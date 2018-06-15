Вехи недели. Предвкушение безвиза, ожидание Гройсмана и уходящая Гонтарева

Ритуальные танцы по поводу грядущего безвизового режима, исполненные представителями украинского истеблишмента после убедительной поддержки этой процедуры Европейским Парламентом, не должны стать единственным позитивом по этому вопросу. Сегодня биометрические паспорта есть приблизительно у 10% граждан Украины, остальным предстоит их получить, а всему украинскому обществу - осознать преимущества свободного передвижения по Европейскому Союзу. Кстати, как и тот факт, что для трудоустройства и учебы в ЕС понадобятся визы. Тамошние парламентарии фактически признали способность нашей страны проводить необходимые преобразования, приближаясь к стандартам Старого Света. И будет очень обидно, если безвизовый режим будет воспринят как максимум возможностей, поскольку перед Украиной стоит амбициозная задача – стремительно повышать уровень и качество жизни своих граждан.

Владимир Гройсман, заблаговременно начавший борьбу за сохранения премьерского кресла после года пребывания в нем, готов представать в образе реформатора, способного дать импульс преобразованиям во всех сферах. Он готов запускать оборот земли с учетом интересов граждан Украины, продавать лишнее государственное имущество, реформировать сферы здравоохранения и образования. Правда, не следует забывать, во-первых, что мы живем в парламентско-президентской республике, а эффективность Верховной Рады не всегда высока. Во-вторых, серьезные изменения зачастую разрушают образ реформатора до самого рейтингового основания, что заставляет либо уменьшать прыть, либо менять место приложения усилий. Правда, на сегодняшний момент реальная альтернатива Гройсману-премьеру в политикуме не появилась – украинские слуги народа предпочитают вставать у правительственного штурвала в моменты, когда экономика растет и появляются ресурсы для заигрывания с электоратом.

Если говорить о перспективах голосования за вотум доверия правительству Гройсмана, то оно состоится в середине мая, после практически месячной паузы в работе Верховной Рады. Хорошо отдохнувшие парламентарии вряд ли будут слишком требовательны к премьеру, которому за это время предстоит составить список подчиненных, с которыми он предпочитает расстаться, и объявить кадровый конкурс среди лояльных депутатских фракций и групп. Спикер парламента Андрей Парубий обещает в середине мая и ротацию Центральной избирательной комиссии, 80% членов которой к тому времени будут перерабатывать на своих местах уже почти три года.

Юлия Тимошенко, очевидно, осознав невысокую вероятность в ближайшее время занять премьерское кресло, настойчиво предлагает согражданам провести всеукраинский референдум по вопросу продажи земли. Лидер «Батькивщины» эксплуатирует эту тему не впервые, правда, некоторое время назад, во время работы во главе правительства, ратовала за продажу земельных угодий. Сейчас ее позиция – прямо противоположная, Юлия Владимировна стремится стать «берегиней украинской земли», упорно игнорируя тот факт, что земли сельскохозяйственного назначения в большинстве цивилизованных стран являются товаром. Но политическая целесообразность берет верх, и процедура сбора подписей превратится в «сердечно»-агитационную кампанию.

Валерия Гонтарева все более активно намекает на готовность уйти в отставку. Для этого в последнее время сложился положительный информационный фон – очередной транш МВФ и финансовая помощь ЕС позволили Нацбанку увеличить финансовые резервы до крупнейших за последние три года размеров. Загвоздка, как представляется, в преемнике госпожи Гонтаревой, кандидатура которого должна устраивать и президента, и парламентское большинство, которому предстоит утвердить кандидатуру главного банкира страны.

Евгений Магда