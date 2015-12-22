В "Народном фронте" прокомментировали отказ Мартыненко от депутатского мандата

В распространенном пресс-службой "Народного фронта" говорится, что политсила с уважением относится к решению коллеги и всячески поддерживает его.

Впервые в Украине парламентарий добровольно отказывается от полномочий для того, чтобы прекратить политические инсинуации, подчеркнули в НФ.

"На информационную кампанию против Николая Мартыненко было потрачено 10 миллионов долларов. Считаем, что инициаторы этой информационной кампании не так стремились нанести репутационный ущерб нашему коллеге, как желали использовать псевдодоказательства для дискредитации украинской власти, правительства и Украины. У нас нет никакого сомнения, что история с безосновательными обвинениями в адрес Мартыненко является лишь одним из элементов масштабной информационной кампании против Украины, направленной на лишение нашего государства международной поддержки и расшатывание ситуации внутри страны", - говорится в заявлении "Народного фронта".

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Кроме того, в НФ уверены, что Николай Мартыненко отстоит свою репутацию и докажет безосновательность обвинений в его адрес.

"Его поступок формирует новейшую европейскую практику в украинской политике. Инициативное решение Мартыненко еще раз свидетельствует, что вместе с ним мы не зря отстаивали украинское достоинство на Евромайдане", - отмечается в сообщении.