Ющенко и Тимошенко в Брюсселе: прикосновения, улыбки и взгляд глаза в глаза (фоторепортаж)
17:00, 23 марта 2009
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Сверхвесомая причина вынудила Президента и премьера находиться под одной крышей, летать одним самолетом, и демонстрировать приязнь...
Украинская ГТС стала той сверхвесомой причиной, которая вынудила украинских Президента и премьера не то что длительное время находиться под одной крышей, пусть она и в Брюсселе, летать одним самолетом, пусть и в одну сторону, но еще и демонстрировать на людях приязнь, милые отношения - с прикосновениями, улыбками и взглядом глаза в глаза...
Ферреро-Вальднер и Баррозу радуются роли миротворцев
Вид с близкого расстояния (рассмотрите получше: вы давно такого не видели)
А наобещали таки немало: прозрачный газовый рынок, завершение реформ газового сектора до конца 2011 года, независимость оператора по транзиту газа, доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа на прозрачных коммерческих условиях.