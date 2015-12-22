Рада с третьей попытки досрочно прекратила полномочия депутата Мартыненко

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 228 (при необходимых 226 - УНИАН) из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Во время первого голосования предложение поддержали 225 депутатов, во время второго - 220.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 228 (при необходимых 226 - УНИАН) из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время первого голосования предложение поддержали 225 депутатов, во время второго - 220.

Николай Мартыненко на заседании парламента сказал, что принял решение о досрочном сложении полномочий, потому что “не хочет допустить политической дестабилизации путем отставки прозападного правительства, досрочных выборов и реванша”.

Депутат отметил, что «грязную кампанию» против него было потрачено более 10 млн. «И рано или поздно мы узнаем имена и заказчиков, и исполнителей этой кампании», - добавил он.

По словам Мартыненко, “эти игры играют дешевые актеры”.

Он подчеркнул, что хочет в “правовом поле, как обычный гражданин, без депутатского мандата, доказать свою невиновность”.

При этом Мартыненко добавил, что напрасно оппоненты надевают «белые фраки, они не пойдут на тот шаг, на который я иду, и не сложат депутатские мандаты, они не напишут заявления с должностей глав областных администраций и не пойдут со мной в суд со мной судиться”.

Также Мартыненко отметил, что уходит с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности “с чувством выполненного долга”.

“За это время у нас нет стопроцентной зависимости ни в газовой сфере, ни в ядерной сфере. И те реформы, которые мы начали, они необратимы на европейском пути”, - подчеркнул Мартыненко.

После результативного голосования о досрочном прекращении его депутатских полномочий Мартыненко покинул сессионный зал Рады.

Как сообщал УНИАН, Николай Мартыненко 30 ноября заявил о намерении сложить депутатские полномочия, чтобы доказать свою непричастность к коррупционным делам без применения депутатского иммунитета.

1 декабря пресс-служба депутата сообщила, что Николай Мартыненко зарегистрировал в аппарате Верховной Рады соответствующее заявление.