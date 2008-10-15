Ющенко говорит, что трюки Тимошенко его не остановят

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся “независимо от трюков, которые ведет премьер-министр и ее политическая сила».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье.

Президент выразил убеждение, что в ближайшее время будет найдено решение о финансировании избирательной кампании, которое до сих пор не подкреплено необходимыми шагами.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что блокирование работы судов засвидетельствовало значительное влияние одной политической силы на работу судебной системы и еще раз подтвердило неотложность ее реформирования. В целом Президент оценил действия БЮТ в парламенте и судах как «политическое рейдерство и преступные действия против демократии». Он отдельно напомнил, что рассматривать иски о конституционности Указа о роспуске ВР может только Конституционный Суд Украины. «Но в Конституционный Суд никто не обращается, поскольку понимают, какой ответ получат», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства еще раз напомнил о политических обстоятельствах, создавших правовые основания для назначения внеочередных выборов. При этом он отметил: политические силы ВР сами смоделировали эту ситуацию, показав собственную несостоятельность или нежелание результативно провести переговоры по созданию коалиции. Следовательно, убежден Президент, назначение досрочных выборов было вопросом не целесообразности, а законности, ведь речь идет о «единственном способе» нормализации ситуации в ВР, формирование в результате выборов эффективно работающих парламента и правительству, в чем, безусловно, заинтересован глава государства.

«Я не выйду как Президент из процесса обеспечения досрочных выборов», – сказал В.ЮЩЕНКО, призвав «снять иллюзию относительно того, состоятся эти выборы или нет».