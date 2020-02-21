Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич: Украина не разделяет вопрос Крыма и вопрос Донбасса. Корень проблемы один. Вооруженный конфликт не закончится, пока не будет освобожден Крым

*Данный материал публикуется УНИАН в рамках сотрудничества с проектом грузинской телекомпании «STV» на русском языке «Пограничная ZONA». Автор проекта: Егор Куроптев.

Первый вопрос о последних событиях на Донбассе. Украинская власть говорит о том, что произошла атака российских военных на украинские позиции. В России СМИ кричат, что это украинская армия пошла нападать на Донбасс, и местное ополчение отразило эту атаку. Что происходит на самом деле?

Во-первых, мы понимаем, что никакого ополчения нет. Есть Российская Федерация. Есть ее оккупационная администрация. Есть незаконные вооруженные формирования, которые находятся под эффективным контролем России.

Безусловно, все подобные действия являются режиссированными. Мы четко видим, что пошли в атаку вооруженные формирования, которые находятся под эффективным контролем России. Естественно, ни о каком нападении Украины и речи быть не может. Мне кажется, что это сделано со стороны РФ и подконтрольных ей групп сознательно, потому что сейчас мы входим в очень трагичный момент для Украины: мы вспоминаем Майдан, мы вспоминаем оккупацию Крыма и скоро будем говорить об этом на разных площадках. Мы вспоминаем Дебальцево. Скорее всего, это акт, который нацелен именно на то, чтобы уязвить Украину.

В чем логика?! Идут, как мы слышим в СМИ, переговоры о некоем мирном урегулировании. Обмен пленными произошел. Возврат долга произошел. Почему опять агрессия и убийство людей?

Логику понять сложно, но я думаю, что это символичный период и, возможно, они хотят нам напомнить о чем-то.

Как бы то ни было, Украина нацелена на мирное урегулирование на Донбассе. Для Украины очень важно возвращать наших граждан. А для нашего офиса очень важно, чтобы были возвращены люди, крымчане, крымские татары, украинцы, которые находятся взаперти - или на территории оккупированного Крыма, или на территории России. Мы верим, что это обязательно произойдет.

Шесть лет назад был оккупирован Крым. Чем конкретно занимается ваш офис?

Наш офис работает в Киеве и в Херсоне. В Херсоне мы занимаемся тактическими вещами: помощь гражданам, помощь в предоставлении услуг, защитой прав крымчан.

В Киеве мы занимаемся стратегическими вещами: наше намерение - держать тему Крыма в повестке всегда, как на национальном, так и на международном уровне. Это работа законодательная, направление переходного правосудия, работа с международными организациями, аналитика, мониторинг, и все, что происходит в Крыму.

Перемещенных лиц из Крыма только официально более сорока тысяч человек. Но это лишь те, кто официально получил справку вынужденно-перемещенного лица. Таких людей, которые из-за временной оккупации переместились на другую часть Украины, гораздо больше.

Вы говорите, что верите в мирное урегулирование, а мы видим, что стреляют. Где оно, это мирное урегулирование?

Касаемо Донбасса, мы надеемся, что путь переговоров и помощь международных партнеров все-таки приведут нас к решению этого конфликта.

Это вызывает много вопросов. Украинская власть последние полгода часто говорит о мирном урегулировании. При этом мы видим, что с российской стороны никто о мирном урегулировании не говорит. Они стреляют. Вы говорите про возврат временно оккупированных территорий, Кремль говорит: все наше. Ничего никогда не вернем. Что дальше?

Очень важный фактор, который влияет на повестку дня - это ситуация на Донбассе. Там продолжаются бои, и мы видим, что, время от времени, бои возобновляются довольно серьезные.

По Крыму, независимо от того, что там почти не стреляли и нет горячей фазы, такой же вооруженный конфликт. Это такая же оккупация. Это ситуация, когда люди боятся говорить друг с другом. Ситуация, когда люди молчат на улице. Когда боятся сказать свою точку зрения, когда за любым человеком может прийти правоохранительный орган государства-оккупанта.

По масштабу нарушения прав человека, по масштабу военных преступлений и преступлений против человечности, Крым сопоставим с Донбассом.

Вы можете назвать конкретные нарушения прав человека и военные преступления?

Безусловно. Мы говорим о нарушениях прав человека и военных преступлениях, как самых серьезных таких нарушениях. Это принудительный призыв граждан Украины на военную службу в армию России. Когда крымчан принудительно призывают служить в армии РФ, ты не можешь отказаться.

Это и насильственные исчезновения. Сколько случаев, когда крымско-татарские активисты похищены и не известна их судьба. Сейчас на территории России или на территории оккупированного Крыма находятся либо в СИЗО, либо в тюрьме около 116 граждан Украины. Это политические узники. Их сажают за гражданскую позицию. Это может быть 5, 10, 20 лет лишения свободы. Таких случаев очень много.

Получается как-то помогать им?

В Крыму есть адвокаты, которые, жертвуя всем, работают над такими делами. Мы им очень благодарны. Мы тоже, как можем, их поддерживаем, и правозащитные организации украинские помогают.

В ЕСПЧ подаются заявления по этим делам. Самые острые дела подаются в Гаагу.

В Украине, спустя шесть лет, верят, что Крым вернется в состав Украины и будет деоккупирован?

Скажу про себя и моих коллег: верим. Мы не ставим вопрос «если». Мы ставим вопрос «когда». Мы верим. Украина верит. И, что для нас важно, мы видим, что крымчане тоже этого хотят. Нет никакой «русской мечты», которая была бы приятна крымчанам. Они видят все проблемы: права человека, милитаризация… Там юнармия работает, казачьи классы, школы… Проблемы с медициной. Это серая зона, из которой, я уверен, сами крымчане очень хотят вернуться.

Граждане России, которых 140 млн человек, их часть верит, что большинство крымчан на референдуме выбрали стать частью России. На ваш взгляд, какая часть людей в реальности могла этого хотеть в 2014 году и какая ситуация сейчас? Что это незаконно - понятно.

И касательно 2014 года, и касательно 2020 года, мы можем сказать, что большая часть крымчан не ходила на эти мероприятия. Эти цифры нарисованы. И сейчас люди не поддерживают то, что там происходит.

Крым находится в оккупации шесть лет. Что можно делать конкретно? Фраза про мирное урегулирование – это прекрасно. Но стреляют, убивают… Делать что?

Нужно выводить на повестку дня международный формат переговоров по Крыму. Возможно, сначала и без участия государства-оккупанта. Но нам нужно привлечь внимание международных партнеров, чтобы это было на повестке постоянно.

Второй момент - связи с нашими гражданами. Мы должны сохранять связи с нашими гражданами, чтобы они чувствовали, что мы - их государство. Мы - их Родина.

Государство разделяет понятия «Крым» и «Донбасс»?

Нет. Абсолютно ясно, что корень проблемы один. Вооруженный конфликт не закончится, пока не будет освобожден Крым.

Давайте представим, что вопрос Донбасса решен, граница под контролем Киева, а Крым – в составе России. Вопрос закрыт?

Это для нас не вариант. О Крыме нельзя забыть. Нельзя вывести за скобки. Война в Украине - международный вооруженный конфликт с участием другого государства - будет закончена только тогда, когда Крым будет освобожден.

Вы сказали про общение с жителями оккупированной территории. Я слышал, что в Крыму проблемы с поставкой воды и Киев эту воду крымчанам не дает. Это диалог?

Это вопрос другого плана. Решение не давать воду в Крым правильное. Есть государство-оккупант, которое по международному праву обязано обеспечить нужды людей.

Ну, они не дают, а Киев бы дал. Был бы хороший Киев.

Киев и так хороший. Тут важно понимать, что воды для нужд гражданского населения там хватает. А есть еще промышленность, есть военные базы, и тут появляются вопросы. Для нужд граждан воды хватает.

В плане присутствия вооруженных сил РФ в Крыму, ситуация изменилась за шесть лет?

По сути, в Крыму, вдоль южного берега, собраны серьезные войска, которые нацелены на создания щита. Это очень важный форпост для государства-оккупанта в черноморском регионе. Там есть корабли, которые несут ракеты «Калибр». Серьезное вооружение. Это большая военная база РФ.

Спустя шесть лет поддержка международного сообщества вас устраивает? Они посмотрят эту передачу, прочтут текст…

Хочется больше Крыма на международной повестке. Мы видим поддержку международных партнеров, Грузии в частности, поддержку международных организаций. Мы видим принятие резолюций. Но нам хочется больше Крыма в международной повестке, более систематической работы.

Есть ли какие-то инструменты взаимодействия между Грузией и Украиной в вопросах, связанных с оккупацией?

Безусловно. Мы встречались с представителями парламента Грузии, правительства… Грузия является стратегическим партнером Украины в вопросах деоккупации, реинтеграции и вопросах европейской и евроатлантической интеграции. Мы как раз закладываем основы для такого сотрудничества.

Мы ждем украинский флаг над Симферополем и грузинский – над Сухуми и Цхинвали.

Егор Куроптев

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«Пограничная ZONA»

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Егор Куроптев – российский медиа менеджер и журналист, с 2012 года живет в Грузии и освещает темы, связанные с грузино-российской войной. В 2017 году на базе телеканала "STV" запустил авторский независимый телепроект в Грузии на русском языке "Пограничная ZONA". Цель проекта – продвижение евроатлантической интеграции страны, противодействие пропаганде и распространение правды для русскоязычной аудитории в Грузии, России, Украине и других странах о войне 2008 года, оккупации, войне в Сирии, аннексии Крыма и войне на востоке Украины.