Украинский интерес. Переназначенный Путин, распоясавшийся Сиярто и обнадеживающий Чапутович

Переизбрание Путина президентом России прошло без потрясений. Разве что демонстрация лояльности в 77% немного удивила западных и немногочисленных независимых российских журналистов. "Порадовала" встреча переназначенного со своими бывшими оппонентами, а публичная дискуссия Алексея Навального и Ксении Собчак показала, что расчитывать на демократизацию России не стоит. Путина поздравили многие главы государств и правительств, международных организаций. И если Эммануель Макрон напомнил о международных проблемах, в которых "фактор России" заметен, то Дональд Трамп звонком в Кремль, похоже, хотел продемонстрировать собственную самостоятельность. При этом цивилизованный мир не признал результаты выборов в оккупированом Крыму.

Впрочем говорить о медовом месяце в отношениях России и Запада не стоит. Приминение боевого отравляючего вещества "Новичок" на территории Великобритании не только привело к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, но и ужесточению позиции Лондона. К тому же Тереза Мэй стремится стать новой "железной леди" и постаралась убедить коллег из ЕС быть жестче в отношениях с Кремлем. Не исключено что высылка российских шпионов с дипломатическим статусом в старнах ЕС приобретет эффект домино. Глава Совета ЕС Дональд Туск уже анонсировал новые санкции против России.

Интерестно, что в попытках отмыться от использования "Новичка" Россия ухитрилась поссориться с Чехией, традиционно умеренной в отношениях с Кремлем. И теперь Андрей Бабиш не исключает расставания с российскими шпионами. Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто полностью переключился в режим предвыборной борьбы. Сложно пояснить другими факторами притензии шефа венгерской дипломатии к Украине, где кроме "оригинального толкования" решений Венецианской комиссии в отношении украинского закона "Об образовании" добавилось возмущение решением разместить в Берегово батальйон ВСУ. Хочется верить, что после намеченых на 8 апреля парламентских выборов в Венгрии тональность заявлений тамошних чиновников изменится к лучшему.

Продолжается борьба вокруг проекта "Северного потока - 2". Герамания и Австрия настаивают на исключительно экономическом характере газопровода, но в ЕС и США верят им далеко не все. Профильный комитет Европарламента принял решение, распростроняющее правила внутреннего газового рынка ЕС на амбициозный российский проект (и другие подобные). Интересно, что становится все более резкой позиция США, пригрозивших санкциями компаниям, которые примут участие в сооружении "Северного потока - 2". Его из-за сложившейся ситуации сегодня продвигает только "Газпром", которому при любом развитии событий придется договариваться о транзите газа через территорию Украины после 2019 года.

Дональд Трамп сменил советника по национальной безопасности. Пребывание в ближайшем окружении известного своей импульсивностью американского президента вряд ли может быть продолжительным, но замена выглядит показательной: бывшего боевого офицера Герберта Макмастера сменил профессиональный дипломат-"ястреб" Джон Болтон, от которого ожидают ужесточения позиции Вашингтона по многим международным вопросам.

Столицу Украины посетил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, подтвердивший приверженность Парижа стремлению добиваться выполнения Минских договоренностей. Вместе с украинскими и немецкими коллегами шеф французкой дипломании в ближайшее время посетит Донбасс, а пока он пообщался в Киеве с освобожденными заложниками, получив информацию о ситуации в ОРДЛО из первых уст.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время выступления в польском парламенте не рискнул назвать отношения наших стран "стратегическим партнерством", но отметил заинтересованость Варшавы в "независимой и стабильной Украине". Первоочередной задачей в двухсторонних отношениях является уменьшение амплитуды "качелей" в диалоге Украины и Польши и расширение пространства и тематики для обсуждения.

Евгений Магда