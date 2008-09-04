СБУ копает на Луценко

Служба безопасности Украины допрашивает должностных лиц в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту разглашения государственной тайны, которая касается деятельности Управления государственной охраны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«У нас есть заключение государственного эксперта по вопросам охраны государственной тайны, одного из руководителей УГО. Этот вывод свидетельствует, что была разглашена гостайна. По этому делу опрашиваются или допрашиваются должностные лица. О результатах мы проинформируем. Такая работа идет. Дело такое есть», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Начальник Государственного управления охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ сообщил газете "Сегодня", что он обратился к СБУ с просьбой выяснить, нарушил ли министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО закон, рассказав журналистам, какие объекты контролирует государственная охрана.

По словам начальника УГО, на заседании Кабмина 30 июля в закрытом режиме рассматривался вопрос, касающийся этого управления. Первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ попросил тех, кто не имеет допуска к государственной тайне, покинуть помещение. У Ю.ЛУЦЕНКО допуск есть, и он остался, отметил В.ГЕЛЕТЕЙ. Но, выйдя к журналистам, министр стал комментировать ход обсуждения о том, где и какие объекты контролирует госохрана, сообщил начальник УГО. "Я официально обратился в СБУ с просьбой проверить информацию, и если ЛУЦЕНКО нарушил закон, лишить его такого допуска", - сказал В.ГЕЛЕТЕЙ.