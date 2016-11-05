Сытник прогнозирует направление в суд дела Онищенко до конца года

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник прогнозирует, что уголовное производство против подозреваемого в организации "газовой схемы" народного депутата Александра Онищенко будет направлено в суд до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытой дискуссии на тему: "Особенности деятельности НАБУ и международный опыт борьбы с коррупцией".

Сытник отметил, что в расследовании "газового дела" НАБУ подошла к финальному решению.

По его словам, независимо от местонахождения главного фигуранта дела – Онищенко - НАБУ направит это дело в суд.

При этом Сытник не исключил, что Онищенко может быть осужден заочно.

Также он сообщил, что вчера были получены очень важные показания от одного из фигурантов этого производства.

"В принципе, я думаю, что это дело - оно почти готово. Единственное, чего не хватает - главного фигуранта, но я надеюсь, что Интерпол все-таки примет положительное решение", - заявил Сытник.

Кроме того, Сытник спрогнозировал, что суд долго будет рассматривать "дело преступной группы Онищенко".

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Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргазвыдобування". Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

18 октября в НАБУ заявили, что Интерпол должен в течение 30 дней сообщить решение о возможности объявления Онищенко в международный розыск.