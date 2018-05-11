События недели: версия читателей УНИАН - Порошенко вляпался в скандал с женской грудью, в Днепре будут тестировать Hyperloop, а ЕС сворачивает проекты в Украине

На этой неделе одним из самых увлекательных событий, за которыми следили наши читатели, стал допрос президента Украины Петра Порошенко в суде по делу о государственной измене его менее удачливого предшественника Виктора Януковича. Выступал президент в амплуа свидетеля стороны обвинения.

Ажиотаж вокруг этого стартовал заранее – не каждый день глава государства выступает свидетелем в суде. К зданию суда согнали всех – нацгвардейцев, сотрудников УГО и полицию. Однако смелости и решительности Порошенко хватило только на то, чтобы свидетельствовать издалека. То ли привыкшему к мальдивским роскошным отелям президенту сидеть в душном и маленьком зале не захотелось, то ли испугался кого-то, в общем, непонятно. В итоге Порошенко свидетельствовал не в зале суда, а из Администрации президента через систему видеоконференции. Глава государства объяснил, что он - человек занятой, у него куча встреч, он с утра до вечера трудится на благо страны, так что, извольте.

Читайте такжеЦеголко рассказал, как Порошенко относится к "контролю груди" в Оболонском райсудеВпрочем, серьезных оснований приезжать в суд лично у Петра Алексеевича действительно не было. По большому счету, вся эта героическая эпопея со свидетельскими показаниями не имела никакого практического смысла, кроме личного пиара Порошенко. Ну, что может рассказать человек, который в 2014-м году был всего-то рядовым народным депутатом? Каких-то ключевых должностей в то время он не занимал, решений не принимал, и даже в процессах принятия этих решений не участвовал - на заседаниях СНБО его не было.

Поскольку свидетельствовать особо было не о чем, допрос превратился в эпический спич о том, как он храбро отправился в Крым, лично видел «зеленых человечков», была угроза его жизни, а еще о том, что его машину обстреляли во время визита в Луганск. Какое это имеет отношение к измене Януковича – догадайтесь сами. Но все эти режимы видеоконференций и истории с обстрелами авто слишком сильно напоминают свидетельства другого персонажа, из Ростова. Такое ощущение, что у них на двоих одни пиарщики.

Поскольку свидетель - «никакой», адвокаты Януковича вовсю использовали его не для прояснения событий 2014 года по поводу фактов госизмены их подзащитного, а в совсем иных целях. Например, у Порошенко поинтересовались, на каком основании в феврале 2014 года Верховная Рада признала Януковича утратившим свои президентские полномочия, и почему Порошенко как народный депутат в 2014 году голосовал за постановление ВР о возложении обязанностей президента на Турчинова.

Читайте такжеУ Порошенко не знают конкретных сроков ввоза американского оружия в УкраинуПорошенко объяснил, что Янукович исчез, связи с ним нет, никто не знает, где он, а против Украины уже осуществлялась агрессия, поэтому несвоевременное реагирование нардепов (и его в том числе) было бы проявлением безответственности и бездействия. После того, как Порошенко угодил в ловушку, расставленную защитой Януковича, один из адвокатов последнего, Виталий Сердюк спросил президента о том, почему же тогда не было принято никаких решений об отстранении уже самого Порошенко, когда он тайно укатил отдыхать на неделю на Мальдивы, и никто не знал, где он находится… К сожалению, услышать ответ на этот вопрос не удалось, поскольку честный и независимый судья Девятко, извиняясь перед ликом президента в телевизоре, прекратил допрос. Дословно это звучало так: «Петр Алексеевич, я прошу прощения, защитники намеренно задают вопросы, не касающиеся данного уголовного производства. Я вынужден прекратить ваш допрос». На том и разошлись.

Но «вишенкой на торт»е в истории с допросом Порошенко стали не его «ценные» показания, а совершенно идиотская, адская в своей бессмысленности, история с раздеванием женщин-блондинок в суде. Как оказалось, перед началом заседания, на входе в здание суда, женщин просили расстегнуть верхнюю одежду. На этом охрана не остановилась и проверки женщин продолжились на 5 этаже суда. Всех женщин-блондинок заводили в туалет и заставляли раздеваться - снимать свитера, рубашки и платья. А перед входом в сам зал заседаний, в пустой комнате, девушек осматривали еще раз.

Как позже рассказала одна из журналисток, на вопрос, почему не раздевают мужчин, сотрудник полиции ей ответил, что «у женского рода есть такой предмет, как две сиськи». Как выяснилось, таким образом охрана искала представительниц феминистического движения «Femen», которые любят демонстрировать нашему президенту свои «прелести».

Ну, что здесь сказать. Я, конечно, все понимаю, быть может, «Femen» уже настолько запугали нашего президента, что у него развилась какая-то «бюстофобия», и поэтому правоохранители его так усердно защищают. Но выглядят такие охранные мероприятия довольно мерзко, унизительно и баллов главе государства явно не добавят. И неважно, что это, скорее всего, была инициатива дураков-исполнителей на местах. Вспоминать-то теперь эту историю будут исключительно с привязкой к президенту.

Также на этой неделе стало известно, что усталость европейцев от наших властей и бесплодной борьбы с коррупцией стала проявляться уже в практических решениях. Так, ЕС принял решение закрыть проект по финансированию модернизации шести пограничных пропускных пунктов, расположенных на западе Украины. Программа была направлена на то, чтобы интегрировать экономику Украины с соседними странами ЕС путем построения или модернизации пограничных пунктов. По данным ЕС, это позволило бы уменьшить время, необходимое для пересечения границы, и улучшить таможенные процедуры.

Однако, реализация программы потерпела неудачу после ряда задержек, просчетов и перерасходов при участии местных украинских чиновников и подрядчиков. Если перевести эту формулировку на человеческий язык – из-за коррупции и некомпетентности.

В итоге, в ЕС, после проведения оценки, пришли к выводу, что проекты не могут быть завершены в срок, поэтому их закроют, а неиспользованные средства Украине придется вернуть. Грустно, ведь программа была запущена еще в 2014 году, а по состоянию на конец 2017 года ни один из шести проектов так и не был завершен, хотя Евросоюз предоставлял 29,2 млн евро финансирования. Выходит, что наши местные головотяпы, имея такие средства, не способны за три года выполнить даже такие элементарные вещи, как модернизация пограничного перехода.

Еще одной историей, которой заинтересовались наши читатели, стало заявление главы Мининфраструктуры Украины Владимира Омеляна о намерении внедрить в стране сверхскоростное сообщение типа разработанной Илоном Маском транспортной системы Hyperloop, которая состоит из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час. Новость вызывает слезы умиления и мешает об этом писать.

Так вот, Омелян рассказал, что уже в следующем году Украина может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр за средства частных инвесторов. По его словам, проект будет реализован при участии Академии наук, ракетостроительного предприятия «Южмаш», госконцерна «Укроборонпром», компании «Интерпайп», Каховского завода электросварочного оборудования и других. Кроме того, как сообщил министр, в строительстве украинской площадки активное участие примет компания, которая занимается строительством Hyperloop в Мексике.

Если по поводу «Южмаша» или «Укроборонпрома» мне сказать нечего, то вот упоминание Академии наук в данном проекте заставляет усомниться как в здравом уме министра, так и в украинских перспективах «гиперлупа». Разрази меня гром, я никак не пойму, каким образом наша мифическая Академия наук может помочь разработке этого проекта. О чем можно говорить, если основная деятельность этой Академии свелась к сдаче в аренду своих многочисленных помещений, средний возраст членов президиума составляет больше 70 лет, а президент Национальной академии наук Борис Патон в прошлом году отметил свое 99-летие?

В общем, все дороги мы уже сделали, метро на Троещину запустили, поезда у нас ездят быстрее 140 км/час, а аэропорты работают в каждом более-менее крупном городе. Осталось только «гиперлуп» запустить. Или, быть может, это такой хитрый план? Зачем строить дороги, когда можно в одночасье из средневековья перескочить в светлое будущее.

Здесь показательна реакция мэра Днепра Бориса Филатова, который, исходя из своей должности, должен был быть хотя бы в курсе событий, грозящих превратить Днепр в одно из самых продвинутых мест на планете. Его комментарий был лаконичным и информативным одновременно – «не спрашивайте подробности, я сам пока в шоке».

Читатели отреагировали на эту сенсационную новость однозначно, разразившись в интернете шутками и фотожабами, изображающими пресловутый «гиперлуп» в украинской глубинке. Я же комментировать это больше не буду, поскольку с таким же успехом можно рассуждать о том, есть ли жизнь на Марсе. Хотя, нет, это более перспективная тема…

Читайте такжеСаакашвили нанес Порошенко "смертельный удар" — политологНа этом фоне наши читатели как-то потеряли интерес к приключениям Михеила Саакашвили, который, конечно, улетел, но, естественно, обещал вернуться.

На этой неделе пограничники решили запретить опальному политику въезд в Украину до 2021 года. «Начальник Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете Саакашвили Михеилу Николозовичу въезда в Украину сроком на 3 (три) года до 13.02.2021», - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

В ответ на это Саакашвили заявил, что его «выслал из страны обезумевший от страха барыга», что «его и его банду отгонят от корыта», и что «он почему-то думает, что продержится еще три года». На «барыгах» Саакашвили не остановился, и, предрекая этой власти скорый конец, пообещал вернуться гораздо раньше, чем через три года. «Может принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму, в память о былых студенческих годах, я не злопамятный...», - добавил Саакашвили.

И, знаете, чем черт не шутит. Судя по тому, как развиваются события, это не такой уж и нереальный сценарий…

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН