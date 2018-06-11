Отставка Яценюка: плюсы и минусы для гаранта

Когда вчера „великолепная семерка” депутатов НУ–НС „имени Балоги” и примкнувший к ним Иван Плющ обеспечила внесение вопроса о снятии Арсения Яценюка с должности спикера в повестку дня, аналитики спрогнозировали, что среда может стать последним днем его пребывания в должности. При одном условии – если ситуативному большинству удастся поменять форму голосования. Не бюллетенями и тайно, а карточками – и поименно.

И дело тут не только в том, что у „регионалов” были проблемы с явкой депутатов. В конечном итоге, они продемонстрировали сегодня, что способны собрать в зале всех членов фракции (разве что за исключением тех, кто на операционном столе). Но, по словам самих депутатов ПР, у руководства фракции были большие сомнения в том, что в тайном режиме покорно будут голосовать те почти четыре десятка коллег, которым не находится места в избирательных списках. Мог сработать „фактор вредности”. Или фактор „зеленой бумажки”: многие из абортированных из списка ПР – люди не слишком зажиточные. Именно поэтому так ожесточенно добивались „регионалы” голосования карточками. И их расчет оправдался – на табло высветились 233 голоса.

Очевидно, без семи „баложан”, И.Плюща, экс-мэра столицы Александра Омельченко и политолога-шоумена Олеся Дония отставка Яценюка была бы нереальной даже при той идеальной дисциплине, которую впервые за две недели продемонстрировала фракция ПР. Не случайно журналистов в кулуарах ВР так интересовал вопрос, „благословил” ли голосование членов фракции НУ–НС Президент Виктор Ющенко? В то, что „ецы” действовали автономно, верилось не слишком. Даже после того, как на некоторые популярные сайты живописали, как ошарашенный неожиданностью Виктор Андреевич из Польши по телефону материл Виктора Ивановича, а тот оправдывался – мол, Петевка с Крилем совсем неуправляемые стали...

Тем паче, если кто-то сомневался, то такому бестолковому гражданину все объяснила премьер-министр Юлия Тимошенко: «Абсолютно очевидным для всех политиков является то, что без прямого поручения Президента такое увольнение Председателя ВР не могло состояться. Не нужно искать слесарей и сантехников в Секретариате Президента и искусственно виновных. Непосредственную ответственность за отставку Яценюка несет Президент», – считает лидер БЮТ . К тому же у многих до сих пор свежи в памяти слова главы государства „Балога – это я”.

Безусловно, в тактическом плане отставка Яценюка - определенный выигрыш для Ющенко. Во-первых, он продемонстрировал, что до сих пор является серьезным игроком на политическом поле. Почти год назад он фактически поставил Арсения Петровича на должность спикера: вспомним, тогда среди членов демкоалиции намного более популярной была кандидатура Вячеслава Кириленко (а насколько он был тогда лоялен к Юлии Владимировне!) А теперь Президент, пользуясь другим форматом народных избранников, убрал молодого политика с должности.

Во-вторых, отзыв Яценюка открывает для Ющенко возможности сильно портить настроение и жизнь Юлии Тимошенко, которую по ряду причин он явно считает для себя опаснее, чем Виктора Януковича. Посодействовать избранию антитимошенковского спикера, чтобы большинство „валило” правительственные законопроекты, вместо этого нагружая Кабмин социальным популизмом. Подрихтовать госбюджет „под себя и против нее”. Отправить правительство в отставку, тем самым сильно обрезав полномочия „и.о.” – скажем, в вопросах подписания международных соглашений, которые являются очень болезненными для Тимошенко.

В-третьих, Ющенко получает определенное пространство для политического маневра. Зачем ему идти на внеочередные выборы с предварительно грустными результатами? После „акции устрашения” со снятием Яценюка глава государства получит время и вдохновение для того, чтобы довести до 37 число депутатов фракции НУ–НС, которые готовы будут подписаться под коалицией ПР, – НУ–НС – БЛ (минимум 175+37+20=232 депутата). Например, к маю. Тогда как раз дойдем до дна кризиса (миллион безработных), а на сентябрь аналитики не исключают первые побеги экономической стабилизации. Тогда могло бы выйти так, что „антикризисная коалиция-2” спасет Украину от экономического краха.

Но наряду с плюсами Ющенко получает и серьезные минусы.

Во-первых, он попадет под массированную информационную атаку БЮТ приблизительно такого содержания: „Предатель Ющенко при поддержке „проФФесора-рецидивиста” снял с должности собственного ставленника, молодого и перспективного, а тем самым изменил ситуацию в парламенте таким образом, что новое большинство не дает правительству выводить страну из кризиса. Следовательно, вся ответственность за ваше увольнение с работы, падение зарплаты, невозможность снять депозиты и тому подобное лежит на преступной парочке Ющенко–Янукович”. И вряд ли Президент в такой ситуации будет иметь время на то, чтобы спокойно осмыслить расклад и консолидировать поредевшие ряды. Нужно будет все время находиться в напряжении и парировать выпады харизматичной противницы.

Во-вторых, уход Яценюка в самостоятельное электоральное плавание, серьезно подорвал перспективы гипотетического блока Ющенко на внеочередных парламентских выборах. Многие при голосовании собирались учитывать именно наличие Яценюка в избирательном списке такого блока. Вместо этого экс-спикер, пойдя самостоятельно на выборы будет „топтаться” как раз по остаткам электората Ющенко. Оранжевым избирателям к тому же доходчиво объяснят, кто пошел на коллаборационизм с „донами” и ради чего. Станет вопрос о способности блока имени Президента вообще преодолеть трехпроцентный барьер. Вот почему вероятность „ширки” весной никоим образом не выглядит низкой.

А вообще Ющенко получил себе на будущее очередного, вероятно, стонадцатого врага, трансформировавшегося из бывших друзей или сторонников. Врага умного, жесткого, ни капли не похожего на толстовца. А также Виктор Андреевич испортил отношения с американскими промоутерами Яценюка. Не последними людьми в США.

Но все минусы – в долгосрочной перспективе. О них явно некогда думать. Нужно было быстро реагировать на немедленные угрозы. Ведь над Ющенко нависала (реальная или нереальная) возможность перехода Яценюка на сторону Тимошенко. Как писала пресса, именно такую угрозу увидели „конспирологи” с Банковой в заявлении Яценюка, который отказался бороться за выборы, а, напротив – предложил подписать "меморандум о временном взаимодействии". И БЮТ мигом выразил готовность поставить свой автограф под настоящим документом.

Могло произойти так, как в известном анекдоте:

Звонок. “Проводим запись на сеанс группового секса”. – “А кто участвует?” – “Я, ваша жена и вы”. – “Я решительно возражаю...” – “Хорошо, вас вычеркиваем!”

Николай Писарчук