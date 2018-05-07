Вехи недели: прозрение Тимошенко, разрушенное правосудие и третье пришествие Януковича
Если процесс разрушения третьей власти пойдет столь же стремительно, суд Линча превратится в привычный способ разрешения конфликтов...
Премьер придумала новый финт в борьбе за сохранение власти. Борьба за отмену досрочных парламентских выборов подорвала основы правосудия. Виктор Ющенко уверен в необходимости переизбрания Верховной Рады, а Виктор Янукович наяву грезит о новом премьерском сроке.
|Юлия Тимошенко
Юлия Владимировна попыталась заручиться поддержкой Европейской народной партии и даже привезла из Брюсселя заявление ЕНП, звучащее так, словно оно было заблаговременно написано в Киеве. Заклинание «Досрочных выборов не будет» произвело впечатление только на малую часть изрядно утомленной украинскими дрязгами старосветской политической элиты. Евро-политикам сегодня куда важнее справиться с финансовым кризисом в своих странах, чем играть роль арбитров в противостоянии президента и премьера страны, не являющейся членом Европейского Союза.
Воскресным вечером Тимошенко пошла ва-банк. Она практически повторила формат президентского обращения, появившись на всех общенациональных телеканалах. Премьер-министр умело обрисовала картину грядущего финансового апокалипсиса и призвала политическую элиту сплотиться и создать коалицию противодействия мировому кризису. Юлия Владимировна готова даже пойти на переформатирование Кабинета министров, сформировав команду профессионалов для борьбы с будущими неприятностями. Непонятно другое: параллельно глава правительства сообщила, что Кабинет министров успешно противодействует распространению кризиса на Украину. Стоит ли менять эту команду победителей? Скорее, речь идет о стремлении Тимошенко любой ценой сохранить премьерский портфель и разделить ответственность со вчерашними оппонентами. Ради такого случая стоит и досрочные выборы подвинуть, и несколькими министрами пожертвовать. Леди Ю немного переиграла: в традициях голливудских режиссеров она грамотно нагнетала ужас, а потом, словно кролика из цилиндра, достала рецепт всеобщего благоденствия – отказ от досрочных парламентских выборов.
По всей видимости, позиция президента Ющенко, настаивающего на проведении досрочных парламентских выборов вопреки «трюкам премьера и БЮТ», останется неизменной. И сам Виктор Андреевич, и его команда понимают: отступление даже под самым благовидным предлогом для главы государства обернется поражением и завершением политической карьеры. И хотя формируемый пропрезидентский блок не собирается принимать под свои знамена «Единый Центр», вдохновитель этого политического проекта Виктор Балога не настолько опрометчив, чтобы резко сменить вектор собственной активности.
|Виктор Янукович
Впрочем, и оппозиции и власти придется в ближайшее время решать острейшую проблему – восстановление правосудия в стране. Противодействие проведению досрочных парламентских выборов и президентская оптимизация судебной системы в наиболее неподходящий для этого момент разрушили независимую судебную власть. Сегодня только очень наивный человек может рассчитывать на непредвзятость суда. Если процесс разрушения третьей власти пойдет столь же стремительно, суд Линча превратится в привычный способ разрешения украинцами конфликтов.
|Петр Симоненко
Симоненко окрыляет и тот факт, что в независимой Украине большевистское политическое наследие пользуется стабильной популярность. Трудно объяснить и непросто понять, почему политики, клянущиеся в приверженности демократическим ценностям, в который уже раз действуют по принципу «чем хуже – тем лучше». Сложно назвать соответствующей демократическим традициям практику виртуальной поддержки в режиме реального министром внутренних дел действий депутатов от БЮТ, блокирующих работу суда. Создается впечатление, что наши политики воспринимают государственное управление как настольную игру, где все можно начать сначала.
Евгений Магда