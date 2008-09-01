Богатырева: позиция Януковича по Грузии является единоличной

Секретарь СНБО Раиса Богатырева заявила, что во время визита в Украину вице-президента США Дика Чейни, который состоится на будущей неделе, Украина предоставит четкий сигнал относительно поддержки территориальной целостности Грузии.

Об этом Богатырева заявила в Вашингтоне на встрече с американскими инвесторами.

Секретарь СНБО высоко оценила действия президента во время событий на Кавказе.

"Украина имеет лидера, который способен принимать необходимые шаги для защиты своей национальной безопасности", - подчеркнула она.

Богатырева также отметила, что позиция лидера Партии Регионов Виктора Януковича относительно признания независимости Абхазии и Южной Осетии является единоличной и не является коллективным решением партии, которое может быть иным.

Она также выразила надежду, что саммит Евросоюза по грузинскому вопросу, который состоится 1 сентября, поможет уладить ситуацию на Кавказе.

Раиса Богатырева говорит, что события на Кавказе повлияли на решение украинцев стать членом НАТО.

"Нужно громко сказать не только о важности, а о опасности непредоставления Украине Плана действий по членство в НАТО", - заявила секретарь СНБО.

Госпожа Богатырева также отметила, что пребывание Черноморского флота на территории Украины будет определяться базовым соглашением по этому поводу, которое предусматривает присутствие флота до 2017 года.

Между тем некоторые американские инвесторы выразили обеспокоенность относительно возможных изменений в экономике Украины после событий на Кавказе, в частности, в энергетической отрасли. Как говорят эксперты, Грузия имеет стратегическую важность, когда речь идет о формировании цен на энергоносители в мире. К тому же по территории Грузии проходит нафтопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Богатырева также пообещала всячески помочь в решении проблем некоторых американских компаний, которые работают в Украине.

Раиса Богатырева находилась с визитом в Соединенных Штатах с 24-30 августа, где принимала участие в конвенции Демократической партии США и Международном Форуме лидеров, которые проходили в Денвере. Она провела много встреч с американскими должностными лицами и бизнесменами и встретилась с представителями украинской общины.

Би-Би-Си