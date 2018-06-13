Украинский интерес. Фиаско Аграмунта, повтор от Лукашенко и 100 дней Трампа

В конце апреля в Страсбурге украинские парламентарии и дипломаты продемонстрировали, что способны не только реагировать на вызовы, но и действовать проактивно. Во многом благодаря активной позиции украинской делегации президент ПАСЕ Педро Аграмунт, зарвавшийся в своем стремлении вернуть российскую делегацию в Ассамблею, оказался на грани политической смерти. То есть он пока остается на своей должности (главным образом благодаря тому, что в ПАСЕ не существует процедуры импичмента), но влияния на возможные решения и поддержки практически всех партийных групп напрочь лишен. Этот случай может стать хорошим предостережением для тех европейских политиков, кто делает ставку на business as usual с Россией.

Отмечу, что высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини в Москве обошлась без реверансов принимающей стороне, отметив, что Евросоюз не признает аннексию Крыма. И общая позиция относительно безльтернативности Минских догоовренностей, озвученная Могерини и Лавровым, не должна вводить в заблуждение: каждая из сторон этих договоренностей имеет собственное видение на алгоритм их воплощения в жизнь.

Гибель наблюдателя СММ ОБСЕ на территории ОРЛО в результате взрыва фугаса под патрульной машиной напоминает о том, что на Донбассе Россия не намерена соблюдать какие-либо правила ведения войны, ее цели – кардинально другие. Наиболее актуальные на сегодня – раскачивание Украины изнутри и дискредитация нашей страны в глазах мирового сообщества. Объявление в розыск Интерполом с подачи России экс-премьера Украины Арсения Яценюка – пример гибридного использования международных полицейских процедур.

Александр Лукашенко вместе с Петром Порошенко принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Украинский и белорусский президент не столько обменялись мнениями относительно катастрофы, изменившей жизнь наших народов, сколько обсудили современную политическую ситуацию. Лукашенко заверил Порошенко, что территория Беларуси не станет плацдармом для агрессии, повторив известный тезис о тракторе. Очевидно, что лидер соседнего государства не способен осуществить поворот «прочь от Москвы», но и рвать отношения с Киевом, исходя из собственных интересов, не намерен.

Досадно отмечать, что руководство Польши крайне избирательно трактует понятия дружбы и стратегического партнерства. Брутальный демонтаж памятника воинам УПА, осуществленный в селе Грушовичи формально представителями местной власти, но министерство культуры Польши не нашло в этих действиях нарушения закона. Показательно, что очередная атака на памятник произошла накануне 70-летия акции «Висла» и подтвердила, что принцип «друзьям все, врагам – закон» власти Польши умело модернизировали.

100 дней президентства Дональда Трампа позволяют еще раз осознать, сколь велика разница между претендентом на президентский пост и главой государства. В контексте украинско-американских отношений можно сказать, что укрепление контактов с Вашингтоном по-прежнему остается на повестке дня Киева. Хотя прогнозируемого многими формального охлаждения не случилось, однако и в число стратегических партнеров Штатов Украина не вошла. На повестке дня, как и раньше, остается необходимость официального Киева быть для Вашингтона интересным и перспективным партнером, а не просто реципиентом различной помощи.