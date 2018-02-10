Украинский интерес. Финт Дуды, ускорение от Алиева и коалиционные страдания в Германии

Визит украинского президента в Австрию приобрел значительный резонанс в отечественном сегменте социальных сетей из-за участия Петра Порошенко в Венском балу, который является скорее престижным, чем развлекательным мероприятием. И появление на нем главы Украины по приглашению австрийского президента – знак уважения и интереса к нашей стране. Кроме переговоров с Александром ван дер Белленом Порошенко провел переговоры с самым молодым премьером в Европе Себастьяном Курцем и председателем австрийского парламента Вольфгангом Соботкой. Исходя из заметных российских интересов в Австрии и успеха Партии Свободы (она получила в правительстве Курца портфели министров обороны, внутренних и иностранных дел), поддерживать интенсивный политический диалог с Веной официальному Киеву необходимо.

Читайте такжеПольша загоняет себя в глухой внешнеполитический тупик законом о "бандеризме" - эксперт

Нет смысла Украине и разрывать отношения с Польшей даже после подписания президентом Анджея Дуды резонансного закона о расширении полномочий Института национальной памяти. Правда, польский президент направил документ на экспертизу Конституционного трибунала, заодно подчеркнув его значение после имевшей место дискуссии о его легитимности. Этот финт не снимет остроту двусторонних отношений, ведь Украина и Польша за последние несколько лет обменялись публичными толкованиями сложных эпизодов совместной истории, но историческая память вряд ли должна быть единственной сферой диалога между двумя соседями.

Любопытную реакцию (вероятно, опосредованную) встретили действия польской власти в Израиле, также обеспокоенном расширением полномочий тамошнего ИНП. Член Кнессета Акрам Хасон предложил признать Голодомор геноцидом украинского народа, из-за чего уже взвились на дыбы российские дипломаты. Несложно предположить острую борьбу по этому вопросу в парламенте Израиля, и Украине стоило бы обозначить свою заинтересованность в принятии соответствующего решения.

Отмечу, что МИД Венгрии после консультации с украинскими коллегами в Ужгороде по вопросам закона «Об образовании» сначала подтвердил наличие прогресса в двусторонних отношениях, после чего взял свои слова обратно. Более того – Венгрия заблокировала проведение комиссии Украина – НАТО по военным вопросам, что вряд ли можно назвать дружественным жестом. Предполагаю, что до апреля, когда в Венгрии пройдут парламентские выборы, мы столкнемся с новыми агрессивными проявлениями со стороны команды Виктора Орбана.

Еще один стратегический партнер Украины, Азербайджан, после указа президента Ильхама Алиева на полгода раньше вступил в избирательную кампанию по выборам главы государства. В Баку решили, что лучше провести выборы весной, практически сразу после выборов в России и вероятного переформирования власти в Армении – многолетнем оппоненте на Южном Кавказе. Судя по тому, что президент Алиев назвал целью Азербайджана «восстановление контроля над Ереваном», ставка во время кампании будет сделана на патриотическую риторику, и конкурентам будет непросто бороться с действующим главой государства.

В Германии ХДС/ХСС и СДПГ достигли соглашения о формировании широкой коалиции, переговоры продолжались несколько месяцев, и в начале марта немецкие эсдеки должны подтвердить или выступить против решения своего партийного руководства. Лидер СДПГ Мартин Шульц, претендовавший после завершения переговоров на портфель министра иностранных дел, был вынужден отказаться от своих планов. Отмечу, что в коалиционном соглашении нашлось место и тезисе о поддержке Украины в случае проведения нею реформ.

Илон Маск в начале февраля осуществил новую революцию в освоении космоса: корпорация SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Heavy Falcon, способную выводить на околоземную орбиту до 64 тонн полезного груза. Две из трех разгонных ступеней ракеты вернулись на землю и могут быть повторно использованы. По сути Илон Маск не только бросает вызов государственной монополии на освоение космоса, но и демонстрирует эффективность качественно новых технологий этого процесса, имеющего огромное значение для всего человечества.

Евгений Магда