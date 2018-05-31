В России возмущены и разочарованы спецоперацией СБУ с Бабченко – Цимбалюк

В РФ спецоперацию СБУ восприняли с яростью, назвав ее «антироссийской».

В России информацию об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченка использовали, чтобы подогреть информационную войну против Украины, а известие о том, что он жив, восприняли с разочарованием.

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

"Здесь очень разочарованы и возмущены этой спецоперацией. Когда Бабченко еще был "мертв", это использовали для того, чтобы подогреть информационную войну против Украины, здесь говорили, что у нас (в Украине – ред.) нет свободы слова, у нас опасно работать журналистом, было заявление МИД России очень яркое, где перечислены журналисты, которые погибли с начала войны, при том, по крайней мере половина погибших - на Донбассе, который контролирует РФ", - отметил журналист.

По его словам, после того, как Бабченко всем показали живым и здоровым, в РФ разозлились – назвали спецоперацию СБУ антироссийской, и заявили, что Украина якобы опозорилась на весь мир.

"Интересно то, что формулировки, которые использовались в отношении нашей страны, они одинаковые в двух случаях – живого или мертвого Бабченко. Это русофобия, антироссийская истерия, провокация и так далее. То же самое мы слышали, когда следователи по MH17 выдвинули обвинения против России, что именно ее армия сбила самолет", - отметил Цимбалюк.

Журналист также обратил внимание на различия двух заявлений МИД РФ по поводу убийства Бабченка.

"Интересно, что в первом заявлении, которое было выпущена до «мертвого Бабченко» и во втором заявлении, выпущенном к "живому", фамилии людей, преступления против которых не были расследованы, очень изменились. И это показывает, что это чисто момент информационной войны и они любой информационный повод используют, чтобы показать, как у нас все плохо. Были заявления депутатов, в Кремле утром было заявление со словами соболезнования. Сейчас на высоком уровне ничего сказано не было и я думаю, что эту тему будут пытаться сейчас спустить «на тормозах", - считает Цымбалюк.

Вечером 29 мая стало известно, что в Киеве застрелили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Новость о его смерти вызвала значительный резонанс. Тем не менее, днем 30 мая живой Бабченко появился перед журналистами на брифинге в СБУ. Его убийство оказалось инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности.