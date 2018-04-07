События недели: версия читателей УНИАН - дело Бубенчика как ящик Пандоры и конфликт между САП и НАБУ

Главным событием недели, которое не прошло незамеченным нашими читателями, стало задержание одного из ярких участников Революции достоинства Ивана Бубенчика – единственного, кто давно публично заявлял: во время событий на Майдане стрелял в силовиков из огнестрельного оружия. В итоге его и задержали по подозрению в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД «Беркут». Как объяснили прокуроры, Бубенчик ранее находился в статусе свидетеля по делу об убийствах правоохранителей на Майдане, однако уклонялся от сотрудничества со следствием.

После задержания ему было выдвинуто подозрение по трем эпизодам: два убийства «беркутовцев» и одно покушение на убийство. По словам прокуроров, закон, принятый парламентом 21 февраля 2014 года, об амнистии участников Революции достоинства, не может быть применен к подозреваемому Бубенчику. Аргументация у них следующая: в законе об освобождении от криминальной ответственности участников массовых протестов зимы 2013-2014 годов есть четкий перечень статей, преследование по которым запрещено. Однако в этот перечень не входит статья 115 – «умышленное убийство двух и более лиц», которую квалифицировали Бубенчику. Любопытно и заявление прокурора о том, что «этот закон (об амнистии) является ничтожным», поскольку он противоречит Уголовному процессуальному кодексу. Это вызывает, мягко говоря, недоумение и сразу очень много вопросов.

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Можно было бы заподозрить прокуроров в неадекватности, но в УПК в статье 9, пункте 3 действительно есть такое положение, что законы, положения которых касаются уголовных производств, должны соответствовать этому Кодексу. А при осуществлении уголовного производства не может применяться закон, который противоречит этому Кодексу. Зачем же тогда было принимать такой закон, который фактически никого не защищает?

В целом, задержание Бубенчика и заявления прокуроров о ничтожности закона об амнистии участников Революции достоинства вызвало настолько широкий общественный резонанс, что власти, видимо, не на шутку перепугались и дали задний ход.

Генпрокурор Юрий Луценко перевел дело в ручное управление и заявил, что принял решение заменить группу прокуроров, которые занимаются делом Бубенчика. После этого уже новая группа прокуроров, во главе с замом Луценко Анжелой Стрижевской, оперативно сообщила Бубенчику об изменении ранее сообщенного подозрения. Теперь он подозревается только в тех преступлениях, которые подпадают под закон об амнистии, а вот совершение умышленного убийства ему больше не инкриминируют. Ходатайство об аресте прокуратура также отозвала, Бубенчик и его защита против не были, суд - тоже, в итоге, его отпустили.

Позже адвокат Небесной Сотни Виталий Титыч сообщил о деталях подозрения Бубенчику. По версии следствия, Бубенчик 20 февраля 2014 начал стрелять по сотрудникам «Беркута» с целью «дестабилизации ситуации временного перемирия» между властями и лидерами оппозиции. Титыч отметил, что из текста подозрения следует, что убитые не имели отношения к преступным действиям в отношении участников протеста, а Бубенчик, «действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости, понимая, что такие его действия могут привести к эскалации противостояния - к применению оружия в отношении участников протестных акций и, соответственно, к наступлению тяжких последствий».

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Согласитесь, есть от чего прийти в ужас, поскольку, фактически, открывается ящик Пандоры. Если исходить из подозрения, вышедшего из прокурорских кабинетов, получается, что, по сути, бойню на Майдане устроили… протестующие. Таким образом, в принципе, можно браться и за Пашинского, в багажнике автомобиля которого якобы были снайперские винтовки, и за самого Луценко, заявлявшего во время революционных событий в центре Киева о захвате оружия и доставке его на Майдан… Но есть и другая сторона медали. Такими темпами недалеко и до преследования участников АТО, да и до возвращения Януковича из Ростова…

Без сомнения, события на Майдане надо расследовать, и разбираться со всеми убийствами и провокациями максимально отрыто, публично и честно. Однако в той ситуации, когда суды по «беркутовцам» постоянно переносятся, толком нет ни одного приговора в отношении представителей бывших властей, производства в отношении таких персон, как Бубенчик, в обществе, в основном, рассматривается как попытка реванша «рыгов».

Важно отметить, что «дело Бубенчика» или ему подобное рано или поздно должно было появиться, поскольку, исходя из логики проистекающих в стране процессов, революция так и осталась незавершенной. И такое дело нельзя считать какой-то самодеятельностью прокуроров, недосмотром Луценко, просто случайностью. По сути, волна революции занесла во властные кабинеты не только «старую гвардию», вросшую в новую власть и пытающуюся взять реванш и заложить основу для переписывания истории в будущем, а и новых пройдох, мыслящих теми же категориями.

Что будет дальше – пока не понятно. Задержание Бубенчика вызвало широкий резонанс – скандальное дело обсуждают политики, эксперты, журналисты и рядовые пользователи. Кто-то обвиняет власть в преследовании патриотов, кто-то вспоминает афоризм про революцию, пожирающую своих героев. Однако почти все комментаторы сходятся во мнении, что оценка действий активиста означает, по сути, оценку Евромайдана, что может повлечь за собой далеко идущие политические последствия. И власти в данном вопросе следует действовать крайне осторожно, поскольку эта история грозит тем, что, со временем, на скамье обвиняемых могут оказаться ее самые яркие представители. Жаль только, что за всеми этими политическими соображениями общество, скорее всего, так никогда и не узнает ответа, что же на самом деле произошло на Евромайдане в то трагическое время, а виновные никогда не будут привлечены к ответственности. Хочется, конечно, ошибаться.

Еще одной историей, за которой следили наши читатели, правда, с меньшим интересом, стал конфликт между двумя антикоррупционным органами – Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро, союзником которого неожиданно стала ГПУ во главе с Луценко (не так давно он и сам имел серьезный конфликт с главой НАБУ Сытником).

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Все началось с сообщения о том, что в кабинете главы САП Назара Холодницкого была установлена прослушка. Сообщалось, что дело в отношении Холодницкого ведет Генпрокуратура с применением оборудования НАБУ.

Позже НАБУ рассекретило некоторые материалы по прослушке Холодницкого и сообщило, что главу САП прослушивали около месяца (в феврале-начале марта). В результате были установлены факты, из-за которых расследование по меньшей мере десяти уголовных производств оказалось под угрозой. Речь, в частности, о таких резонансных делах, как предложение взятки и.о. министра здравоохранения, нанесение убытков бюджету Одессы на 185 млн грн, незаконное обогащение членов САП, организация народным депутатом преступной схемы по завладению бюджетными средствами, нарушения при предоставлении стабилизационного кредита одному из коммерческих банков…

В итоге, в дисциплинарной жалобе на Холодницкого ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, давление на должностных лиц для принятия нужного ему решения, в частности, и на суд, чтобы он не рассматривал ходатайство детективов НАБУ, подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний и предупреждение об обысках тех, у кого они должны были произойти.

В свою очередь, Холодницкий ответил, что у него есть объяснения на все обвинения НАБУ и никаких обвинений он не признает. По словам руководителя САП, его позиция и все опровержения тех аудионарезок, а также полный текст, будут предоставлены квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. А уже комиссия будет решать, что делать дальше.

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Действительно ли виновен Холодницкий в том, в чем его обвиняют, пока непонятно. Из тех аудионарезок, которые опубликовало НАБУ, сделать однозначный вывод без владения полной информацией по каждому из эпизодов, невозможно. Сейчас ясно одно – созданные и разрекламированные антикоррупционные органы в Украине пока работают не так, как ожидалось многими, а конфликт между НАБУ и САП может фактически парализовать все начинания в этом направлении.

Также на этой неделе наши читатели наконец-то узнали, когда же завершится АТО на Донбассе, закончить которое когда-то давным-давно Порошенко, если он станет президентом, обещал в считанные часы. Не прошло и четырех лет, как стал известен хотя бы месяц - это май. «Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны…», - заявил Порошенко.

При этом он поспешил отметить, что, когда наступит мир, он толком не знает, но пообещал, что война обязательно закончится нашей победой: «Но, когда будет мир, и, если вы хотели спросить, когда закончится война - это вопрос гораздо сложнее. Но я могу точно сказать и дать ответ на этот вопрос - война закончится нашей победой. Я не имею по этому поводу никаких сомнений».

Ну, что же, несомненно, это успех. Месяц мы уже знаем, осталось еще услышать, чем «другой формат обороны» будет принципиально отличаться от АТО.

На этом фоне наши читатели пропустили финал эпической битвы за отмену е-деклараций для антикоррупционеров и общественных организаций. История завершилась сокрушительным поражением борцов с коррупцией. На этой неделе, несмотря на все заверения властей, просьбы Порошенко, Парубия и прочих, парламент провалил голосование и окончательно похоронил соответствующий президентский законопроект. Причем провалил его руками коалиции - тех же представителей БПП и Народного фронта.

Активисты и политологи уже назвали эту историю одной из крупнейших ошибок Порошенко за последнее время, которая в будущем очень дорого ему обойдется. Ведь можно сколько угодно строить глазки и рассказывать, что ты здесь ни при чем, а в итоге за это придется платить. Потому что европейские партнеры, от которых мы вечно ожидаем поддержки, как политической, так и финансовой, очень не любят, когда их держат за дураков.

Ладно, можно сделать вид, что в прошлом году Рада «случайно» проголосовала за поправки к е-декларированию, которые извращают саму суть закона и, наряду с чиновниками, заставляют декларировать доходы людей, которые к госбюджету не имеют совершенно никакого отношения. Можно включить дурака и «случайно» подписать этот закон. Но когда ты с ангельским видом рассказываешь целый год, что это надо исправить, а твоя же политическая сила и союзники упорно проваливают все голосования – это, извините, уже просто издевательство. Если отбросить всякие дипломатические выражения, Петр Алексеевич со своими друзьями просто послал Запад куда подальше с его требованиями прекратить этот балаган. И ладно бы проблемы могли быть только у БПП с Народным фронтом и их лидеров, рейтинг которых стремительно приближается к рейтингам последних лет президентства Ющенко. Так ведь эти деятели толкают своим поведением в пропасть всю страну, поскольку Запад такого не забудет и не простит. А для нас, при ворохе нерешенных проблем, эта поддержка очень нужна.

Также наша аудитория не обратила внимания и одно интересное заявление главы МВД Арсена Авакова, который является одним из самых влиятельных лидеров «Народного фронта». Так вот, Аваков публично отказал Порошенко в поддержке на будущих президентских выборах. По его словам, Порошенко не может сегодня позиционировать себя в качестве единого кандидата от правящей коалиции. «Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты – наряду с другими. И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным», - заявил Аваков.

Думаю, амбициозному Петру Алексеевичу, которому сильно хочется остаться президентом на второй срок, очень не понравились слова его «заклятого» союзника. Ведь, фактически, это означает, что на выборы «друзья» пойдут разными дорогами. Учитывая нравы и уровень отечественного политбомонда, который с удовольствием гадит и вставляет палки в колеса друг другу, нас ожидает очень интересная и веселая осень.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН