Украинский интерес. Незабываемый Крым, кремлевский троллинг и энергетическая диалектика

Петр Порошенко дал понять, что не собирается ни забывать об аннексии Крыма, ни признавать ее. Откровенно говоря, тема полуострова немного отошла на второй план на фоне более драматичных событий на Донбассе, но это не повод для Украины опускать руки и капитулировать. Народный депутат Мустафа Джемилев призвал украинскую власть полностью заблокировать Крымский полуостров, уверяя, что тамошние жители готовы перетерпеть возможные лишения, а России придется при таком сценарии взять на себя полную ответственность за происходящее в аннексированном Крыму. Пока Джемилева не слышат, вероятно, по соображениям высшего политического порядка.

Относительное затишье на Донбассе наступило, но часть Минских соглашений об отводе тяжелых вооружений стороны конфликта выполняют без избыточного энтузиазма. Украинские военные хорошо понимают, что имеют дело с противником, не склонным придерживаться законов войны и норм международного права. Да и перманентное вероломство России не способствует появлению надежд на мир на востоке Украины. В ближайшее время Минские соглашения будут выполняться в формате гибридного мира – каждая из сторон будет придерживаться их так, как ей выгодно. Показательно, что в минувшее воскресенье Ангела Меркель и Франсуа Олланд не рискнули прибыть в Киев для участия в Марше достоинства, зато компанию Петру Порошенко составили многие лидеры государств Балтии и Центральной Европы.

Российское руководство тем временем пытается нащупать слабые места в украинском национальном характере и внешнеполитическом позиционировании официального Киева. Лично Владимир Путин выразил надежду, что российско-украинской войны не будет, призвав нашу страну вернуться к нормальной жизни. Наиболее точную оценку позиции Путина дал хорошо его знающий Леонид Кучма: российский президент шантажирует Украину, чтобы сломить ее волю к сопротивлению и добиться капитуляции. Глава российской дипломатии Сергей Лавров считает панацеей для Украины внеблоковый статус, который должен сохранить единство страны. Это беспардонное вмешательство во внутренние дела крупнейшего европейского государства длится уже немало времени, и вряд ли закончится буквально завтра.

Европейская Комиссия представила проект создания Энергетического Союза, в котором Россия практически не упоминается. Учитывая, что «Газпром» продолжает изыскивать возможности для энергетической экспансии в Старом Свете, нетрудно догадаться, почему Евросоюз стремится себя обезопасить. Но Энергетический Союз – дело ближайшего будущего, а пока ЕС готовится выступить посредником в очередном газовом споре между Россией и Украиной, демонстрируя навыки честного брокера. Правда, тональность заявлений российских и украинских газовиков не дает оснований для оптимизма, и только финишная прямая отопительного сезона позволяет спокойно реагировать на капризы российской энергетической монополии.