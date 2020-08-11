Спасенные от лесных пожаров коалы прижились в зверинце на другом конце Австралии

Спасены от лесных пожаров в Австралии коалы прижились в зверинце на другом конце страны, говорится в сюжете ТСН.

Пушистые животные обитали на острове Кенгуру, пока в январе там не начались самые масштабные в истории наблюдений пожары.

В огне коалы часто гибнут, ведь это достаточно медленные животные, однако, четверо пушистиков смогли выжить, и на реабилитацию их забрали в город Бирва.

Сейчас зоологи говорят, что животные хорошо прижились, даже начали немного набирать вес и наслаждаются новой жизнью.