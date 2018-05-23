Что будет с Богатыревой, или Догадывался ли Ахметов о таком уровне демократии в ПР?

Как сообщал УНИАН, политсовет Партии регионов исключил Секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Раису БОГАТЫРЕВУ из партии. Р.Богатырева также выведена из состава политсовета ПР.

Это решение руководства ПР комментируют ведущие политологи.

Виктор Небоженко, руководитель социальной службы «Украинский барометр»: ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИ ОНА СИЛА, ИЛИ ЭМИГРАНТЫ В СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ Высказывания Раисы Богатыревой – это только повод для ее исключения. Есть другие причины. Партия регионов переживает тяжелый период: ей сейчас нужно решить, является ли она абсолютно пророссийской силой, или она представляет украинские интересы.

Думаю, что исключение Богатыревой будет иметь большие последствия для партии. Возможен даже раскол Партии регионов.

По моему мнению, Ахметов с удивлением воспринял это событие. Как по мне, он не ожидал такого уровня демократии внутри партии.

В любом случае это вполне мужественное поведение Богатыревой. Очень странно, что именно женщина решилась на открытый конфликт с Януковичем. А политики-мужчины Партии регионов бунтуют - только очень тихо, за закрытыми дверями. Единственный, кто решился на независимую и проукраинскую политику в ПР – это Богатырева. Все остальные рассчитывают, что Янукович за них все сделает.

Я не думаю, что исключение Богатыревой сделает невозможными в будущем какие-то альянсы между Ющенко и Януковичем.

Думаю, что контакты между Ющенко как Президентом и Януковичем как лидером оппозиции, особенно, в том, что касается энергичной деятельности премьер-министра Тимошенко, которой очень важно не допустить сближения Президента с оппозицией, точно не ухудшатся.

Конечно, обидно для самой Богатыревой, которая несколько месяцев будет вынуждена быть в одиночестве. Однако повторяю, лишь несколько месяцев.

А дальше события будут развиваться интереснее, чем мы можем предусмотреть. Центр журналистского внимания переместится именно на то, что мы сейчас называем «Партией регионов».

В действительности здесь не вопрос в Богатыревой. Партия регионов не имеет собственного национального курса, в то же время владеет двадцатью процентами электората, а так долго не бывает. Нужно четко определиться: вы - национальные политики, или эмигранты в собственной стране. Потому мы быстро увидим и других политиков, которые, возможно не станут рядом с Богатыревой, однако будут грести в другую сторону от Януковича.

Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований «София»: ПОЗИЦИЯ БОГАТЫРЕВОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОТРАЖЕНИЕМ КОМАНДНОЙ ПОЗИЦИИ ЮЩЕНКО Несомненно, что госпожа Богатирева высказалась неслучайно и более того, ее цитаты, которые сейчас появились в интернет-изданиях, свидетельствуют о том, что это действительно позиция Раисы Богатыревой, которая начинает толковать Россию, как противника, поскольку рассмотрение вопроса и сама постановка вопроса о возможных агрессиях со стороны России перечеркивают толкование России как стратегического партнера Украины. Тем более это странно слышать от политика, который позиционировался толерантным к России, как сторонник сотрудничества с ней и так далее. Потому, думаю, позиция госпожи Богатыревой является определенным отражением командной позиции господина Ющенко и больше присуща политсилам, которые ориентированы на евроатлантическую политику Ющенко, но никак не связана с Партией регионов.

Почему же все-таки госпожа Богатырева это все высказала? Как по мне, она рассчитывает, точнее рассчитывала, на определенные внутренние противоречия в ПР. Понятно, что как и большинство крупных партий, которые не ограничиваются диваном, ПР внутренне многофракционна: есть свое радикальное крыло, либеральное, пророссийское, прагматичное и так далее. То есть это является нормой для современной партии, поскольку внутрипартийная фракционность отображает дискуссию вокруг приоритетов, определенных идеологических моментов. Это не значит, что партия в кризе, это значит, что в партии происходит постоянный, содержательный политический диалог. Но время от времени в больших партиях разыгрывается карта такого изменения лидерства, раскола, поскольку игра на противоречиях может дать определенный бонус новым лидерам. Думаю, Богатырева на это рассчитывала, но получила отпор. За ее исключение проголосовали фактически все присутствующие.

Сейчас раздаются заявления в ее поддержку. Как по мне, эти заявления странны, потому что вопрос не в личности Раисы Богатыревой и не в личных отношениях с ней, у нее доктринальная позиция, которая расходится с позицией ПР.

Если сейчас у нее появятся, условно говоря, друзья, товарищи, то это будет означать только одно – эти друзья применяют двойные стандарты или просто недооценивают ситуацию.

По моему мнению, Богатырева не сможет вернуться в ПР, она не получит поддержки в партии. Скорее всего, Богатырева останется в номенклатурной обойме Ющенко. Она выгодна команде Ющенко. Ее могут использовать, условно, как символ представительства восточной элиты, как своеобразного героя команды Ющенко на Востоке, которого узнают, которому доверяют и так далее.

Однако я сомневаюсь в возможностях самостоятельной игры Раисы Богатыревой в политике. Она потеряла шансы на утверждение как один из лидеров ПР, также не вижу шансов на ее возвращение.

Кроме того, у Богатыревой есть влиятельные товарищи из мощных бизнесовых кругов, имею в виду команду Ахметова. Думаю, что она сохранит отношения с этой командой как дипломат, который обеспечивает коммуникации президентской команды и бизнесовой команды Ахметова.

У меня нет эксклюзивной информации, как исключение Богатыревой воспринял Ахметов, но тот факт, что есть решение легитимного органа партии, свидетельствует о том, что команда Ахметова или не стала настаивать на другой позиции, или не имела влияния на это решение.

Кость Бондаренко, директор институт Горшенина: ИСКЛЮЧЕНИЕ БОГАТЫРЕВОЙ – ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ДРЕЙФА АХМЕТОВА В ЛАГЕРЬ ЮЩЕНКО Других причин для исключения Богатыревой нет. Просто Партия регионов перестала быть монолитной и, соответственно, в борьбе за то, кто же должен быть лидером партии и в борьбе за то, какая же из групп влияния должна быть доминирующей в ПР, победила группа Януковича. Думаю, что в данной ситуации создаются предпосылки для постепенного дрейфа команды Ахметова, к которой принадлежит и Раиса Богатырева, в президентский лагерь и отход от Партии регионов.

Думаю, что Ахметов прекрасно знал, что она будет исключена. Просто Ахметов на сегодняшний день прекрасно понимает, что в дальнейшем функционировании его бизнеса Виктор Ющенко будет выгоднее, чем Виктор Янукович.

Янукович сделал свое дело для Ахметова – вывел его на общеукраинский уровень. Теперь Ахметов надеется, что Виктор Ющенко выведет его на общеевропейский уровень.

Говорит ли исключение Богатиревой о кризисе в партии? Конечно, да. Кризис в партии существует давно. Исключение Богатыревой – это лишь завершение того процесса, который начался еще в 2006 году, после прихода Януковича на должность премьер-министра.

Вряд ли Янукович в будущем может быть членом команды Ющенко, а Ахметов и его команда – могут.

Опрашивала Ксеня Лесив