Судовладелец «Фаины»: если бы не Карпачева и американская дама, моряки были бы дома

Мы удивлены информацией, что у людей нет провизии и воды… Мы разговаривали с людьми, и там все было в порядке... Если сейчас все утихнет, то надеюсь, за неделю все закончится…

После серии звонков в УНИАН от посредника, как он сам себя назвал, в переговорах с пиратами, захватившими судно «Фаина» (смотрите "Сомалийские пираты вышли на связь с УНИАН" и "Сомалийские пираты просят Украину приобщиться к переговорам", нам позвонил представитель судовладельца, работающий в компании WATERLUX AG.

Назвался капитаном Павлом Владимировичем Драгаевым. Он сообщил, что его компания готова предоставить комментарий обо всем, происходящем вокруг переговоров об освобождении украинских моряков. Сам капитан был немногословен, но прислал пресс-релиз (смотрите ниже).

Он также ответил на несколько наших вопросов.

По версии судовладельца, что все-таки происходит с украинскими моряками?

Информация распространяется в интересах пиратов для того, чтобы усугубить общественное мнение... Мы буквально несколько дней назад имели непосредственный контакт с бортом, разговаривали с людьми, и там все было в порядке, чем мы были крайне удивлены...

Удивлены, что у людей все в порядке?

Нет, удивлены информацией, что у людей нет провизии, нет воды. И вода, и провизия на борт поставляется.

В чем тогда интерес пиратов, когда они говорят, что люди голодают, – нагнетать обстановку?

Я так понимаю, что вот эта мадам (смотрите текст пресс-релиза. – Авт.) имеет свой финансовый интерес, в частности в откате части выкупа. Более того, у этой дамочки имеются свои интересы на территории самого Сомали. Создается такое впечатление, что девушка просто хочет заработать денег. Она там хочет выходить на уровень правительства Украины, просить какие-то деньги.

Какие деньги, в каком правительстве она собирается просить?!

Представители переговорщиков говорят, что на государственном уровне в Украине не беспокоятся о судьбе моряков, всем они безразличны, все на них наплевали…

Наплевали не все. Основными вопросами занимается судовладелец. У нас это все в незавершенной стадии. Как только стадия самого выкупа судна будет завершена, и судно будет отпущено, тогда мы предоставим полную информацию, кто работал над этой проблемой и в какой степени в этом принимали участие те или иные лица.

Все должно было быть нормально. Информация (о ходе переговоров. – Авт.) не для общего пользования. Тут и так не знаешь, как сработать, чтобы не было лишних разговоров. Госпожа Карпачева куда-то там вмешивалась – слава Богу, избавились от нее. Теперь вторая проблема...

Правда, что украинская сторона ведет переговоры через британского адвоката?

Я не знаю, с кем там они ведут переговоры. У нас в переговорах непосредственно участвуют представители судовладельческой компании. Естественно, есть люди, которые помогают им в этом.

По вашим прогнозам, если посредники, мешающие переговорам, уберутся, сколько понадобится времени для освобождения украинцев?

Если бы они (Нина Карпачева и американская леди. – Авт.) не появились, то судно в течение недели пошло бы в порт назначения. Сначала один человек появился, все испортил. Теперь другой. Все было уже на стадии завершения. А теперь все в подвешенном состоянии.

Если сейчас все утихнет, то я надеюсь, в течение недели все закончится. Дай бог, чтобы утихло. Потому что представителям пиратов обещают манну небесную, все на них посыплется – только подставляйте карманы. А надо реально смотреть на вещи.

Александр Харченко, Владимир Ильченко