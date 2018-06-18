Перезимовать войну: на чьей стороне повоюет «генерал мороз»

Нынешняя зима оказалась ранней и холодной. Еще в ноябре погода дала о себе знать туманами, гололедицей, снегопадами и морозами. Особенно от холодов страдают солдаты и добровольцы в зоне АТО на Востоке Украины - полевые палатки, траншеи и окопы не спасают от морозов. От того, как удастся обогреть украинских воинов и обеспечить бесперебойную работу военной техники в холодное время года, зависит, в чью пользу «сыграет» так называемый «генерал мороз», на которого, в свое время, жаловался еще Наполеон.

В чем нуждаются наши бойцы? Что из необходимого зимой снаряжения и оборудования у них уже есть? Что государство может сделать и делает для облегчения несения службы на передовой? Ответы на эти вопросы искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Так, волонтеры, которые уже который месяц помогают армии всем – от поставок еды и воды до ремонта техники - обозначили несколько вопиющих проблем. В частности, по словам волонтера Гражданской инициативы «Армия SOS» Александра Хаджинова, несмотря на морозы, часть солдат и добровольцев до сегодняшнего дня не обеспечены теплой одеждой и обувью: «Иногда ходят даже в тапочках и домашних легких курточках. Причем в самых опасных местах, где их постоянно атакуют…»

Он отметил, что волонтеры стараются делать все возможное, чтобы украинские воины на передовой не мерзли и не переохлаждались. В то же время, по словам его коллеги из «Армии SOS» Марины Комаровой, сегодня важно, чтобы государство волонтерам хотя бы не мешало. «Иногда создается впечатление, что нам ставят палки в колеса, пытаясь загнать нас в какие-то ассоциации, записать в реестры, организовать аккредитации… Они просто мешают нам выполнять работу, с которой мы и так хорошо справляемся», - подчеркнула она.

В свою очередь, волонтер Фонда помощи армии Украины «Крылья Феникса» Нелли Стельмах отмечает, что из-за недостатка информации, из-за того, что многие украинцы до сих пор не понимают, что в стране война, денежный поток волонтерам, обеспечивающим армию, уменьшается. Особенно заметно это стало после объявления перемирия в начале сентября. «Ребята воюют на Востоке, а в Киеве – праздник. Людям пора понять, что у нас война. И если не поможем своей армии, будем кормить чужую», - считает она.

Нелли Стельмах – одна из членов «волонтерского десанта в Минобороны (МО)» и занимается при МО проблемами питания бойцов.

По ее словам, одним из самых болезненных вопросов, на сегодняшний день, является питание тех, кто проводит спецоперации в самых опасных местах на передовой и сухпайки. «С сухпайками вообще катастрофа. Официально, ими можно кормить солдата только три дня. Но бывает, что бойцы питаются сухпайками и 2 недели, как в Донецком аэропорту, и более месяца, как в Должанском котле… А это – подорванное здоровье. Потому что в сухпайках – нулевая ценность по витаминам, минералам и т.д.», - рассказала волонтер.

К сожалению, по ее словам, сразу отменить использование таких сухпайков не получится, но волонтеры при МО делают все, чтобы улучшить питание бойцов. «Это требует колоссальных изменений в законодательстве, мы совершенно зарегулировали госзакупки. Но мы, к примеру, можем на 10-12% увеличить финансирование питания, просто убрав НДС. Ведь НДС – это перекладывание средств из кармана МО в другой карман государства… Возможно, это позволит увеличить сумму, которая сегодня выделяется на питание», - считает Стельмах.

В этом вопросе поддержать волонтеров готова Верховная Рада в лице экс-комбатов. Так, по словам народного депутата от «Самопомощи», члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Семена Семенченко, расходы на армию должны составлять не менее 10% от ВВП, «потому что 5% - это очень мало». «В сущности, это показатель мирного времени. 10% - это как минимум, что необходимо сейчас. Другое дело, что будет больше шансов такое решение провести через Раду, если мы покажем, откуда мы это возьмем», - сказал он.

Кроме того, по его словам, в Верховной Раде уже создана специальная комиссия, которая будет осуществлять контроль над «военной организацией державы» - от предприятий, обеспечивающих питание бойцов, до непосредственно воинских подразделений: «Мы можем привлекать добровольцев, гражданских активистов к контролю материального обеспечения, тендерных закупок, заводить новые кадры… Можем привлекать и людей, которые находятся на фронте… И все вместе мы можем сделать невозможным головотяпство и пресекать коррупционные схемы».

«Сегодня нужно поменять местами чиновников, которые не справляются, с теми людьми, которые без полномочий делают свое дело», - подчеркнул Семенченко.

В то же время, об отвратительном качестве питания рассказывают и сами бойцы. Так, и.о. заместителя командира 2-й роты 12-го батальона территориальной обороны города Киева Владимир Кухар заявил, что сухпайки вообще несъедобны. Точно также, как и тушенка, которую, по его словам, человек может есть только в крайней ситуации, так как состоит она, в основном, из хрящей и жира. «Бойцы, выполняющие задания вне лагеря, предпочтут взять с собой консервы и тушенку от волонтеров, а не министерские… Если бы не помощь волонтеров, ситуация была бы очень сложной», - подчеркнул он.

В лагере же, по его словам, ситуация получше. «Если есть возможность готовить, готовим гречку, реже – макароны, в целом, рацион состоит из каш, которые легко готовить и которые можно быстро разогреть. А, если смешать с тушенкой, то вообще будет неплохая еда. Во всяком случае, не сухпаек», - рассказал он.

Кроме того, Владимир Кухар обратил внимание и на проблему с питьевой водой: «С питьевой водой перебои. Уже больше месяца она не поставляется даже в базовые лагеря. Соответственно, мы не можем доставить воду дальше».

Что касается волонтерской помощи, по словам Кухара, ее поток сократился. С одной стороны, по его словам, людей от событий на передовой отвлекли выборы Рады, с другой – объявление перемирия, которое, на деле, таковым не является. Боец считает, что в этой ситуации, не стоит сильно рассчитывать и на международную помощь. «Помогают тем, кто хочет что-то делать и кто хочет, чтобы ему помогли. Нам не будут помогать, пока не увидят, что мы сами хотим воевать. Нам не будут помогать до тех пор, пока будут видеть, что власть внутри страны не борется с предательством и некомпетентностью, пока мир не увидит, что мы сами серьезно относимся к нашей войне», - сказал он.

По его мнению, Украина сама завела конфликт в стадию «замороженного».

В свою очередь, сержант батальона «Донбасс» Евгений Шевченко рассказал, что воевать летом бойцам тоже было несладко: «Когда жара 40 градусов, а ты в полном обмундировании, условия ужасные. Многие парни получали солнечные удары». По его словам, воины надеялись, что до зимы АТО закончится, но этого не произошло и «природный враг сменил лицо». «При низких температурах ты на морозе можешь побыть 2-3 часа, после этого ноги и руки начинают мерзнуть. Поэтому при морозах воевать будет тяжело», - отметил он.

В целом, по мнению Шевченко, все зависит от стратегической позиции – приходится воевать зимой в наступлении или в защите. «Для защиты мороз на руку. Они практически сидят на одном месте, в укрепленных блиндажах и на укрепленных блокпостах, где есть буржуйки. В этом смысле линия фронта обеспечена. Если же наступать, то нужно будет выходить на мороз, на открытую территорию. От этого мы будем проигрывать», - сказал он.

УНИАН