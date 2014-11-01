Четвертый гумконвой вернулся в Россию

Об этом сообщает Lenta.ru.

Машины пересекли границу через пограничные пункты пропуска "Матвеев Курган - Успенка" и "Донецк - Изварино".

Напомним, что сегодня оккупированные территории Донбасса посетил четвертый гуманитарный конвой России.

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Украинские таможенники осмотрели путинский "гумконвой", однако никаких документов не оформляли.

Кроме того Россия хочет отправить уже пятый "гумконвой" на Донбасс.