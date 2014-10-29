МИД получил от РФ ноту о четвертом гуманитарном конвое
Министерство иностранных дел (МИД) получило ноту от РФ относительно направления в Украину очередного гуманитарного конвоя для жителей Донбасса.
Об этом сообщил спикер МИДа Евгений Перебыйнис, передает радио "Свобода". По его словам, позиция украинской стороны остается неизменной - доставка любых грузов на территорию Украины должна осуществляться в соответствии с международным правом с согласия государства-получателя, обязательного оформления украинскими таможенниками и пограничниками и ряд других условий.
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Также представитель МИДа отметил, что распределением и доставкой груза должны заниматься представители Красного Креста.
Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что российская сторона направляет в Донецк и Луганск четвертую автоколонну с гуманитарной помощью.
Получили от #Россия ноту о т.н. "гумконвой". Укр позиция неизменна: 1)согласие 2)контроль укр митн и прикорд 3)доставка и распределение МККК
- Evgeniy Perebyinis (@YPerebyinis) 29 октября 2014