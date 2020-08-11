Спасенные от лесных пожаров коалы прижились в зверинце на другом конце Австралии
07:46, 11 августа 2020
Спасены от лесных пожаров в Австралии коалы прижились в зверинце на другом конце страны, говорится в сюжете ТСН.
Пушистые животные обитали на острове Кенгуру, пока в январе там не начались самые масштабные в истории наблюдений пожары.
В огне коалы часто гибнут, ведь это достаточно медленные животные, однако, четверо пушистиков смогли выжить, и на реабилитацию их забрали в город Бирва.
Сейчас зоологи говорят, что животные хорошо прижились, даже начали немного набирать вес и наслаждаются новой жизнью.
- Ученые предупреждают, что в мире резко сокращается популяция коал, и за 30 лет они могут полностью исчезнуть. Поэтому уже сейчас зоологи испытывают новый метод спасения животных.
- По оценкам ученых, около трех миллиардов животных погибли или исчезли в результате пожаров в Австралии в начале 2020 года. Едва ли не больше всего пострадали именно коалы, которые не имели возможности вовремя покинуть эвкалиптовые леса.
- В марте 2020 года, через два месяца после пожаров в Австралии, спасенных коал начали выпускать обратно в дикую природу.
- В мае 2020 года в австралийском национальном парке Нового Южного Уэльса впервые со времен разрушительных пожаров родился детеныш коалы, которого назвали Эш, то есть "пепел".
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