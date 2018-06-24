Вехи недели. Неоднозначный Байден, настырный Барна и партийные смотры на новый лад

Украинскому политику нужны встряски, причем не только такие как Революция Достоинства. Джо Байден использовал свой немалый политический опыт, дабы рассказать представителям отечественной политической элиты о необходимости побороть коррупцию и использовать шанс на построение успешной страны. Не могу сказать, что все собравшиеся в сессионном зале Верховной Рады осознали посылы «арии заокеанского гостя», скорее, многие ожидали императивных указаний в духе изображения американских высокопоставленных лиц российской и советской пропагандой. Если это и произошло, то за закрытыми дверями, без излишнего ажиотажа и эмоций. Заодно Байден не только продемонстрировал поддержку Украины в противостоянии с Россией, но и призвал официальный Киев выполнять Минские договоренности.

Нелинейно отреагировали на визит Байдена в Киев в Москве. Поскольку в Кремле не скрывают заинтересованности в возвращении к биполярному миру, в котором Россия и США будут играть основные роли, то в ответ на вояж американского вице-президента выпустили из его коморки «легитимного украинского» экс-президента. Виктор Янукович сообщил о намерении возвращаться в большую украинскую политику, предусмотрительно не став конкретизировать пути и сроки возвращения, и напомнил, что альтернативы Минским договоренностям не существует.

О пропасти между американской и украинской политической культурой предметно напомнил парламентарий Олег Барна, решивший прямо во время выступления Арсения Яценюка с парламентской трибуны выкорчевать его оттуда. Прямолинейного депутата, похоже, вдохновили не только собранные им 70 подписей коллег за отставку Яценюка, но и неспособность правительства донести до сограждан перечень своих достижений. В итоге представители двух крупнейших фракций коалиции вступили в потасовку, перед Яценюком извинились, а Барну исключили из фракции БПП.

Куда большую проблему по сравнению с несдержанностью отдельного депутата для Яценюка представляет отсутствие командного духа в Кабинете Министров. Если объявление о намерении уйти от Юрия Стеця было заблаговременно анонсировано самим министром информационной политики, то аналогичный ход со стороны министра инфраструктуры Андрея Пивоварского стало неприятной неожиданностью для премьера. Дело в том, что на это министерство претендуют политические «зубры», с которыми Яценюку будет непросто бороться, а рейтинговым ресурсом для противодействия давлению глава «Народного фронта» не обладает. Сегодня он вряд ли сможет шантажировать своей отставкой с поста премьера, поскольку такой сценарий в случае проведения досрочных парламентских выборов приведет к политической демобилизации «фронтовиков».

Тем временем победители местных выборов провели в столице смотры своих рядов. Петр Порошенко на правах почетного лидера именной партии призвал соратников превратить ее в массовую политическую силу с функциями социального лифта. Для полноты картины БПП-«Солидарность» предстоит навести порядок и в парламентской фракции, все больше напоминающей действующую модель политической многовекторности. Юлия Тимошенко приободрила соратников из «Батькивщины», подчеркнув, что партия является «не первой и не второй». Не лишним будет напомнить, что обе политические силы входят в правящую парламентскую коалицию, причем их позиции по ключевым вопросам государственного развития зачастую диаметрально противоположны.

Евгений Магда