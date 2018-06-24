Вехи недели. Неоднозначный Байден, настырный Барна и партийные смотры на новый лад
Американский вице-президент вдохновил украинскую власть на построение успешной страны. Олег Барна решил не ограничиваться сбором подписей за отставку Арсения Яценюка, а воспользовался выступлением премьера в парламенте для его силового удаления от трибуны. Победители местных выборов провели смотры партийных рядов.
Украинскому политику нужны встряски, причем не только такие как Революция Достоинства. Джо Байден использовал свой немалый политический опыт, дабы рассказать представителям отечественной политической элиты о необходимости побороть коррупцию и использовать шанс на построение успешной страны. Не могу сказать, что все собравшиеся в сессионном зале Верховной Рады осознали посылы «арии заокеанского гостя», скорее, многие ожидали императивных указаний в духе изображения американских высокопоставленных лиц российской и советской пропагандой. Если это и произошло, то за закрытыми дверями, без излишнего ажиотажа и эмоций. Заодно Байден не только продемонстрировал поддержку Украины в противостоянии с Россией, но и призвал официальный Киев выполнять Минские договоренности.
Нелинейно отреагировали на визит Байдена в Киев в Москве. Поскольку в Кремле не скрывают заинтересованности в возвращении к биполярному миру, в котором Россия и США будут играть основные роли, то в ответ на вояж американского вице-президента выпустили из его коморки «легитимного украинского» экс-президента. Виктор Янукович сообщил о намерении возвращаться в большую украинскую политику, предусмотрительно не став конкретизировать пути и сроки возвращения, и напомнил, что альтернативы Минским договоренностям не существует.
О пропасти между американской и украинской политической культурой предметно напомнил парламентарий Олег Барна, решивший прямо во время выступления Арсения Яценюка с парламентской трибуны выкорчевать его оттуда. Прямолинейного депутата, похоже, вдохновили не только собранные им 70 подписей коллег за отставку Яценюка, но и неспособность правительства донести до сограждан перечень своих достижений. В итоге представители двух крупнейших фракций коалиции вступили в потасовку, перед Яценюком извинились, а Барну исключили из фракции БПП.
Куда большую проблему по сравнению с несдержанностью отдельного депутата для Яценюка представляет отсутствие командного духа в Кабинете Министров. Если объявление о намерении уйти от Юрия Стеця было заблаговременно анонсировано самим министром информационной политики, то аналогичный ход со стороны министра инфраструктуры Андрея Пивоварского стало неприятной неожиданностью для премьера. Дело в том, что на это министерство претендуют политические «зубры», с которыми Яценюку будет непросто бороться, а рейтинговым ресурсом для противодействия давлению глава «Народного фронта» не обладает. Сегодня он вряд ли сможет шантажировать своей отставкой с поста премьера, поскольку такой сценарий в случае проведения досрочных парламентских выборов приведет к политической демобилизации «фронтовиков».
Тем временем победители местных выборов провели в столице смотры своих рядов. Петр Порошенко на правах почетного лидера именной партии призвал соратников превратить ее в массовую политическую силу с функциями социального лифта. Для полноты картины БПП-«Солидарность» предстоит навести порядок и в парламентской фракции, все больше напоминающей действующую модель политической многовекторности. Юлия Тимошенко приободрила соратников из «Батькивщины», подчеркнув, что партия является «не первой и не второй». Не лишним будет напомнить, что обе политические силы входят в правящую парламентскую коалицию, причем их позиции по ключевым вопросам государственного развития зачастую диаметрально противоположны.
Евгений Магда