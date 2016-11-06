Онищенко сомневается, что НАБУ успеет до конца года передать его дело в суд

Об этом Онищенко сообщил в на своей странице в Facebook.

«Все указывает на то, что к Новому году Сытник (директор НАБУ) не передаст дело в суд. Он и остальные хорошо понимают, что в суде дело развалится. Так как аргументы и доказательства, которые они сами «создали», «выбили» из людей - в судебным процессе лопнут, как мыльный пузырь», - написал депутат.

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Как сообщал УНИАН, ранее директор НАБУ Артем Сытник спрогнозировал, что дело Онищенко будет направлено в суд до конца года.

Сытник отметил, что в расследовании «газового дела» НАБУ подошла к финальному решению.

По его словам, независимо от местонахождения главного фигуранта дела – Онищенко - НАБУ направит это дело в суд. При этом Сытник не исключил, что Онищенко может быть осужден заочно.

В июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвыдобування». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать депутата Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

18 октября в НАБУ заявили, что Интерпол должен в течение 30 дней сообщить решение о возможности объявления Онищенко в международный розыск.