Последние выходные ознаменовались пылкими дебатами между ключевыми политиками страны. В пятницу вечером Юлия Тимошенко обвинила Президента Украины и все его окружение в экономическом кризисе, а в субботу заявила, что переходит в оппозицию к Виктору Ющенко и Нацбанку. В воскресенье вечером на телеканале «Интер» Президент в ответ назвал ее авантюристкой и сказал, что она таким образом перешла в оппозицию к народу. Виктор Янукович был солидарен с Ющенко. К кому перешла в оппозицию Юлия Тимошенко и кто из них трех выглядел более убедительным? Об этом мы спросили у экспертов.

Мирослав Попович, директор Института философии НАН Украины: ВЫХОДИТ ПОЛНАЯ КАША Юлия Владимировна была в целом убедительна. Она иногда срывалась на такую полемику, которую не стоит вести премьер-министру, но в целом, по-моему, она была убедительной в анализе причин кризиса, и никто из Нацбанка не мог достойно отбросить ее обвинения. Это вызывало большой резонанс в обществе и взорвало доверие к Национальному банку.

Что касается ее перехода в оппозицию. Я бы сказал, выходит какая-то полная каша, но полная каша возникает только потому, что нам недостает политической культуры.

Ситуация, когда Президент страны находится в одной партии, а большинство в парламенте и, соответственно, премьер-министр – в другой партии, привычная в Европе, США. Но они умеют культурно жить.

Тимошенко употребила просто красивое словцо, потому что не может премьер-министр быть в оппозиции. Оппозиция – это ситуация по отношению к власти. Сегодня наступила ситуация, когда не разберешь, где власть, а где сопротивление этой власти.

Тарас Чорновил, народный депутат (ПР): ПОВЕДЕНИЕ ПРЕМЬЕРА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПЕРЕХОДЕ НА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Тимошенко перешла действительно в жесткую войну. Это видно уже невооруженным глазом. Война идет насмерть.

Зная стиль ее поведения, могу сделать выводы, что в ее руках есть какие-то весомые козыри. Ее поведение свидетельствует о переходе на военное положение.

Раньше она выбирала вариант ближе к «семь сорок» – два шага вперед, два шага назад, то есть пригрозить, а затем отступить. А теперь состоялся переход линии фронта, который не предусматривает возвращения или смягчения.

Сегодня мы полностью втянулись в президентскую кампанию.

Шаги Президента ей в ответ были сильно запоздалыми. Он выглядел как-то растерянно, то есть было такое себе отгавкивание, наподобие: «А ты воровка».

Ну, мы все знаем цену нашим политикам высшего эшелона, но когда ответ Президента на жесткие обвинения ограничивается просто выпадами, то, думаю, у него ситуация действительно критическая. Потому можно допускать, что он не имеет за собой нормальных тылов.

Анна Герман, депутат ПР: ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ ЗНАЛ, ЧТО ОНА “ВОРОВКА”, ТО ПОЧЕМУ ДВАЖДЫ ПОДАВАЛ ЕЕ НА ПРЕМЬЕРА? Я бы не делала здесь тройку, я бы сделала двойку – Президента и премьера.

Президент и премьер были одинаково убедительны в обвинениях друг друга. А Янукович лишь подвел итоги, сказав, что власть нужно гнать. Виктор Федорович поставил жирную точку на такой всеукраинской ссоре.

Юлия Тимошенко обвиняла Президента, выступая в роли всеукраинского судьи, а Виктор Андреевич говорил о том, что она, цитирую, «воровка». Но если он знал, что она “воровка”, то почему два раза подавал ее на премьер-министра?!

Это была очень некрасивая с обеих сторон публичная ссора двух партнеров. Они еще раз показали, что никогда не смогут вместе работать. И Виктор Янукович поставил на этом точку.

Считаю, что в воскресенье все стало на свои места.

Относительно оппозиции Тимошенко. Это очередной популизм. Здесь Президент был прав: она перешла в оппозицию к украинскому народу.

Впрочем, ей не оставалось другого выбора, потому что она поняла, что завалила страну, экономику, не выполнила ни одного своего обещания.

Думаю, Юлия Владимировна права, ей действительно нужно переходить в оппозицию.

Олесь Доний, депутат (НУ–НС, Народная самооборона): БОРЬБА ЗА ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КРЕСЛО СТАНОВИТСЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ, НАЧАЛАСЬ ВОЙНА Я могу сказать, кто проиграл. Сейчас проигрывает страна от такого межличностного противостояния. Победителей здесь не может быть, потому что кто бы не набирал очки, баллы, это не будет улучшать ситуацию в условиях экономического кризиса.

Состязание за президентскую булаву, которое раньше было глухим, теперь полностью вышло на поверхность. Борьба за президентское кресло становится неконтролируемой, началась война, правда, пока еще на словах, на уничтожение оппонента, полную дискредитацию в глазах общественности.

В условиях экономического кризиса такой путь, как по мне, деструктивный.

Вместо того, чтобы вести дискуссию через телевизор, эти три политика (Тимошенко, Ющенко, Янукович) должны были бы встретиться в одной комнате и обсудить, как помочь стране жить. Они по крайней мере могут объявить мораторий на политические противостояния на полгода и искать выхода из кризиса. А затем вести президентскую кампанию.

Но, как видим, они, к сожалению, этого не делают.

Александр Волков, бывший народный депутат: ВСЕ ВОКРУГ ВИНОВАТЫ, КАК БУДТО ТИМОШЕНКО И НЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО Я сделал такой вывод, что два Виктора, которые вчера были на «Интере», действительно обеспокоены критической ситуацией, которая сегодня сложилась и в политике, и, самое главное – в экономике.

В большей части выступления Юлии Владимировны, кроме популизма, я ничего не увидел. Что меня неприятно удивило, даже еще и сегодня остался осадок, – она обвиняет абсолютно всех, кроме себя. Все вокруг – Президент, парламент, Нацбанк – виновны, а она – нет. Выглядит так, что она сегодня не возглавляет правительство.

Я бы сегодня не углублялся в то, кто, что и кому дал, главное – не почему дали и на каких условиях, главное – куда эти деньги пошли. Если они пошли в поддержку национальной экономики, на выдачу кредитов нашим заводам и сельхозпроизводителям, то это нужно приветствовать.

Я так и не понял к кому Юлия Владимировна перешла в оппозицию?! Разве что к своему уму.

Действительно, выходит так, что к народу! Другого у меня объяснение нет. Как может председатель исполнительной власти государства переходить в какую-то оппозицию?!

Думаю, она сама не понимает, что наговорила.

Нацбанк – это инструмент, он исполняет определенные обязанности. Если он их плохо выполняет, то докажите это. Сегодня в правительстве есть такое КРУ, имеющее право входить куда угодно. Есть экономическая разведка, которая сегодня подчиняется Кабмину. Поэтому пусть они скажут, что же такого сделал Нацбанк.

Меня, как рядового гражданина, не касаются разборки, кто кого поддержал. Мне нужно четко знать, позарился ли Нацбанк на наши с вами деньги, нажился ли он на нас. Если так, то назовите фамилии! А говорить вообще и ничего конкретно, при том что у тебя вся исполнительная власть в руках, извините, но я в такое не верю.

Леонид Кравчук, экс-Президент Украины: МОЖЕТ, ТИМОШЕНКО КАКОЕ-ТО ДРУГОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВКЛАДЫВАЕТ В ОППОЗИЦИЮ? Послушав дебаты наших политиков, могу сказать одно: у нас при власти немасштабные люди. Люди, которые не ставят на первое место интересы Украины, а только собственные.

Вместо честных политиков у нас появились честные фразеры, которые, кроме фразы, ничего больше не предлагают.

Причиной инфляции гривни является только непутевая экономическая политика правительства. Это же школьнику известно, что в основе силы валюты лежит сила экономики.

Но тогда вопрос к тем, кто только так считает – чего же тогда за одну ночь гривня к доллару изменилась на три гривни? То что, так экономика усилилась за одну ночь (приблизительно с 10 грн. до 7 грн. за доллар. – авт.)? Понятное дело, что это была чья-то авантюра, спекуляция. И кто-то на этой спекуляции нагрелся.

Разве у главы государства нет информационных источников?! Президент посещал Нацбанк. Он должен посещать его не для того, чтобы советовать, а чтобы принимать решение. Почему не приняли таких решений раньше, когда доллар только начал стремительно расти? Тогда вывод напрашивается сам – ожидали пока кто-то наберет себе денег.

Я как гражданин своей страны хочу знать, почему наши граждане теряют постоянно сотни миллионов денег только потому, что кто-то кому-то хочет помочь набить карманы.

Если, скажем, Фирташ заявляет, что он не соглашается с Тимошенко и подаст в суд. Но почему-то в лондонский суд. У меня возникает подозрение – чего же в лондонский суд?! Это что, все происходит в Лондоне?! Или в Украине? Он получил деньги из лондонского банка или из Нацбанка?

То есть возникает множество вопросов, на которые не имеют ответа даже опытные политики, а что уже говорить о рядовых гражданах.

Я не поддерживаю ни одного из заявлений этих политиков, потому что они не несут никакой позитивной информации. Они несут только ссору, конфронтацию. Они забыли, что есть украинский народ, Украинское государство.

Я обращаюсь к Виктору Андреевича не первый раз. Виктор Андреевич, вы глава государства, вы должны объединять власть, вы должны сделать все, чтобы эта власть работала, даже если она вам не нравится.

Я только что вернулся из Варшавы, я там, как мог, защищал Украину, потому что там люди не понимают всего этого нашего посмешища.

Я никак не могу понять, какая может быть оппозиция. Я бы на месте Юлии Тимошенко, учитывая те материалы, которые, по ее словам, она имеет о коррупционных схемах на валютном рынке, крышевания их Администрацией Президента, – сказал, что не могу больше выполнять неконституционные, сомнительные решения администрации Президента и самого Президента. Я обнародую все материалы Президента, которые считаю неконституционными. Но я буду работать, чтобы правительство исполняло свои обязанности, чтобы смягчить кризис, который так захватил Украину.

Тогда мне была бы понятна позиция Тимошенко, но ее “в оппозиции” сейчас я не очень понимаю.

Может, Юлия Владимировна какое-то другое содержание вкладывает в оппозицию? Я не знаю, потому что для меня оппозиция – это оппозиция.

Опрашивала Ксеня Лесив