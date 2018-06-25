Вехи недели. Испытание узниками, кадровый сюрприз от президента и крестный поход против контрабанды

Ситуация вокруг судьбы Олега Сенцова и Владимира Балуха привлекает все больше внимания. Украинские политзаключенные оказались последовательными в своем стремлении отстоять цели голодовок. К сожалению, омбудсмену Людмиле Денисовой так и не удалось встретиться ни с одним незаконно содержащимся в российских тюрьмах гражданином Украины. Кремль стремится минимизировать распространение информации о голодающих украинских заключенных, переключая внимание, но без особого успеха. Необходимо отдать должное Олегу Сенцову, грамотно рассчитавшему момент объявления голодовки. Очевидно, что во втором за последние две недели телефонном разговоре украинского и российского президентов тема политических заключенных звучала весьма интенсивно.

Петр Порошенко произвел на минувшей неделе неожиданное кадровое назначение: из-под президентского пера вышел указ о назначении аудитором НАБУ Павла Жебривского. Этот ход заметно не понравился директору НАБУ Артему Сытнику и группе профессиональных антикоррупционеров, не исключающих обжалование неожиданного кадрового хода в суде. Возможно, это решение и будет обжаловано, но пока процесс комплектования штата аудиторов главного антикоррупционного органа страны завершен, и они вполне могут приступить к работе.

Парламент кроме технического закона о запуске процесса формирования Высшего антикоррупционного суда принял еще несколько. Это и закон «О национальной безопасности», существенно приближающий Украину к стандартам НАТО в части гражданского контроля за Вооруженными Силами, и закон «О валюте», способный заменить функционировавший 25 лет правительственный декрет. Парламентарии из РПЛ и «Батькивщины» при поддержке депутатской группы «Возрождение» попытались вызвать на парламентский ковер для отчета главу НАК «Нефтегаз Украины» Андрея Коболева, но не преуспели в этом.

Юлия Тимошенко решила не терять показанный в рамках презентации «Нового курса» задор и заявила, что намерена принимать участие в президентской кампании. Судя по насыщенному информационному сопровождению действий лидера «Батькивщины», об экспромте речь не идет. Опытный политик вполне сознательно уходит на марафонскую дистанцию президентской гонки первой, чтобы показать многочисленным потенциальным соперникам то ли спину, то ли новую прическу и оказать на них психологическое воздействие.

Кабинет Министров осуществляет вторую попытку победить контрабанду. Первая была предпринята вскоре после утверждения Владимира Гройсмана премьером в мае 2016-го, но ее реализация обошлась без победных реляций. Сегодня главу правительства мотивируют несколько факторов, среди которых ключевой – необходимость изыскать дополнительные поступления в бюджет. Интересно, что единым фронтом за восстановление уголовной ответственности за контрабанду выступили генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков. Осталось дождаться соответствующей правительственной инициативы и оперативного решения Верховной Рады. Владимир Гройсман при этом подчеркнул, что не собирается действовать в интересах латифундистов, инициируя продажу земель сельскохозяйственного назначения, хотя аграрных баронов устраивает как раз нынешняя ситуация на рынке земли.

Погром ромского лагеря во Львове стал не первой подобной акцией за последние несколько недель, но он завершился убийством его 24-летнего обитателя, что вызвало широкий резонанс.

Полиция отрапортовала о задержании 11 участников нападения, среди которых подавляющее большинство – учащиеся двух львовских школ. Вряд ли такую ситуацию можно назвать нормальной, скорее, она требует четкого и оперативного реагирования и власти, и гражданского общества. Реагирования, способного дать ответы на накопившиеся вопросы не только о корнях ксенофобии, но и об эффективности патриотического воспитания в воюющей стране.

Евгений Магда