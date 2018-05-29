Украинский интерес. Испытание миротворцами, настойчивый Волкер и Мэттис без оружия

Украина предложит в сентябре мировому сообществу ввести «голубые каски» ООН на Донбассе. Такой вывод можно сделать из сделанных в Луганской области заявлений Петра Порошенко. Он намерен представить соответствующие инициативы на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Подобная ситуация, вероятно, не придется по душе Кремлю, но политическая конъюнктура подталкивает официальный Киев к новым инициативам для поддержания собственной внешнеполитической субъектности.

Закрытая для прессы встреча представителей США и России Курта Волкера и Владислава Суркова в Минске не привела к масштабному прорыву в деле урегулирования конфликта на Донбассе. Уполномоченные Москвы и Вашингтона вряд ли смогли найти точки соприкосновения во время трехчасового диалога. Не будем забывать, что Волкер действует на основе санкционного закона, недавно принятого Конгрессом и подписанного Трампом, а российско-американские отношения продолжают скользить по льду взаимного недоверия к точке полного замерзания.

После встречи в Минске Волкер побывал в Вильнюсе и прибыл в Киеве (в третий раз за последние полтора месяца). Американский дипломат в интервью «Дождю» отметил необходимость вывода российских войск и прекращения огня для установления мира на Донбассе. При этом он подчеркнул, что ситуация на Донбассе и в Крыму для США не имеет принципиальных отличий – и там, и там наблюдается незаконная оккупация. Тональность заявлений Волкера заметно отличается от высказываний Виктории Нуланд, также пытавшейся контактировать с Сурковым во время президентства Барака Обамы.

Хотя министр обороны США Джеймс Мэттис не привез в Киев решение о поставках летального оружия Украине, сам факт визита шефа Пентагона на день рожденья Украине следует оценивать положительно. Очевидно, что администрация Трампа считает поставки оружия Украине козырем в отношениях с Россией, который стремится приберечь на случай непредвиденного развития ситуации. И факт присутствия Мэттиса утром 24 августа на Крещатике, и прохождения по нему солдат стран НАТО во время военного парада немало покорежил остатки сознания российских пропагандистов.

Эммануэль Макрон, отвесивший комплимент Болгарии во время визита в Варну (он считает, что та уже готова к присоединению к Шенгенской зоне), при этом заявил, что Польша близится к самоизоляции в Европейском Союзе. Надо сказать, что французский президент уже не впервые критикует официальную Варшаву, на это польский премьер Беата Шидло обвинила его в высокомерии, вызванном отсутствием политического опыта. Тенденция развития ситуации позволяет предположить, что конфликтные ситуации между странами Западной и Центральной Европы будут продолжаться. Хотя дискуссия в демократическом обществе – нормальный процесс, в таком формате она создает напряжение, которое может использовать в своих интересах Кремль.

Евгений Магда