Вехи недели: прозрение Тимошенко, разрушенное правосудие и третье пришествие Януковича

Премьер придумала новый финт в борьбе за сохранение власти. Борьба за отмену досрочных парламентских выборов подорвала основы правосудия. Виктор Ющенко уверен в необходимости переизбрания Верховной Рады, а Виктор Янукович наяву грезит о новом премьерском сроке.

Стремление Юлии Тимошенко сохранить за собой кресло премьера вызывает уважение. Лидер БЮТ без устали придумывает все новые и новые ходы, чтобы отсрочить момент ухода в отставку. Благодаря действиям бютовских депутатов, заблокировавших работу нескольких судов, график проведения досрочных парламентских выборов сорван и перенос даты голосования – только вопрос времени. На Банковой уже задумались, к чему лучше привязать голосование – к новогоднему «оливье» или крещенской полынье?

Юлия Владимировна попыталась заручиться поддержкой Европейской народной партии и даже привезла из Брюсселя заявление ЕНП, звучащее так, словно оно было заблаговременно написано в Киеве. Заклинание «Досрочных выборов не будет» произвело впечатление только на малую часть изрядно утомленной украинскими дрязгами старосветской политической элиты. Евро-политикам сегодня куда важнее справиться с финансовым кризисом в своих странах, чем играть роль арбитров в противостоянии президента и премьера страны, не являющейся членом Европейского Союза.

Воскресным вечером Тимошенко пошла ва-банк. Она практически повторила формат президентского обращения, появившись на всех общенациональных телеканалах. Премьер-министр умело обрисовала картину грядущего финансового апокалипсиса и призвала политическую элиту сплотиться и создать коалицию противодействия мировому кризису. Юлия Владимировна готова даже пойти на переформатирование Кабинета министров, сформировав команду профессионалов для борьбы с будущими неприятностями. Непонятно другое: параллельно глава правительства сообщила, что Кабинет министров успешно противодействует распространению кризиса на Украину. Стоит ли менять эту команду победителей? Скорее, речь идет о стремлении Тимошенко любой ценой сохранить премьерский портфель и разделить ответственность со вчерашними оппонентами. Ради такого случая стоит и досрочные выборы подвинуть, и несколькими министрами пожертвовать. Леди Ю немного переиграла: в традициях голливудских режиссеров она грамотно нагнетала ужас, а потом, словно кролика из цилиндра, достала рецепт всеобщего благоденствия – отказ от досрочных парламентских выборов.

По всей видимости, позиция президента Ющенко, настаивающего на проведении досрочных парламентских выборов вопреки «трюкам премьера и БЮТ», останется неизменной. И сам Виктор Андреевич, и его команда понимают: отступление даже под самым благовидным предлогом для главы государства обернется поражением и завершением политической карьеры. И хотя формируемый пропрезидентский блок не собирается принимать под свои знамена «Единый Центр», вдохновитель этого политического проекта Виктор Балога не настолько опрометчив, чтобы резко сменить вектор собственной активности.

За схваткой Ющенко и Тимошенко с нескрываемым интересом наблюдает Виктор Янукович. Ему остается только дозировано проявлять информационную активность и не делать резких движений, чтобы стать победителем досрочных выборов. Действительно, Партия регионов в оппозиции звезд с неба не хватала, но ее оппоненты оказались еще менее дальновидными и эффективными. Благодаря промахам власти Янукович оказался в наиболее выигрышной ситуации: на этот раз он предпочитает переносить огонь критики на действия правительства, демонстрируя готовность сменить Тимошенко на посту премьера.

Впрочем, и оппозиции и власти придется в ближайшее время решать острейшую проблему – восстановление правосудия в стране. Противодействие проведению досрочных парламентских выборов и президентская оптимизация судебной системы в наиболее неподходящий для этого момент разрушили независимую судебную власть. Сегодня только очень наивный человек может рассчитывать на непредвзятость суда. Если процесс разрушения третьей власти пойдет столь же стремительно, суд Линча превратится в привычный способ разрешения украинцами конфликтов.

Лидер КПУ Петр Симоненко решил пожертвовать возможностью стать консолидатором левых сил ради получения монополии в этом сегменте украинской политики. Петр Николаевич не собирается блокироваться с социалистами, предпочитая обратить всю энергию на критику действий президента и его окружения. Главный коммунист страны обещает, что партия возглавит грядущие акции протеста и постарается добиться превращения Украины в парламентскую республику.

Симоненко окрыляет и тот факт, что в независимой Украине большевистское политическое наследие пользуется стабильной популярность. Трудно объяснить и непросто понять, почему политики, клянущиеся в приверженности демократическим ценностям, в который уже раз действуют по принципу «чем хуже – тем лучше». Сложно назвать соответствующей демократическим традициям практику виртуальной поддержки в режиме реального министром внутренних дел действий депутатов от БЮТ, блокирующих работу суда. Создается впечатление, что наши политики воспринимают государственное управление как настольную игру, где все можно начать сначала.

Евгений Магда