Украинский интерес. Сражение омбудсменов, европейские ценности и геополитический чардаш

Методология работы украинского и российского уполномоченных по правам человека оказалась абсолютно разной. Людмиле Денисовой так и не удалось увидеться хотя бы с одним из десятков украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых на территории России. Украинский омбудсмен в Москве объявила о готовности обменять 23 гражданина России, находящихся в украинских тюрьмах, на 23 украинцев, но ответа на свое предложение так и не дождалась. Москалькова в Киеве пообщалась в здании российского посольства с экипажем корабля «Норд», но не попала в Лукьяновское СИЗО, после чего отбыла в Москву. Очевидно, что Путин и его приближенные не собираются придерживаться ни достигнутых договоренностей, ни элементарной логики в отношении украинских политзаключенных.

Резолюция ПАСЕ, призвавшая к освобождению украинских заключенных в России, является важной для демонстрации политической позиции Старого Света, но возымеет минимальное воздействие на Кремль, ведь российская делегация уже несколько лет не принимает участия в работе Ассамблеи. После ее принятия Бюро ПАСЕ ускорило процесс подготовки к обсуждению возможного алгоритма возвращения российской делегации, назначив его на октябрь 2018-го. Так что осень этого года в Страсбурге будет горячей.

Европейскому Союзу удалось сохранить формальное единство в непростых условиях, хотя мини-саммит по вопросам нелегальной миграции в минувшее воскресенье в Брюсселе пропустила почти половина его членов, а Италия пыталась говорить со своими партнерами на повышенных тонах. Однако формальное консолидированное решение принято, и до декабря есть время постараться наполнить его реальным смыслом. Совет ЕС также одобрил выделение Украине миллиарда евро макрофинансовой помощи и практически без обсуждения продлил санкции против России.

Похоже, информация о грядущей в середине июля встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки стала дополнительным фактором для консолидации европейских политиков. Достижение договоренностей о саммите, который 45-й американский президент с высокой долей вероятности назовет «историческим», не было лишено элементов театральности: о дате и времени проведения встречи президентов России и США было объявлено на следующий день после переговоров Путина и Лаврова с советником по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Есть основания полагать, что встреча в Хельсинки по смысловому наполнению будет похожа на переговоры Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Впрочем, для некоторых европейских государств перспектива общения их лидеров с Дональдом Трампом остается важной. По этой причине польский Сейм с подачи премьер-министра Матеуша Моравецкого оперативно откорректировал закон «Об Институте национальной памяти». При этом энергичные устремления законодателей не коснулись положений о «пропаганде бандеризма», словно официальная Варшава оставила это положение для торгов с Киевом.

Потепление отношений Украины и Венгрии остается хрупким: соседнее государство стало единственным членом Совета ЕС, проголосовавшим против выделения Украине макрофинансовой помощи, а венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто хочет видеть венгерский официальным языком в Украине. Его украинский коллега Павел Климкин подчеркивает, что официальный Киев выполнит все рекомендации Венецианской комиссии по вопросу закона «Об образовании», а казус с венгерским меньшинством поможет обратить внимание на другие национальные меньшинства в Украине.

Евгений Магда, Институт мировой политики