Вехи недели. Россия в своем репертуаре, рейтинговый зуд и преломление Конституции

Объявленное в середине недели на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске «хлебное» перемирие на Донбассе продержалось недолго, и это уже привычно. Не менее традиционной стала интенсификация боевых действий накануне анонсированного прекращения огня, которая в украинском сегменте социальных сетей сопровождалась разгоном панических сообщений. Отмечу, что потери боевиков существенно превышают количество погибших и раненых украинских военных. Гибридная война России против Украины продолжается, постоянно приобретая новые и новые формы. Эпопея вокруг украинских заложников, продолжающих голодовку в российских тюрьмах – отличное тому подтверждение. Украинский омбудсмен Людмила Денисова так и не смогла встретиться ни с одним украинским обитателей нынешнего российского ГУЛАГа, и предложение об обмене 23 россиян на 23 украинцев, публично сделанное в Москве, выглядит скорее жестом отчаяния. Путин повышает ставки перед будущей встречей с Трампом, стремясь расшатать украинские позиции.

Социологи тем временем предлагают очередную версию результатов замеров общественных настроений. Юлия Тимошенко продолжает лидировать, в пелетоне будущих участников президентской гонки довольно тесно, но не видно новых лиц. Святослав Вакарчук успел даже возмутиться, что его президентские шансы меряют без формальных на то оснований, но развивать тему не стал, сохраняя пространство для политического маневра. Добрая половина избирателей пока не определилась со своим выбором, что позволяет уверенно прогнозировать заметную активизацию политиков после Дня Независимости.

Внушительная украинская делегация рассказала об успехе украинских реформ в Копенгагене, где Владимир Гройсман попытался заодно и возглавить процесс борьбы против строительства NordStream-2. Получилось эффектно, но на Западе, похоже, от украинской власти ждут больше конкретики. Причем не только от классических органов государственного управления, но и от новых, созданных при непосредственном участии США и ЕС. Поэтому НАБУ не стоит ограничиваться высаживанием «антикоррупционной» аллеи кустов самшита в качестве демонстрации своей эффективности.

День Конституции прошел без торжественного заседания парламента, зато о необходимости изменения Основного Закона высказались сразу несколько политических тяжеловесов. Петр Порошенко намерен предложить парламенту закрепить в преамбуле Конституции стремление нашей страны стать членом ЕС и НАТО. При этом президент предостерегает от изменения Основного Закона в интересах отдельных персоналий. Владимир Гройсман ратует за расширение прав премьера, в частности, усиление его возможностей управлять исполнительной властью. Юлия Тимошенко считает, что без новой Конституции нет смысла идти на президентские выборы, а Арсений Яценюк предложил набор масштабных изменений, шансов на принятие которых в предвыборной лихорадке отыскать не удается. Интересно, что за изменение Конституции высказался даже Роман Насиров, периодически напоминающий о себе в ожидании вынесения приговора.

Евгений МАГДА