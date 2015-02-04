СБУ открыла уголовные дела против организаторов "референдума" на Донбассе

Об этом в Facebook сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

По его информации, производство открыто по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины

«Упомянутые лица выступили инициаторами и организаторами и подстрекателями незаконных референдумов в г. Дружковка и Краматорск, на голосование которых был вынесен вопрос о создании государства - т.н. Донецкой народной республики», - заметил Лубкивский.

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Материалы направлены в Управление надзора за соблюдением законов объединенными силами антитеррористической операции Генпрокуратуры и внесены в ЕРДР.

Справка УНИАН. В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.

11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратистыпровели так называемый «референдум» об определении статуса региона. Они утверждали, что большинство граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».