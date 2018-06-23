БЮТ уже не верит в педагогический талант Тимошенко?

На «тайном» съезде БЮТ – мероприятие проходило за закрытыми дверями, прессу не пустили – у беженца из коалиции Игоря Рыбакова, по данным источника, таки отобрали депутатский мандат. Параллельно расстались со своими полномочиями ряд депутатов местных советов, деятельность которых в последнее время нервировала руководство блока.

Правда, тот же источник сообщил, что съезд решил никоим образом не комментировать и… не обнародовать решение блока. Неужели все-таки надеются вернуть блудного нардепа в лоно коалиции?

В конце прошлой недели другие источники в БЮТ предрекали, что в начале июля во фракции премьера будет свирепствовать «синдром кота Леопольда». Якобы, Юлия Тимошенко лично угробила четыре часа на вразумление депутата свой фракции . Щелчок кнута прозвучал в понедельник. А в качестве пряника, если верить источникам, Тимошенко подманивала большевика-расстригу ключевыми должностями в ее правительстве. А именно креслом вице-премьера по вопросам таможенной службы, вице-спикера ВР и главы Гостаможни (утратив надежду получить последнее, Рыбаков, собственно, и сделал ноги из коалиции). Вроде как, премьер и беженец договорились, да еще и раскаявшийся Рыбаков обещал в качестве бонуса привести собрата по «самоволке» – выходца из коалиции от НУ–НС Юрия Бута.

Теперь же то ли стойкого борца с «диктатурой и произволом» лидера БЮТ всего лишь дополнительно припугнули, чтобы был сговорчивее. То ли нардеп все-таки допрыгался, и Тимошенко ждет лишь юридического обоснования, чтобы объявить об окончательном разрыве с перебежчиком.

А наговорил-то Рыбаков за две недели с хвостиком предостаточно:

6 июня он, впервые после озвучивания его заявления о выходе из состава парламентской коалиции (но не из фракции БЮТ) объяснил свое решениев таких вот выражениях: «Решение оставить ряды парламентского большинства стало логическим следствием обнаруженных мной многочисленных коррупционных деяний, следы которых ведут к высшему руководству правительства». Персонально главе таможни Валерию Хорошковскому, которому и досталась «спорная» должность, перепало за организацию крупных контрабандных схем и финансовые махинации, «облегчившие госбюджет на миллиарды гривен».

Попутно досталось и шефине Рыбакова – Юлии Владимировне, которую нардеп-отщепенец открытым текстом обвинил в том, что премьер-министр не реагирует на кричащие факты махинаций и коррупции, потому что «ей лично выгодны теневые схемы». «Правительство не только не прекратило незаконные схемы, но и расширило арсенал средств контрабанды».

9 июня к перечню причин выхода Рыбакова из коалиции добавилась едва ли не самая оригинальная: «Я сделал политический ход для улучшения жизни людей в стране». Очевидно, для усиления психологического эффекта попутно были вываляны в грязи 90% критиков Рыбакова (правда, на сей раз – без прямого указания фамилий и должностей), которые, по словам «страдальца», сперва публично говорят о нем гадости, а после – звонят ему лично с извинениями, дескать, их заставили: лидер фракции ввел обязательное участие нардепов от БЮТ в показательной порке господина Рыбакова.

А еще через 3 дня – 12 июня – Рыбаков заявил, что его выход из коалиции – окончательный и бесповоротный. «Хочу развеять все мифы и слухи… о своем возврате в коалицию – это все неправда, которую озвучивают депутаты и лидеры фракции для того, чтобы удержать других депутатов, которые хотят уйти из коалиции, но не решаются, – сказал депутат, и добавил. – Я всем продемонстрировал, что отвечаю за свои слова и не собираюсь делать шаг назад». Также же, по словам нардепа, коалиция после его ухода начала разваливаться «с бешеной скоростью».

20 июня Рыбаков еще раз подтвердил «решительный и окончательный разрыв с коалицией, которая создала крышу над теневыми, коррупционными схемами расхищения государства», и он окончательно убедился в своей правоте, как только ему стало известно о готовящихся покушениях на его жизнь. Якобы нардепу звонили неизвестные, предрекая скорую гибель. И борец за правое дело подозревал «коррупционеров и контрабандистов вместе с их высокими покровителями в Киеве», которым его непримиримая позиция – что кость в горле.

А еще через пять дней в СБУ было решено, что бойцы спецподразделения «Альфа» будут сопровождать Рыбакова и членов его семьи круглосуточно, где бы они ни находились.

Фактически за какие-то пару недель была нарисована душещипательная картина политической травли на грани физического уничтожения честного депутата, виновного только в том, что боролся с несправедливостью и не боялся открыто высказывать свое отношение к негативным процессам в родном блоке и фракции. Разве что в доказательство сказанного не было приведено ни одного документа, ни одного судебного иска. Да еще к недостаткам «оформления» можно отнести тот факт, что до момента выхода господина Рыбакова из состава парламентского большинства никто и знать не знал о его разногласиях с фракционерами БЮТ…

И еще одним питается червячок сомнения: вышел-то честный и принципиальный депутат из состава коалиции, но не из фракции. Хотя, если учесть его расхождения во взглядах с Юлией Тимошенко (как премьер-министром) и назначенным ею Валерием Хорошковским на методы работы Гостаможни, а также с Юлией Владимировной (как лидером БЮТ) и руководством фракции – на способы внедрения внутрифракционной дисциплины, – было бы логичнее поступить как раз наоборот. То есть остаться членом парламентской коалиции, но заявить о том, что не считает себя с этого момента депутатом-бютовцем.

Впрочем, есть обстоятельство, которое объясняет и избранную выходцами из коалиции форму демарша, а заодно и предположения о том, что Тимошенко рассматривает возможность возвращения Рыбакова как полноценную альтернативу изгнанию из парламента.

Депутаты от БЮТ, комментируя в СМИ возможность лишения Рыбакова мандата, ссылались на прошлогоднее решение Конституционного суда, которым инициаторам рассмотрения дела о конституционности указов Виктора Ющенко про роспуск ВР было отказано в открытии производства на том основании, что 8 из 45 подписантов на момент рассмотрения представления уже не были нардепами: БЮТ лишил их мандатов, исключив их из состава фракции… То есть фактически была легализована возможность применения императивного мандата в случае выхода депутата из парламентской фракции.

Но Рыбаков-то с Бутом вышли не из фракций, а из коалиции. А значит, даже попытка применить весьма шаткий прецедент (указанный фактор содержится только в мотивировочной части решения КС) к выходцам из коалиции изначально является проблематичной. И весьма затяжной... И никто не сказал, что договориться было бы сложнее…

Дальше остается только наблюдать за развитием событий. Как только решение «секретного съезда» БЮТ опубликуют официально, следует ожидать серии судебных исков, в которых обиженный Рыбаков попытается утопить свое недавнее начальство. В то же время оппоненты из ПР и СП приложат максимум усилий, чтобы не допустить регистрации другого депутата от БЮТ, одновременно пытаясь переформатировать коалицию, ссылаясь на нехватку численного состава.

Впрочем, оптимистический вариант – ничуть не лучше. И единственное его отличие в том, что он принесет проблемы не на днях, а в долгосрочной перспективе. Демонстративное братание родных фракций с блудными нардепами займет коалициантов на пару дней от силы. После чего вернувшиеся зашвырнут подальше пустые упаковки из-под «озверина», сотрут из памяти все громкие обвинения и ведра вылитой грязи и радостно побегут получать обещанные пряники.

Только вот где гарантия, что те, у кого пряники отберут для вручения «более достойным», не сочтут, в свою очередь, себя вправе также принять курс этого «чудодейного препарата»? Ведь должностей на всех не хватит по определению.

Елена Перегуда