Надежды и иллюзии Первого тура

Почти все интриги плетутся на фланге, который у нас условно называется правым, или национал-демократическим… Все акции имеют отношение к Первому туру выборов…

Не так давно Председатель Верховной Рады сделал два заявления исключительной важности. Выступая 17 апреля на телеканале «Интер», Владимир Литвин констатировал, что некие непоименованные им силы «зомбируют украинское общество», стремясь не дать ему выбора – «за исключением одной фамилии». А в опубликованном в тот же день интервью «Газете по-киевски», спикер пожаловался, что его пытаются «нейтрализовать», используя «дело Гонгадзе».

Значение этих (отчасти, вероятно, вынужденных) откровений не было оценено в должной мере, а жаль. Они позволяют принципиально по-новому взглянуть на позиции Владимира Михайловича и, главное – на складывающийся политический расклад в целом.

Впрочем, свой вклад в правильное понимание «расклада» внесли практически все. В ожидании светлого праздника Воскресения Господня украинские политики были отданы главному: стремлению зафиксировать свои позиции в фактически начавшейся избирательной гонке.

Собственные политпроекты обозначили Анатолий Гриценко и Арсений Яценюк. Президент Виктор Ющенко объявил о своей политической самореанимации. Г-жа премьер Юлия Тимошенко выдала несколько заманчивых обещаний, намекая на их реализацию в случае своей победы. Петр Симоненко посулил участие в забеге кандидата от КПУ. Анонсировано выдвижение Сергея Тигипко от «Трудовой Украины». Взволнованный очередной волной рассказов о жутких внутренних конфликтах в Партии регионов, напомнил о своем неминуемом кандидатстве Виктор Янукович. И т.д.

Уж сколько их упало в эту бездну…

Не совсем здоровая (и, казалось бы, несколько преждевременная) избирательная лихорадка дошла до того, что о факте своего существования в политическом пространстве решились напомнить даже такие унесенные в маргинес персонажи, как Александр Мороз и Юрий Луценко. Последний еще в начале месяца переименовал подконтрольную и сильно подзабытую «Вперед Украину!» в «Народную самооборону», малиновые плакаты которой, напротив, остались незабываемыми после прошлогоднего провала на киевских перевыборах возглавлявшегося самолично Юрием Витальевичем избирательного списка.

А в Чистый четверг министр внутренних дел вступил в яростную перебранку с экс-министром обороны Гриценко. Повод-то был аполитичный – продление срока техосмотра в ГАИ – но участники полемики упорно обвиняли друг друга в «предвыборном популизме». И, похоже, оба абсолютно правы.

Есть что-то общее между двумя этими деятелями. Прежде всего, их недавнее прошлое. И двух лет не прошло с той поры, когда оба они плечом к плечу украшали бигборды Блока НУНС. Во-вторых – рейтинги. У обоих невысокие и совершенно никуда не проходные. Хотя тут-то есть и принципиальная разница. Положение Гриценко – теоретически – выглядит несколько предпочтительней. Поскольку его визави к своему нынешнему положению скатился с высоты 5-го, или даже 3-го рейтинга в стране. Когда-то, в позапрошлой жизни, с Юрием Луценко связывали свои надежды от 15% до 20% избирателей.

А на Анатолия Степановича никаких особых надежд никогда и никто особо и не возлагал – за рамками узкого, образно говоря, семейного круга. Хотя на протяжении нескольких лет интерес к министру, а потом экс-министру обороны старательно, а иногда и страстно пытались привлечь полдюжины самых прытких столичных перьев, – результата это не принесло. Но зато и негатива не прибавило. И – опять же теоретически – Гриценко все еще остается перспективным политиком.

В отличие от Юрия Витальевича, положение которого много хуже губернаторского в самом беспощадном смысле. Маловероятно даже его сохранение в правительстве – при любом исходе президентских выборов. С одной стороны, Луценко сильно попортил кровь оппонентам своей нынешней хозяйки. Но, с другой – сколько-нибудь значительной пользы ей не принес (это на такой-то должности!), особенно по самым важным направлениям – по Ющенко, по Балоге и по Черновецкому.

Правда, главный милиционер может поставить себе «в плюс» информационный шум, которым он и его парламентские соратники сопровождали многочисленные «силовые» акции в отношении врагов леди Ю (как говорил Труффальдино, «зато усердья сколько и старанья»), однако, перефразируя нашу с Юрием Витальевичем любимую журналистку: чего МВД не дожмешь, «Самообороной» не дошуткуешь… А неудавшиеся «наезды» лишь укрепляют положение объекта, что и продемонстрировал Черновецкий на досрочных выборах. Так что в случае своей победы Юлия Владимировна не задумается сбросить этот утомительный балласт и поставить на МВД кого-нибудь более эффективного – в самом «кучморежимном» смысле, и более надежного – во всех смыслах.

Игры в круге первом

Во всей этой азартной возне важно отметить два принципиальных момента.

Во-первых, почти все реальные интриги интригуются на том фланге, который у нас очень условно называется «правым», или «национал-демократическим». Несмотря на все конфликты у “регионалов”, они упорно не желают «раскалываться» публично, и в отношении окружающей действительности держатся монолитно, как скала. Или как слипшиеся пельмени.

Во-вторых, все мероприятия, пиар-акции и маневры, которые производятся сейчас, а также все, которые еще будут производиться в ближайшее время, – все они имеют отношение почти исключительно к Первому туру выборов. Кто с кем скучкуется; кто выдвинет в действительности свою кандидатуру, а кто – нет; кто объявит о своей поддержке того или иного кандидата, – именно вокруг этого и строится в настоящее время вся политическая игра.

Считается, что результаты всего этого сложного маневрирования и интриг смогут так или иначе a) повлиять на результаты фаворитов в туре Первом, что, в свою очередь, (это еще более спорно) поможет или повредит им в туре Втором. А также b) повлиять на распределение должностей и преференций после победы поддержанного фаворита или, наоборот – в случае его или её проигрыша. Якобы все это будет закреплено в торжественно подписанных соглашениях. Хотя, как учит практика последних лет, такие договоренности выполнялись очень выборочно после долгих уговоров. И лишь потому, что одной из сторон (чаще всего это был Ющенко) не удавалось отвертеться.

С влиянием, которое результаты Первого тура могут оказать на позицию избирателей во Втором туре, тоже все непросто, да и касается это, опять же, преимущественно нац-демов. Хотя и не настолько значительно, как это кажется на первый взгляд. Поскольку во Втором туре, напомним, очень большое значение имеет отрицательное голосование. А противостояние в обществе уже достигло высокого уровня и стараниями противоборствующих сил будет разогрето еще больше, особенно в условиях нарастающих экономических проблем.

Поэтому очевидно, что избиратели КПУ во втором круге отдадут голоса Януковичу – даже если подверженный разным влияниям Петр Симоненко лично призовет их проголосовать за другого кандидата. То же касается и ПСПУ – если, конечно, м-м Витренко примет участие в выборах и получит различимый без лупы результат. Аналогично с Сергеем Тигипко и, тем более – с Игорем Марковым и его полумифической партией «Родина», которую российское ТВ, чрезмерно завышая ожидания, анонсирует как «партию Юга Украины».

Но незатейливый блеф одесского предпринимателя Маркова выглядит детской шуткой по сравнению с поднявшейся до грандиозных рейтингов фигурой Арсения Яценюка.

По Мономаху ли шапка?

Именно об этом кандидате, в пользу которого «зомбируют украинское общество», и говорил так нервно Владимир Литвин в телеэфире. Автор должен признаться, что не разделяет ни надежд, возлагаемых на Арсения Петровича, ни опасений, связанных с этим политтехнологическим феноменом. Прежде всего потому, что не видит никаких оснований доверять его пухнущим как на дрожжах рейтингам.

Чтобы подробно объяснить, почему данный «феномен» находится за гранью всякого вероятия, потребовалось бы написать отдельный материал. Но в данном случае в этом нет необходимости, поскольку как раз рейтинги сами по себе объяснить совсем несложно вне связи с достоинствами и недостатками г-на Яценюка. Достаточно вспомнить, что социология уже неоднократно использовалась у нас в качестве механизма манипуляции общественным мнением и отдельно взятыми политиками. Наиболее выпукло эта пагубная тенденция проявилась на президентских выборах 2004 года. Всем, кто успел забыть развернувшуюся тогда «войну социологов», стоит перечитать блестящее и глубокое исследование покойной Натальи Викторовны Паниной (Н.Панина. Экзит-пол в Украине 2004 года: социология или политика).

С другой стороны – «три пиар-агентства», которые, как утверждают СМИ, занимаются «раскруткой» Яценюка. А каждому, кто знаком, к примеру, с методами рейтингования отечественного Интернета, прекрасно известно, что существует великое множество сравнительно недорогих способов обеспечить высокое место соответствующему изданию без утомительной заботы о привлечении реальных читателей. Или, если речь идет о конкретном политике, – реальных почитателей.

Цена этой «липы», конечно, невысока. Но, как говорил мужичок, в мае 1986 года (в разгар чернобыльской паники) ловивший рыбу на киевской набережной: «Есть ее нельзя, но продать – завсегда возможно».

Надежды и разочарования несостоявшегося «центра»

В этой связи стоит вернуться к резким высказываниям Литвина, фактически также подвергшего сомнению показатели Арсения Петровича. Очень сомнительно, чтобы Владимир Михайлович прозрел «сразу вдруг». Более вероятно предположение, что он изначально сознавал происходящее и вполне отдавал себе отчет в том, какие электоральные резервы скрываются за этим мыльным пузырем.

Неслучайно неделей ранее на пресс-конференции в Чернигове Литвин не только не исключил своего участия в выборах, но позволил себе даже некоторую браваду: «Я не люблю проигрывать. Если решение будет принято, то оно будет доведено на 100% до логического завершения». Довольно странно для такого осторожного человека.

Более того, очень возможно, что подлинную картину происходящего он понимает гораздо больше заинтересованных лиц. Тот же Мороз, окучивающий ту же нишу, что и Литвин, внезапно спохватился: не слишком ли рано собрался он на покой и не поторопился ли, выставив вместо себя г-жу Валентину Семенюк? Или та же Юлия Тимошенко, которую уже не раз пытались брать «на испуг» демонстрациями рейтингов конкурентов. Или Анатолий Гриценко, который явно не считает, что его реальные 1,5–2% так уж сильно уступают 15–17% Яценюка и, похоже, верит, что «кастинг» на «правильного» кандидата еще отнюдь не завершен.

Но если все «посвященные» заинтересованы выжидать, то почему разоткровенничался Литвин? Да как раз именно потому, что, как он сам признал, некие силы пытаются его «нейтрализовать», тем самым пресекая на корню его мечты и (возможно) далеко идущие планы.

Вместо заключения

Все это очень интересно, но нисколько не радостно. Все ухищрения и все уловки, применяемые ныне, нисколько не учитывают, как сказано, того простого факта, что все это – игры Первого тура. О Втором туре, похоже, никто вообще не думает – рассчитывая то ли на волю небес, то ли на пресловутый «админресурс», то ли на воздействие внешних факторов – от Кремля до Белого Дома включительно.

Но откровенно манипулятивный характер нынешней кампании неизбежно усугубляет и без того крайне скептическое отношение сограждан к политикам и к политике как таковой. В недалекой перспективе это дает реальные шансы самым маргинальным радикалам, что уже и продемонстрировали в Тернополе сторонники Олега Тягнибока. Даже с учетом всех поправок на фальсификацию и админресурс эту крайне опасную тенденцию приходится учитывать всерьез. Потому что выборы – это единственный «всамделишный» социологический опрос.



Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН