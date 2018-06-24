Ющенко и Тимошенко в Брюсселе: прикосновения, улыбки и взгляд глаза в глаза (фоторепортаж)

Украинская ГТС стала той сверхвесомой причиной, которая вынудила украинских Президента и премьера не то что длительное время находиться под одной крышей, пусть она и в Брюсселе, летать одним самолетом, пусть и в одну сторону, но еще и демонстрировать на людях приязнь, милые отношения - с прикосновениями, улыбками и взглядом глаза в глаза...

А наобещали таки немало: прозрачный газовый рынок, завершение реформ газового сектора до конца 2011 года, независимость оператора по транзиту газа, доступ третьих сторон к подземным хранилищам газа на прозрачных коммерческих условиях.

Домой Президент и премьер возвращались порознь...

Дарья Терещенко, фото Николая Лазаренко / УНИАН