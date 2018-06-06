Украинский интерес. Ожидание Путина, посольское напутствие и замороженный Донбасс

Шоу-пресс-конференция Владимира Путина – не просто главное российское медийное событие года, но и лакмусовая бумажка настроений властелина Кремля. На этот раз, к примеру, ситуации в Украине было уделено не слишком много внимания, преимущественно – в привычной для Путина манере. Он не собирается признавать ответственность России за происходящее в Украине, признает необходимость Нормандского формата и по далеко не очевидным причинам публично выразил надежду на нормализацию российско-украинских отношений. Путин практически не уделил внимание чрезвычайному происшествию - убийству посла России в Турции Андрея Карлова, из-за похорон которого ему пришлось на день сдвинуть сеанс общения с прессой. Однако это не отменяет того факта, что расстрел Карлова в Анкаре может стать предвестником новых террористических атак против российских граждан, вызванных участием России в установлении контроля над Алеппо.

Многие эксперты отметили определенную пассивность Путина, у которой есть вполне логичное объяснение. В России не скрывают радости по поводу победы на президентских выборах в США Дональда Трампа и теперь ждут инаугурации 45-го президента Штатов, дабы сделать ему заманчивые геополитическое предложения. До того времени Россия ведет себя показательно сдержанно, активизировав разве только диалог с Турцией и Ираном по проблеме урегулирования конфликта в Сирии, который после взятия правительственными войсками при поддержке российской авиации Алеппо может выйти на новый уровень.

Подводя вместе с Институтом мировой политикой результаты работы украинской дипломатии, высокопоставленные западные дипломаты сделали ряд резонансных заявлений. Мари Йованович, к примеру, полагает, что гибридная война России против нашей страны продолжается уже 25 лет, стартовав после провозглашения независимости. Посол США в Украине подчеркнула не только внутриамериканский консенсус по отношению к оказанию помощи Украине, но и необходимость усиления официальным Киевом стратегических коммуникаций и создания эффективного нарратива. Хьюг Мингарелли, глава представительства Европейской Комиссии в Украине, отметил, что наша страна не должна ассоциироваться только с войной на Донбассе, Чернобыльской катастрофой и коррупцией. По мнению европейского дипломата, полноценный выход украинской экономики на европейский рынок позволит решить многие из существующих проблем.

Тем временем Европейский Союз снова ощутил на себе проблему терроризма: в Берлине в толпу на предрождественской ярмарке врезался грузовик. Среди погибших оказался и гражданин Украины. Эта террористическая атака, среди прочего, выглядит направленной на позиции Ангелы Меркель – не только самого влиятельного европейского, но и самого популярного немецкого политика. По всей видимости, в ближайшее время лидерам Старого Света придется не только противостоять террористической угрозе, но и уклоняться от предложений Владимира Путина делать это вместе.

Тем временем ситуация на Донбассе ставит под сомнение реальность выполнения Минских договоренностей, которые, напомню, были пролонгированы до конца 2016 года. Однако действия боевиков и риторика представителей России не позволяют рассчитывать на эффективное урегулирование ставшего проблемой для всей Европы конфликта. Россия выдерживает паузу, ожидая более благоприятной для себя внешнеполитической конъюнктуры, Украина аккумулирует силы, а представители Германии и Франции вынуждены использовать инерцию переговорного процесса для сохранения лица.

Евгений Магда