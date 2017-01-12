Суд обязал НАБУ закрыть производство по так называемому "делу Мартыненко"

11 января Соломенский районный суд г.Киева рассмотрел жалобу Петра Бойко - адвоката бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко - и обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение десяти дней принять процессуальное решение о закрытии уголовного производства №52015000000000009 от 11.12.2015 относительно Мартыненко Николая Владимировича. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Об этом сообщила пресс-служба бывшего депутата.

«Напомним, что ранее директор НАБУ Артем Сытник, руководитель Антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий, отдельные политики неоднократно утверждали о наличии у них аргументов для обвинения Николая Мартыненко в совершении преступлений.

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В 2015 году Николай Мартыненко добровольно сложил полномочия народного депутата, чтобы в статусе обычного гражданина, без депутатского иммунитета доказать собственную непричастность к любым нарушениям закона. В течение более года, прошедшего после сложенияНиколаем Мартыненко полномочий народного депутата, НАБУ и САП так и не смогли сообщить ему о подозрении в совершении преступления. Это, однако, не помешало «антикоррупционерам» пиариться на теме так называемого «дела Мартыненко», время от времени анонсируя завершение расследования и привлечение бывшего депутата к уголовной ответственности», - отметила пресс-служба.

«Вчерашнее решение суда поставило точку в дешевом фарсе, который разыгрывался лещенками, сытниками и холодницкими. Я чист перед законом и всегда готов ответить за свои поступки. Надеюсь, что уже скоро политическую и юридическую ответственность понесут и организаторы моего незаконного преследования», - сказалНиколай Мартыненко, комментируя судебное решение.

О других деталях судебного решения будет сообщено дополнительно после объявления его мотивировочной части 16 января.