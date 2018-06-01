Вехи недели. Урегулирование по-новому, политическое отопление и оживление справа

Петр Порошенко во время церемонии передачи военной техники в Чугуеве 15 октября подчеркнул, что Украина не будет выполнять политическую составляющую Минских договоренностей без продвижения в вопросе обеспечения безопасности. Президент озвучил позицию, которая постепенно выкристаллизовалась в результате совокупности военно-политических действий Украины. Владимиру Путину уже традиционно было непросто скрыть свое раздражение, вызванное коррекцией позиции официального Киева. Не исключено, что уничтожение боевика, ставшего медиа-персонажем, Арсения Павлова (Моторолы) в Кремле постараются использовать против Украины, дабы доказать собственную равноудаленность от событий на Донбассе.

Позволю себе предположить, что укрепление политической позиции Украины было бы невозможным без заметного ухудшения отношений между Россией и Западом в контексте ситуации вокруг сирийского города Алеппо и обнародования результатов расследования обстоятельств гибели рейса МН17. Свою лепту внесла и резолюция ПАСЕ, которой европейские парламентарии фактически признали не только факт присутствия российских военных на Донбассе, но и невозможность проведения в ближайшее время выборов на территории ОРДЛО. Работа украинских дипломатов и парламентской делегации в Страсбурге стала одним из немногочисленных, к сожалению, примеров превалирования национальных интересов над партийными. Но это не повод останавливаться на достигнутом, успех необходимо развивать.

Излучающему оптимизму по поводу стремительного экономического роста в Украине на протяжении 3-5 ближайших лет Владимиру Гройсману придется в ближайшие дни выступать в качестве «главного коммунальщика страны». Сезон теплых батарей в украинских городах на этот раз традиционно политизирован, а проблемы с обеспечением надлежащей температуры помещений будут в случае появления оперативно раздуты и вынесены на общенациональный уровень. Прохождение зимы, которую многочисленные «народные синоптики» кликушествуют «самой холодной за 32 года», без социальных потрясений выглядит тестом на жизнеспособность правительства куда покруче подведения формальных результатов его работы за первые полгода функционирования. Судя по тому, что премьер подчеркнул, что располагает информацией о том, из-за кого Украина потеряла 53 миллиарда долларов, обмен информационными ударами между Гройсманом и Тимошенко ослабевать не будет.

Ищет пути возвращения в большую политику Арсений Яценюк. Спустя полгода после отставки с поста премьер-министра лидер «Народного фронта» дал показания Генеральной прокуратуре по поводу событий ЕвроМайдана. Арсений Петрович подчеркнул, что Януковичем управляли российские специалисты. Нынешние рейтинговые показатели Яценюка предполагают поток резонансных заявлений, способных оживить рейтинг «фронтовиков».

Позиционировал в качестве своих главных оппонентов «Народный фронт» Дмитрий Фирташ, решивший накануне апелляционного суда по делу о своей экстрадиции за океан обозначить политическое присутствие в Украине. Если верить откровениям совладельца телеканала «Интер» и бывшего главы Федерации работодателей Украины, он не спит, не есть – все думает о ситуации на Родине, куда намерен вернуться, как только австрийская Фемида снимет к нему претензии. Впрочем, сквозь показную браваду осевшего в Вене олигарха слишком явно звучат надежды на изменения в 2019-м украинского политического ландшафта.

В полку критиков власти на минувшие выходные появилось громкое пополнение: в Киеве о своем создании заявила партия «Национальный корпус», за которой виднеется полк «Азов» и его Гражданский корпус. Возглавил политическую силу парламентарий Андрей Билецкий, не балующий коллег-нардепов присутствием в сессионном зале Верховной Рады. Программа «националов» выглядит довольно шаблонной, словно списанной с методичек по созданию правой политической силы в Европе. Впрочем, у ВО «Свобода», на электорат которой вполне может претендовать новый политический проект, есть основания понервничать.