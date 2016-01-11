Мартыненко не явился на допрос НАБУ, его перенесли на неделю

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

По словам адвоката Юрия Грабовского, уважительная причина отсутствия его клиента – запланирована встреча с прокурором в Берне (Швейцария).

В частности, в ходатайстве представителя Мартыненко к НАБУ об отложении следственного действия (допроса) отмечается, что 7 января 2016 года его клиент получил письмо от швейцарских адвокатов о необходимости прибыть в Берн для участия во встрече с прокурором.

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«Указанная встреча запланирована на 12 января. Исходя из этого, швейцарскими адвокатами Мартыненко на 11 января 2016 года была назначена встреча для согласования правовой позиции. Таким образом, он не имеет возможности прибыть на допрос в качестве свидетеля по уважительным причинам и просит назначить допрос на 19 января 2016 года», - говорится в ходатайстве.

Учитывая то, что визит Мартыненко в Швейцарию касается того же дела, которое расследует НАБУ, в бюро было принято решение о переносе допроса по двум уголовным производствам на понедельник, 18 января.

Одновременно НАБУ отмечает, что в случае если Мартыненко не явится на допрос в третий раз без уважительной на то причины, НАБУ, согласно статьи 139 Уголовно-процессуального кодекса, будет рассматривать возможность применения принудительного привода.

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Напомним, НАБУ вызвало Мартыненко в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования в деле по факту закупки ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» уранового концентрата у австрийского общества STEUERMANN Investitions - und Handelsgesellschaft mbH, а также по факту получения взяток при закупке ГП «НАЭК «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества Škoda JS.

Впервые Мартыненко был вызван на допрос в НАБУ 29 декабря 2015 года, однако не явился в связи с болезнью.