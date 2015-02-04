СБУ открыла уголовные дела против организаторов "референдума" на Донбассе
СБУ начала 4 уголовных производства против председателя Дружковского горсовета Донецкой области, двух депутатов Краматорского горсовета и еще одного гражданина Украины, которые осуществляли противоправную деятельность по организации незаконного «референдума» на территории региона в мае 2014 года.
Об этом в Facebook сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.
По его информации, производство открыто по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины
«Упомянутые лица выступили инициаторами и организаторами и подстрекателями незаконных референдумов в г. Дружковка и Краматорск, на голосование которых был вынесен вопрос о создании государства - т.н. Донецкой народной республики», - заметил Лубкивский.
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Материалы направлены в Управление надзора за соблюдением законов объединенными силами антитеррористической операции Генпрокуратуры и внесены в ЕРДР.
Справка УНИАН. В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске.
11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратистыпровели так называемый «референдум» об определении статуса региона. Они утверждали, что большинство граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик».