилась.

Но вот потеря двух других фракционеров станет для БЮТ весьма болезненным ударом. Не в последнюю очередь потому, что это – не просто подконтрольные мандаты, но и кошельки партии.

Виталий Чепинога, член фракции БЮТ сообщил журналистам, что в первый день зимы из фракции вылетели двое : Василий Хмельницкий и Александр Един. Как сказал Чепинога, "эти двое – Хмельницкий и Един – уже давно работают в режиме фракции Януковича, их карточки голосуют далеко не в унисон с решениями фракции БЮТ”. Нардеп также отметил, что во время образцово-показательной порки на заседании фракции один из братьев Буряков назвал своей ошибкой голосование за отставку Луценко. То же сделали и другие, поддержавшие это постановление, кроме Едина и Хмельницкого.

И все же вопрос окончательно не решен. В воскресенье «бютовец» Андрей Шкиль заявил в эфире радио «Свобода», что на текущей неделе на заседании политсовета партии, вероятно, будет принято решение об изгнании из фракции еще двоих : Тариэла Васадзе и одного из братьев Буряков (Шкиль не уточнил, которого именно). По мнению нардепа, «относить их к помаранчевой команде не стоит, они – предприниматели. Они так и не стали политиками».

Что касается движущих мотивов участников демаршей в БЮТ (согласитесь, что три раза подряд – это уже тенденция, несмотря на все раскаяния вместе с чистосердечными признаниями), то они видятся следующим образом.

Начнем, пожалуй, с пары свежеизгнанных.

Александра Едина сложно отнести к когорте публичных политиков. Украинской прессе он известен скорее как зять Леонида Железняка, экс-заместителя министра транспорта, некогда непосредственно руководившего Укрзализныцей. Партнер по бизнесу дочери ныне покойного министра транспорта Георгия Кирпы. Поговаривают, что бывший первый зам директора львовской «железки» своим перемещением в Киев обязан именно Едину. Един – человек очень широких взглядов. Круг его интересов простирается от нефти, электроэнергетики и высоких технологий до металлургии, грузоперевозок, сельского хозяйства, добычи камня и производства бетонных шпал. Надо полагать, это – человек, крайне заинтересованный в создании «тепличных» условий если не для бизнеса вообще, то для отдельно взятой его части.

В случае Василия Хмельницкого явно прослеживается зависимость его собственной политической ориентации от позиции фракций БЮТ и «Нашей Украины» в Киевраде. Хотя это не единственный из факторов, определяющих поведение человека, которого не так давно называли близким другом семьи экс-президента Леонида Кучмы и спонсором многих проектов его супруги – Людмилы. Запорожсталь, несколько облэнерго (приводить полный список не имеет смысла, о Хмельницком писано-переписано), входящие в сферу влияния Хмельницкого, также накладывают определенные обязательства. А целый ряд решающих для нормальной жизни столицы предприятий, таких как Киевмлын, Киевхлиб, Киевэнерго, разумеется, заставляют действовать с оглядкой на то, какие именно политсилы на данный момент составляют оппозицию столичному мэру Леониду Черновецкому.

Из числа раскаявшихся более-менее надежными выглядят человек пять. Остальные привыкли, мягко говоря, соблюдать свой интерес в любых обстоятельствах.

Тариэл Васадзе – мистер АвтоЗАЗ и просто очень хороший человек. Тариэл Шакрович контролирует около 70% отечественного автобизнеса. Если точнее – отверточной сборки, техобслуживания и прочее. Некогда его называли человеком, близким одновременно и к Игорю Бакаю и к Юлии Тимошенко. Внимания заслуживает история приобретения им госпакета АвтоЗАЗа – в счет до сих пор не возвращенного кредита Укэксимбанка Укравто. Но, несмотря на публичную нелюбовь Юлии Владимировны к подобным «темным» сделкам и экономическим зонам с особым статусом, накануне парламентских выборов Васадзе сумел завоевать расположение идущей в гору претендентки на высшие государственные должности. А о широте души и стоимости подарков, которые Васадзе периодически преподносит народным избранникам, ходят, без преувеличения, легенды.

Братья Александр и Сергей Буряки – совладельцы Брокбизнесбанка, хорошие друзья Тариэла Васадзе (Сергей Васильевич, говорят, с удовольствием пользуется специальными скидками, предоставляемыми дилерской автосетью друга). В свое время мелькали в деле Жердицкого – об исчезновении денег остарбайтеров. Так сказать, заслуженные мигранты по фракциям. В бизнесе также не склонны игнорировать открывающиеся возможности по политическим мотивам.

Евгений Сигал не меньше братьев-банкиров любит путешествовать по фракциям и политсилам. Бывший инженер-механик колхоза «Совки», впервые придя в парламент по списку НРУ, успел побывать в СДПУ(о) (бывших эсдеков не бывает, как было когда-то замечено в адрес Петра Порошенко – ныне правоверного «нашеукраинца»), НАПУ, НП, «Единой Украине».

Преданность идеям БЮТ Юрия Трындюка – человека, как утверждала замгенпрокурора Ольга Колинько, сумевшего использовать в интересах своих бизнес-структур даже не родственные связи, а всего лишь соседство по лестничной клетке с экс-генпрокурором Святославом Пискуном, также вызывает определенные сомнения. Похоже, «воспитательная работа», о которой говорила Юлия Тимошенко применительно к фигурантам избирательного списка ее политсилы – выходцам из «эпохи Кучмы» – оказалась значительно менее эффективной, чем ожидалось.

Игорь Рыбаков – тоже бизнесмен, как и многие из уже перечисленных. Но в его случае более интересно другое. В 2005 году этот нардеп фракции Тимошенко «проходил» главным организатором и спонсором автопробега "Наш легитимный Президент – Виктор Федорович Янукович".

Об Андрее Веревском в бытность его депутатом прошлого созыва парламента и одновременно фракции «Регионы Украины» сайт Центр политического прогнозирования им. Гонгадзе отзывался таким образом: «молодой (1974 г.р.), неопытный депутат. Легко запугать или подкупить. Накануне голосования (по политреформе) ходил за "советом" к В.Януковичу. Тот сказал: "Это твое личное дело". В душу Веревского закрались сомнения, который развеял олигарх из "Нашей Украины" (и любый друзь) Николай Мартыненко. «Нашеукраинец» подошел к Андрею и якобы сказал: "Скоро Литвин огласит перекличку. Это окончательно разрушит планы Банковой. Поэтому не дергайся". Веревский "не дернулся". Кроме того, известно, что молодой нардеп имеет общий бизнес с Виктором Пинчуком. Говорят, что если бы тот приказал Андрею что-то сделать, Веревский бросился бы исполнять»...

Павел Костенко, предположительно входит в группу Богдана Губского и представляет в парламенте интересы его сахарного бизнеса. И если голосование Костенко не было случайным (карточка не там застряла или еще что), то можно предположить, что дорожка Тимошенко постепенно расходится с дорожкой очередного благодетеля партии.

Все случившееся тем более обидно, что Юлия Владимировна неоднократно, едва ли не каждый раз, как «регионалы» предпринимали попытки перетасовать кадры в Кабмине, заявляла, что для БЮТ это – вопрос принципиальный. Можно сказать, идеологический. Ее фракция не намерена участвовать в дискуссии о достоинствах и недостатках отдельных представителей кабинета Януковича. За отставку всего Кабмина во главе с премьером проголосует охотно. А тратить силы и время на пересмотр министров в розницу категорически не станет.

В общем если во всем происходящем и есть какая-то мораль, то она сводится к еще временам предвыборной кампании, когда формировались списки. Понятно, что без «кошельков» и «нужных людей» партия – никуда. Но привычка быть нужным не всегда уживается с принципиальностью. А у спонсоров, как правило, имеется собственное мнение на предмет «кто для кого».

Елена Перегуда